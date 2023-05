Mercedes muss weltweit 23.517 Modelle der S-Klasse aus dem Bauzeitraum 2021 bis 2022 in die Werkstätten zurückrufen. In Deutschland sind von dem Rückruf 998 Fahrzeuge betroffen.

Zu wenig Spannung für ABS und ESP

In den zurückgerufenen Autos kann eine nicht den Spezifikationen entsprechende Spannungswandler-Software des Sekundärbordnetzes zur Entladung der Sekundärbordnetzbatterie führen. Bei einer möglichen Unterspannung könnten in Folge das elektronische Stabilitätsprogramm ( ESP) und das Antiblockiersystem (ABS) beeinträchtigt werden. Ein entsprechender Fehler wird dem Fahrer per Kontrollleuchte angezeigt. Die Autos können bis zum Werkstattaufenthalt weiter uneingeschränkt genutzt werden.

Beim angeordneten Werkstattaufenthalt erhalten die Fahrzeuge eine neue Software für den Spannungswandler des Sekundärbordnetzes aufgespielt. Kunden müssen dafür rund eine halbe Stunde einkalkulieren.

Beim Kraftfahrt-Bundesamt ( KBA) läuft der Rückruf unter der Referenznummer 012772, bei Mercedes wird er unter dem Code 5490207 geführt.