Wir bei auto motor und sport stehen Ihnen mit vielen Kaufberatungen und Ratgebern zur Seite. Doch was, wenn’s noch detaillierter sein soll? Was, wenn Sie bei der Technik nur Bahnhof verstehen? Auf Youtube finden sich immer mehr hochwertige Auto-Kanäle – aber auch Schrott.

Selbst, wer sich selbst als versierten Autokenner versteht, besitzt selten fundierte Kenntnisse in sämtlichen Gewerken, aus denen sich ein Auto zusammensetzt. Ein Motorenbauer ist noch lange kein Lackexperte, ein professioneller Test- und Rennfahrer muss nicht zwingend Durchblick zu Ausstattungstabellen und Preisen haben, und ein Verkäufer kennt sich nicht automatisch auch mit alten Autos aus.

Das ist soweit ganz normal. Trotzdem sind viele wissbegierig und möchten gern mal den Experten über die Schulter schauen. Andere stehen vor einem Problem und suchen Rat zu einer ganz bestimmten Kleinigkeit. Zu beidem kann Youtube Abhilfe schaffen. Hier gibt es echte Könner mit Kanal.

Je nach Thema und Umfang solcher Videos wird klar, welchen Detailreichtum manche Bereiche besitzen. Durch die seit Jahren angewachsene Landschaft der Youtube-Kanäle wird praktisch jede Auto-Facette von engagierten Experten beleuchtet. Das reicht von grundlegenden Erklärvideos – "Wie wechsle in ein Rad?" – über extrem spezifisches – "Welchen Fehler machen die meisten Werkstätten bei der Montage der Bedplate am AMG-M156-Motor?" bis zu unerwartet faszinierenden Themen, die sich stundenlang mit gebanntem Blick verfolgen lassen – "Wie wird ein Unfallauto repariert?". Ein paar von ihnen haben wir heute für Sie zusammengetragen. Am Schluss erklären wir auch, wofür Sie besser keine Zeit verschenken.

Der Mercedes-Motoren-Papst aus Hessisch Oldendorf

An der Spitze der deutschsprachigen Kanäle mit Technikbezug stehen Spezialbetriebe wie die Firma Motoren Zimmer. Der Betrieb aus dem niedersächsischen Hessisch Oldendorf hat sich auf Wartung und Reparatur hochwertiger Mercedes-Benz-Motoren, einschließlich der zum Teil äußerst potenten AMG-Triebwerke spezialisiert. Inhaber Jean-Pierre Zimmer blickt auf jahrelange Erfahrung in Motorenbau, Rennsporttechnik und Entwicklung zurück. Anhand seines Steckenpferdes, hochkarätigen Modellen mit Stern, erklärt er mit ruhiger Stimme alle chronischen Wehwehchen und erläutert, worauf präventiv zu achten ist. Zur Unterfütterung der oft bemerkenswerten Detailtiefe zieht Herr Zimmer nicht selten ein entsprechendes Ersatzteil aus dem Regal und zeigt potenzielle Schwachstellen im Detail.

Auf diese Weise erhalten auch bewanderte Zuschauer einen wertvollen Wissensvorsprung, selbst wenn die Themenbereiche oft komplex und speziell auf einzelne Aggregate bezogen sind. Zusätzlich gehört zu den regelmäßig erscheinenden Videos der "ganz normale Wahnsinn", der im Alltag einer Spezialwerkstatt vorkommt. Prädikat: Expertenwissen leicht verständlich gemacht.

Woran sterben Turbolader? Wie gut arbeitet ein Motor nach Hunderttausenden Kilometern?

Ein anderes Beispiel für Expertenwissen liefert Redhead Zylinderkopftechnik. Auch hier – das verrät der Name – geht es um Motorenbau. Zwar zeigt das Team der Rheinland-Pfälzischen Werkstatt gern seine besondere Fachkenntnis zur Technik der modernen VW-Transporter T4 bis T6, sowie zu Boxermotoren von VW und Porsche, doch werden hier häufig auch völlig andere Fahrzeuge unterschiedlicher Verschleißgrade im Detail thematisiert. So entsteht eine interessante Mischung an verschiedenen Auto-Themen, die allesamt aus dem Blick eines versierten Profiteams beleuchtet werden. Detaillierte Bestandsaufnahmen von Gebrauchtwagen mit teils sehr hoher Laufleistung gehören zu den Themen, die speziell Gebrauchtwagenfreunde anderswo kaum finden, ohne selbst einen Profi-Kontakt zu konsultieren. Geschäftsführer Lars Peter Schumann zeigt die Inhalte seiner Videos aus den Augen eines Feinmechanikers und eines Motorentuners der alten Schule. Mit diesem Fachwissen erläutert er, was mechanisch haltbar ist und was nicht. Prädikat: Nachmessen statt Hörensagen.

