Der Juli ist in Deutschland traditionell Ferienmonat, da drehen sich die Gedanken mehr um Reisen als um ein neues Auto oder speziell um einen neuen Sportwagen. Auch wenn die Neuzulassungen mit 243.277 gegenüber dem Vorjahr um 18,1 Prozent zulegten, blieben sie um fast 40.000 unter dem Vormonat. Im Sportwagensegment sanken die Neuzulassungen im Juli zum Vormonat um rund 500 Einheiten auf 2.770 Exemplare.

Über ein Drittel nur Elfer

Satte 35,6 Prozent davon entfallen auf den Porsche 911, der mit 986 Neuzulassungen weiterhin absoluter Dominator bei den deutschen Sportwagenneuzulassungen bleibt. Die Plätze hinter dem Elfer wurden im Berichtsmonat aber neu vergeben. Auf das Stockerl klettern konnten der BMW Z4 und der Audi TT. Ford Mustang und Mercedes SL mussten ihre Podestplätze aus dem Vormonat abtreten und liegen nun auf vier und fünf.

Dreistellige Neuzulassungen schaffen auch noch das Porsche-Duo Boxster und Cayman sowie der Mercedes-AMG GT. Alle anderen Sportler können nur noch zwei- oder gar einstellig punkten. Bestseller bei Ferrari ist der 296, während Lamborghini aktuell gar nicht in der Bestseller-Liste aufscheint.

Subaru schafft mit dem wieder ins Programm aufgenommenen BRZ 42 Neuzulassungen, während der nahezu baugleiche Toyota GR86 auf deren nur 9 kommt. Auch mit der Supra, die quasi als Z4 Coupé gelten kann, bleiben die Japaner mit nur 29 Neuzulassungen weit hinter dem bayerischen Plattformbruder zurück – zumindest auf dem deutschen Sportwagenterrain. Absoluter Sportwagen-Exot bleibt weiterhin der Lexus LC – nur zwei Exemplare fanden im Juli ihren Weg auf deutsche Straßen.

Hinweis: Bei der Zulassungsstatistik handelt es sich um die offiziellen Angaben des Kraftfahrt-Bundesamtes in Flensburg. Die Einteilung in die jeweiligen Klassen erfolgt per Schlüsselnummer über die Hersteller. In der Statistik können auch Modelle erscheinen, die es nicht auf dem deutschen Markt gibt, oder die nicht mehr gebaut werden. Diese Besonderheit kann bei der KBA-Statistik auftreten, wenn z.B. ausländische Fahrzeuge erstmals in Deutschland zugelassen werden oder Fahrzeuge eine neue Ident-Nummer erhalten.