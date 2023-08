"Ein an den Erprobungsfahrten teilnehmendes Fahrzeug verunfallte alleinbeteiligt im Streckenabschnitt Tiergarten", sagte der Sprecher. Die Polizei bestätigte einen Unfall mit zwei Toten gegenüber der Presseagentur dpa.

Unfallfahrzeug war ein Porsche

Der Unfall ereignete sich nach Angaben von Augenzeugen am Abschnitt Antoniusbuche am Ende der Döttinger Höhe, ein Streckenbereich an der Fahrzeuge Höchstgeschwindigkeiten erreichen. Trotz der sofort eingeleiteten Rettungsmaßnahmen verstarben die beiden Insassen noch an der Unfallstelle – neben mehreren Rettungskräften und der Polizei waren auch zwei Hubschrauber im Einsatz. Der Nürburgring wurde gesperrt, auch die Touristenfahrten für Mittwoch abgesagt.

Bei dem Fahrzeug soll es sich nach unbestätigten Aussagen von Zeugen um einen Porsche 911 Carrera S der Baureihe 991 handeln, der zur Reifenerprobung auf der Strecke unterwegs war. Nähere Angaben zu den Unfallopfern und zum Unfallhergang gibt es noch nicht, die Polizei hat eine Untersuchung eingeleitet.

Im sogenannten Industriepool testen auf dem Nürburgring regelmäßig Autohersteller und Zulieferer Fahrzeuge auf der abgesperrten Strecke.