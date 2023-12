Wer keinen Anhänger oder Lieferwagen besitzt, kann den Weihnachtsbaum nur auf zwei Arten transportieren: Auf dem Dach oder im Auto.

So geht’s im Auto: Vor der Fahrt zum Baumarkt, Weihnachtsmarkt oder Förster zunächst einmal alle überflüssigen Gegenstände aus Koffer- und Fußraum räumen. Die Rücksitzbank umklappen und Lehnen und Fahrzeugboden mit Folie oder Decken gegen Nadeln, Holzsplitter und Harz abdecken . Unter Umständen jede nach Format der künftigen Weihnachtstanne den Laderaum mit einem Zollstock ausmessen, und zwar bis maximal zur Beifahrerlehne. Warum?

Der Baum sollte mit dem Stamm voraus in den Kofferraum geladen werden und der Stamm an der Rücklehne des Beifahrersitzes anliegen. Auch hier die Lehne mit einem Handtuch umwickelten Holzbrett gegen Kratzer schützen. Das Brett verhindert bei einem Unfall, dass sich der Stamm durch die Lehne direkt auf den Rücken des Beifahrers drückt. Das Durchladen bis zum Armaturenträger ist nicht empfehlenswert. Zum einen muss der Beifahrer draußen bleiben, zum anderen kann die Sicht des Fahrers beeinträchtigt werden. Ansonsten muss der Baum im Kofferraum durch breite Spanngurte gesichert sein, viele Fahrzeuge verfügen dafür über einsprechende Verzurrösen. Einfache Gummi-Riemen können hingegen den Baum bei einer Vollbremsung nicht halten.

Ragt der Baum mehr als einen Meter über das Fahrzeugheck hinaus, muss auch wieder die rote Fahne (30 mal 30 cm) angehängt sein. Wichtig: Der Überhang hinten darf nicht mehr als 1,5 Meter betragen, seitlich darf die Tanne nicht die Fahrzeugbreite überragen.

Das kostet ein Weihnachtsbaum-Verkehrsverstoß: Nicht ordnungsgemäße Ladungssicherung: 35 Euro, bei Gefährdung 60 Euro, einen Punkt in Flensburg

Keine rote Warnfahne angebracht: 25 Euro Bußgeld

Baum verloren: 35 Euro

Baum verloren mit Gefährdung: 50 Euro und 3 Punkte

