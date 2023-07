In den USA feiert der VW Jetta seinen 40. Geburtstag. Dafür gibt es ein Sondermodell – in einer ganz bestimmten Zahl.

1984 ist nicht nur das Jahr, in dem George Orwells dystopischer Roman von einer schlimmen Zukunft in einem totalitären Überwachungsstaat spielt – in Wirklichkeit gab es 1984 auch nettere Ereignisse. Zum Beispiel durften sich die Amerikaner über den ersten VW Jetta für den US-Markt freuen. Die erste von 1979 bis 1984 gebaute Generation der Limousine empfand VW anscheinend noch nicht als groß genug für den nordamerikanischen Markt. Die zweite Generation lief bis 1992 vom Band – und sie war in alle Richtungen gewachsen. US-Kunden war damals die Beinfreiheit im Fond viel wichtiger als europäischen Kunden, die im Stadtverkehr zunehmend kompaktere Fahrzeuge bevorzugten. Der Jetta bot viel Platz im Fond und konnte zudem mit 660 Liter Kofferraum überzeugen. Die sportlichsten Modelle hießen und heißen auf dem US-Markt GLI. In Europa war mit der bis 2018 gebauten sechsten Generation Schluss, in den USA ist aktuell die siebte Generation auf dem Markt. Und so legt VW USA zum 40. Modelljahr des Jetta eine auf 1.984 Exemplare limitierte Sonderedition seiner Familien-Limousine auf.

Die 40th-Anniversary-Edition des Jetta GLI bietet VW in den Lackfarben Pure Grey, Pure White und Rising Blue an. Die in den USA typischen roten GLI-Verzierungen sind beim Jubiläumsmodell durch GLI-40-Schriftzüge ergänzt. Der Kühlergrill, die Außenspiegelkappen, die Türgriffe, der Spoiler und die 18-Zoll-Felgen sind schwarz.

Individuelle Sitze – in jedem Modell

Der Editions-Jetta ist mit sogenannten Molekularstoff-Sitzen ausgestattet. Jeder Sitz hat sein eigenes einzigartiges Nahtmuster. VW betont, dass man diese Sitze speziell und ausschließlich für das Sondermodell hergestellt habe. In den Boden des vorderen Mittelkonsolen-Getränkehalters ist das GLI-Logo geprägt, der Boden des hinteren trägt eine 1984-Prägung. Von den Sitzlehnen und den Einstiegsleisten prangt ebenfalls das GLI-40-Logo und das Lenkrad trägt auf der 6-Uhr-Position einen "40"-Clip.

Als Basis für das Sondermodell dient der Jetta GLI Autobahn, der mit einem 2,0-Liter-EA888-Motor ausgerüstet ist. Dieser leistet 228 PS und generiert ein maximales Drehmoment in Höhe von 350 Newtonmetern. Je nach Wunsch lässt sich das Aggregat an eine manuelle Sechsgang-Schaltung oder ein Siebengang-Doppelkupplungs-Getriebe koppeln. Zur Ausstattung des Editions-Modells gehören außerdem größere Bremsen, eine spezielle Leistungs-Anzeige, eine gesteuerte Drehmoment-Verteilung, eine ESP-basierte elektronische Differenzialsperre, ein adaptives Dämpfungssystem und ein Sportauspuff.

Der Jetta GLI 40th Anniversary Edition kommt noch im Sommer 2023 auf den Markt. Die Preise beginnen bei 28.085 Dollar (aktuell umgerechnet zirka 25.428 Euro) für die Version mit Handschaltung und 28.885 Dollar (26.152 Euro) für die DSG-Variante. Gegenüber der Serien-Variante des Jetta GLI für 31.585 Dollar (28.600 Euro) ergibt das eine Ersparnis in Höhe von 3.500 Dollar (3.168 Euro). Der Basis-Jetta geht in den USA bei 20.665 Dollar (18.711 Euro) los.