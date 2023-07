Am 1. August 2023 feiert der neue Scala seine Premiere und ist im Anschluss verfügbar. Bereits jetzt zeigt Skoda erste Exterieur-Skizzen des überarbeiteten Modells.

Ausstattungsaufwertung für Skoda Scala

Das Facelift zeigt sich mit neu designten Scheinwerfern, die bis an den anders gestalteten Kühlergrill heranreichen. Hinzu kommen geänderte Front- und Heckschürzen inklusive Seitenflügel, die den Lufteinlass optisch teilen. Die Flügelelemente sind in Wagenfarbe lackiert. Zudem verpasst Skoda dem Scala neue Leichtmetallräder und den großen Markenschriftzug auf der Heckklappe. Des Weiteren erhält der Scala "neue Ausstattungsdetails aus höheren Fahrzeugklassen", so Skoda.

In Sachen Antrieb bleibt es bei den bekannten Motoren. So arbeitet wahlweise ein 1,0-Liter-Dreizylinder oder ein 1,5-Liter-Vierzylinder-TSI unter der Haube. Beide Benziner sind mit einem Sechsgang-Schalter oder einem Sieben-Gang-DSG gekoppelt. Einen Diesel gibt es nicht mehr.