Den Subaru BRZ der zweiten Generation gibt es in den USA bereits seit Herbst 2021. Nun steht die Markteinführung in Europa kurz bevor. Die Preise stehen schon fest.

2012 kam die erste Generation des Subaru BRZ und des fast baugleichen Toyota GT86 auf den Markt. Die kompakten 2+2-Sitzer bauten auf der modifizierten Subaru-Impreza-Plattform AS1 auf. Mit der zweiten Generation wechselte der Subaru BRZ – wie auch der Toyota-Zwilling, der seine Modellbezeichnung in GR86 änderte – auf die New Global Architecture von Toyota.

Diese zweite Generation kommt nun überraschend doch nach Europa. Anfangs hieß es, das Sportcoupé werde nur auf Übersee-Märkten wie USA und Japan angeboten und es bleibe dem Toyota GR86 vorbehalten, europäische Kundinnen und Kunden vom Fahrspaßpotenzial der Architektur zu überzeugen. Jetzt hat sich Subaru doch dazu durchgerungen, den BRZ zu uns zu bringen. Im Frühjahr ist es so weit, dann stehen die Vertreter des Modelljahres 2023 bei den europäischen Subaru-Händlern.

Konzept und Design

Die Linienführung und das Gesamtkonzept bleiben erhalten. Der neue BRZ legt aber beim Radstand um knapp fünf Millimeter zu, die Gesamtlänge wächst um rund drei Zentimeter. In der Höhe zeigt er sich etwa einen Zentimeter reduziert. Satte 50 Prozent mehr Verwindungssteifigkeit verspricht Subaru für die neue Karosserie. Dach, Kotflügel und Motorhaube werden aus Aluminium gefertigt. Das hilft, das Leergewicht auf 1.275 Kilogramm zu drücken.

Die neue Nase duckt sich tiefer auf die Straße, der Kühlergrill wurde breiter und flacher. Flankierend setzen neue Lufteinlässe Akzente. Die Motorhaube kommt weniger konturiert daher. Ohne Tränensäcke und dafür schlitzförmiger sind die Scheinwerfer gestaltet. Neu sind die Entlüftungskiemen hinter den vorderen Radläufen, die in die modifizierten Seitenschweller-Verkleidungen auslaufen. Das neue Heck ersetzt den aufgesetzten Spoiler durch einen Heckdeckel mit Entenbürzel. Die Rückleuchten ahmen den Aston Martin-Stil nach, das Kennzeichen wandert von der Heckklappe runter in die Schürze. Rechts und links vom Diffusor sitzen weiter zwei große runde Auspuffendrohre. Aufpreisfrei rollt der Kompaktsportler auf 17-Zoll-Rädern in dunkelgrauem Finish.

Antrieb

Im Sinne eines extrem niedrigen Schwerpunkts, und der liegt hier noch tiefer als im Vorgänger, sitzt im Bug des neuen BRZ wieder ein Vierzylinder-Boxermotor. Der bietet zwar mehr Leistung als bisher, der erhoffte Turbo-Punch bleibt jedoch aus. Der Boxer von Subaru kommt mit 2,4 Litern Hubraum als Sauger. 234 PS bei 7.000 Touren und maximal 250 Nm Drehmoment bei 3.700/min lauten seine Eckdaten. Ein aktives Sound-Kontrollsystem überträgt den Motorklang über die Lautsprecher ins Interieur und verstärkt ihn dort in Abhängigkeit von der Drehzahl. Fahrleistungsdaten nennt Subaru bisher nicht.

Das Antriebsmoment fließt weiter ausschließlich an die Hinterräder, wo es von einem serienmäßigen Torsen-Sperrdifferenzial portioniert wird. ESP und Traktionskontrolle lassen sich einstellen und abschalten. Geschaltet wird wahlweise per manuellem Sechsgang-Getriebe oder einer Sechsgang-Automatik mit Sportmodus und Schaltpaddels am Lenkrad.

Innenraum

Der neue BRZ will sportlich und obendrein praktisch sein. Die Rücksitzbank ist umlegbar – so soll sogar ein Fahrrad in den Kofferraum passen. Im Cockpit entfällt die mittlere Hutze auf der Armaturentafel. Der acht Zoll große Touchscreen für das modernisierte Infotainment-System wird größer und bietet Digitalradio via DAB+ sowie Smartphone-Konnektivität per Apple Carplay und Android Auto. Die Analog-Anzeigen müssen einem umfassend konfigurierbaren Sieben-Zoll-Digitaldisplay weichen.

Ansonsten bleibt es bei tief montierten, mit der Materialkombination Leder/Ultrasuede bezogenen Sportsitzen, einem Multifunktions-Lederlenkrad und einem vorwiegend schwarz gehaltenen Ambiente mit roten Kontrastnähten. Sitzheizung vorn und eine Zwei-Zonen-Klimaanlage gehören zur Serienausstattung.

Fahrassistenz

Das Eyesight-Assistenzpaket umfasst aufpreisfrei einen Totwinkel-, Spurwechsel- und Querverkehrassistent. Optional kommen ein Notbremssystem mit Kollisionswarner, ein Spurhalte- und Spurleitassistent sowie eine adaptive Abstands- und Geschwindigkeitsregelung hinzu. Im serienmäßigen Reifendruck-Kontrollsystem können zwei verschiedene Einstellungen hinterlegt werden. Das ist beispielsweise dann praktisch, wenn das Auto oft auf der Rennstrecke – und dort mit speziellen Reifen – zum Einsatz kommt.

Preise

Die Produktion des Subaru BRZ erfolgt im Montagewerk von Subaru in Gunma, Japan. Die Preise in Deutschland starten bei 38.990 Euro; die Einstiegsversion des Toyota GR86 kostet lediglich 35.490 Euro. Mit Automatikgetriebe ist der Subaru ebenfalls teurer als sein japanischer Zwilling (41.990 statt 40.380 Euro). Deutlich billiger als hierzulande ist der BRZ des Modelljahres 2023 in den USA, wo es derzeit bei 28.595 Dollar (umgerechnet fast 26.900 Euro) losgeht.