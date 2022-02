Die National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) und der Automobilhersteller Porsche rufen in den USA 1.241 Fahrzeuge des SUV-Modells Cayenne (Produktionszeitraum: 16.9.2020 bis 31.10.2020) zurück. Genauer gesagt handelt es sich dabei um Autos, die erst im April 2021 von der Rückrufaktion AMA9/21V271 betroffen waren. Ziel des damaligen Rückrufs von 6.650 Cayenne (169 in Deutschland, 1.568 in den USA) war der Tausch von Sicherungsmuttern am Längslenker der Hinterachse. Diese seien laut NHTSA nicht nach den geforderten Spezifikationen gefertigt gewesen.

Jetzt muss ein Großteil (1.241) genau dieser Fahrzeuge in den USA erneut in die Werkstätten, weil im damaligen Rückrufauftrag nicht vermerkt war, dass die ausführenden Werkstätten nach dem Tausch der Schrauben eine Vorder- und Hinterachsvermessung durchführen müssen. Da dies allerdings zu Änderungen der Radausrichtung und in einigen Fällen zu vorzeitigem und ungleichmäßigem Verschleiß der Reifen führen kann, muss bei den 1.241 Fahrzeugen jetzt (Rückrufcode: 22V-040) die Spur vermessen und eingestellt werden.

Interessanterweise ist in der Chronologie der NHTSA zum aktuellen Porsche Rückruf vermerkt, dass Audi (für Baureihen des modularen Längsbaukastens, sprich A4-A8 und Q5 bis Q8 und E-Tron) bereits am 16.11.2021 Informationen von ungleichmäßigem und vorzeitigem Reifenverschleiß auf europäischen Märkten erhalten hat. Audi musste tatsächlich am 30. Juni 2021 insgesamt 149.561 Fahrzeuge weltweit wegen Spannungsriss-Korrosion und in der Folge erhöhtem Spiel zwischen Achslenker und Radträger zurückrufen. Ursprung des Fehlers war auch hier die fehlerhafte Mutter – kleines Teil, große Wirkung. In Deutschland ist aber weder für zuvor zurückgerufene Audi- noch für die Porsche-Fahrzeuge ein Rückruf auf Kulanz bekannt. Erste Meldungen aus Deutschland über unregelmäßig abgefahrene Reifenprofile und daraus resultierende Sicherheitsrisiken wurden von aufmerksamen Lesern bereits an auto motor und sport herangetragen. Bleibt abzuwarten, wie lange deutsche Kunden auf den offenbar notwendigen Rückruf noch warten müssen.