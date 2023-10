Der Toyota Hiace kehrt möglicherweise nach Europa zurück – als Elektro-Transporter. 2011 hatte Toyota den Vertrieb dieses zuletzt auf einem Toyota-Van basierenden Modells in Europa eingestellt. Auf anderen Märkten ist der ursprüngliche Nutzfahrzeug-Hiace nach wie vor im Programm. In Japan hat Toyota jetzt im Vorfeld der Japan Mobility Show ein Konzeptfahrzeug vorgestellt, das als Elektro-Hiace in den Weltmarkt starten könnte.

Serienstart wahrscheinlich

Für eine baldige Vorstellung spricht die bereits sehr seriennahe Optik der Studie, die man sich genauso problemlos im Schaufenster eines Toyota-Händlers vorstellen kann. Gegenüber dem bis zuletzt sehr brav und konservativ gezeichneten Standard-Hiace wird das Konzeptauto viel moderner. Der gezeigte Kastenwagen im Format eines Ford Transit Connect verfügt über umlaufende LED-Leisten in der Front.

Einen Kühlergrill weist der BEV Concept nicht auf, die klassische "Tankklappe" zwischen Vorder- und Schiebetür weist aber möglicherweise auf einen Hiace mit Verbrennungsmotor hin, der in derselben Form debütieren könnte.

Das Konzeptauto zeigt Toyota in einer einsitzigen Lieferwagen-Variante, wodurch der Laderaum auf der Beifahrerseite bis zu 3,47 Meter lang ist. Das abgebildete Handschuhfach auf der Beifahrerseite signalisiert jedoch bereits, dass natürlich eine mehrsitzige Version zu erwarten ist. Überhaupt ist das Cockpit weit von den üblichen Spielereien einer Studie entfernt und wirkt ebenfalls recht seriennah, ein weiteres Indiz für einen baldigen Start eines Produktionsmodells.

Kommt der neue Hiace nach Deutschland?

Die Bezeichnung der Studie als "Global Hiace" lässt wenig Interpretationsspielraum zu: Damit will Toyota zurück auf den Weltmarkt und wahrscheinlich auch nach Europa. Aktuell kooperiert Toyota bei uns mit dem Stellantis-Konzern und verkauft mit dem Proace und Proace Verso lediglich mit anderem Markenzeichen versehene Stellantis-Vans, die unter anderem als Opel Vivaro oder Peugeot Expert bei den Stellantis-Händlern stehen.

Zu weiteren technischen Details und einem möglichen Serienstart hat Toyota noch keine Informationen geteilt. Ein möglicher Serienstart des neuen Hiace könnte 2025 erfolgen. Das aktuelle, in Asien vertriebene Modell (siehe Bildergalerie) hat Toyota als Modelljahr 2019 eingeführt.