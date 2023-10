Autobauer in den USA liegen derzeit im Arbeitskampf mit den Gewerkschaften. Stellantis streicht in Folge seine Auftritte auf der CES, der SEMA und in L.A.

Der Autokonzern Stellantis reagiert auf anhaltenden Arbeitskämpfe in den USA mit der Automobilarbeiter-Gewerkschaft UAW und streicht verschiedene bereits geplante Messeauftritte.

Erst CES, dann SEMA und L.A.

Bereits am 17. Oktober kündigte der Autobauer an, seine Teilnahme an der Technologiemesse CES in Las Vegas im Januar 2024 zu stornieren. Ausstellung und Präsentationen auf der CES wurden als Teil des seit Beginn des UAW-Streiks umgesetzten Notfallplans abgesagt. Die Absage sei Teil der Gegenmaßnahmen, um finanzielle Auswirkungen des Streiks abzumildern und Kapital zu schützen.

Drei Tage später sagte der Autobauer dann auch seine Auftritte auf der L.A. Auto Show (16. bis 26.11.) sowie auf der Tuner-Show SEMA (31.10. bis 3.11.) in Las Vegas ab. Gerade für die SEMA hatte Stellantis erst am Dienstag (17. Oktober) erste Teaser für seine von Mopar aufgepeppten Exponate veröffentlicht. Ob – und, wenn ja, wann – diese nun gezeigt werden, ist noch offen.

Zum Stellantis-Konzern gehören neben den europäischen Marken Citroën, DS, Peugeot, Opel, Vauxhall, Abarth, Alfa Romeo, Fiat, Lancia und Maserati auch die US-Automarken Jeep, Chrysler, RAM und Dodge sowie das Tuning-Label Mopar.

In der Fotoshow zeigen wir Ihnen die Jeep-Highlights der SEMA 2022.