Ein Muss für Gebraucht-BMW-Käufer

Seinen Wissensschatz durch das Studieren ausgewiesener Experten zu mehren, ist bekanntlich immer eine gute Idee. Gerade in der Welt der Gebrauchtwagen ist guter Rat jedoch häufig bares Geld wert. Aus diesem Grund präsentieren wir Ihnen hier regelmäßig unsere Gebraucht-Kaufberatungen. Nicht selten warnen wir dabei vor einzelnen Motorisierungen und raten schlicht, diese zu meiden. Wer jedoch genau so ein Problemmodell sucht, und lernen möchte, wo genau der Fehler liegt und wie er sich evtl. auch beheben lässt, kann in den genannten Kanälen Rat finden. Gerade am Beispiel BMW, wo es besonders viele Dos-and-Dont's zu beachten gilt, findet sich außerdem der Kanal, H2 Motors. Dabei handelt es sich ebenfalls um eine Fachwerkstatt, die eigene Videos veröffentlicht. Die meisten davon sind nach Projekten geordnet und führen den entsprechenden Motorcode, um den es geht, bereits im Titel. So entsteht ein detaillierter Einblick in die Welt der schönen, aber zum Teil sensiblen BMW Motoren. Prädikat: Genau nachgefragt und am Ende gespart.

So wird's gemacht – und zwar ganz einfach

Sollten Sie vor lauter Zylinderköpfen, Ölverunreinigungen und Motorkürzeln allmählich verzagen, seien Sie ganz unbesorgt. Auf YouTube finden sich auch zahllose Kanäle, die die Autotechnik und den Umgang mit ihr für den Ottonormalverbraucher erläutern. Ein gutes Beispiel ist der amerikanische Youtuber ChrisFix, dessen Klarname dem Zuschauer ebenso verborgen bleibt, wie sein Gesicht, welches er unter einem Rennhelm verbirgt. Das klingt zunächst nicht gerade seriös, ist aber schon seit mehr als zehn Jahren ein Spitzenreiter in den Empfehlungen, die Youtube seinen Usern auf der Startseite präsentiert. Kaum weniger lang lebt der Mann hauptberuflich davon. Dabei gibt er nicht etwa gehaltlosen Influencer-Content von sich, sondern erläutert auf maximal verständliche Weise, wie grundlegende Reparaturen am Auto durchzuführen sind. So wurde bereits mehr als 48 Millionen Mal sein Video zur Reinigung eines Motorraums angeklickt. Hobbymechaniker ließen sich mehr als 17 Millionen Mal erklären, wie man Spurstangenköpfe tauscht. Andere Beispiele umfassen Elementares: Wie wechsle ich selbst das Motoröl? Was ist zu tun, wenn der Keilriemen quietscht? Wie ging das noch mal mit der Starthilfe durch Überbrücken? Diese Videos sind recht allgemeingültig gehalten und bieten im Einzelfall nicht immer alle nötigen Informationen. Ein besseres Grundverständnis lässt sich jedoch kaum leichter bekommen. Prädikat: So wird's gemacht.

Ein Blick ins Werkstattleben

Vielen geht es nicht um die simplen Grundkenntnisse, sondern eher um den Reiz am Rätsel, den Spaß am Tüfteln. Wie löst eine Profiwerkstatt ein Problem, welches anderswo zunächst nur für ratlose Gesichter sorgt? Das ist häufig Thema auf dem Kanal "Die Autodoktoren". Die routinierten Kfz-Meister Hans-Jürgen Faul und Holger Parsch sind bekannt aus Funk und Fernsehen und geben auf Youtube Einblicke in den Alltag ihres eigenen Betriebes. Wenn sie nicht gerade scheinbar unlösbare Fehler diagnostizieren, werden häufig wiederkehrende Probleme, deren Lösung und vor allem deren Prävention erklärt. Gerade bei Themen wie Abgasrückführung oder Rußpartikelfilter lassen sich mit dem Wissen, das die Autodoktoren vermitteln, teure Fehler vermeiden. Ganz nebenbei erfährt jeder, der für gewöhnlich keinen Fuß in eine Werkstatthalle setzt, was im Alltag einer Fachwerkstatt so alles geschieht, und warum die Wartezeit auf einen Termin berechtigterweise auch mal länger ausfallen kann. Prädikat: der beste Blick hinter die Kulissen.

Faszinierende Motoren-Theorie

Einen völlig anderen Zugang zur Technik bietet der Kanal "Repairman22". Das Format besitzt mit knapp über 33.000 Abonnenten keine große Gefolgschaft, dafür werden die einzelnen Videos teils millionenfach angeklickt. Eine digitale Off-Stimme erklärt anhand von 3D-Grafiken die Grundprinzipien verschiedener Motoren. So wird genau beleuchtet, wie die millionenfach gefertigten Spar-Aggregate in Citroën 2CV oder VW Käfer funktionieren – und warum sie so sind, wie sie sind. Gleichsam zeigt der Autor das Funktionsprinzip des W16 aus dem Bugatti Veyron, oder allerlei schräge Motorenkonzepte: ovale Kolben, Vierzylinder mit nur einem Pleuel, oder auch der Taurozzi-Pendelmotor. Prädikat: Simpel, aber suchtgefährdend.

Auch uns gibt's auf Youtube

Sie sehen, die Faszination über die schier endlose Vielfalt auf dem Gebiet der Automobiltechnik findet auf Youtube ein wahres Füllhorn an digitalem Futter. Viele dieser Kanäle verbindet ihre erklärende Gesamtaufmachung – nicht unähnlich, wie es uns die Sendung mit der Maus in Kindertagen allsonntäglich vor den Fernsehschirm holte. Das wissen wir bei auto motor und sport schon lang und zeigen Ihnen seit mehr als 16 Jahren auf unserem eigenen Kanal spannende Einblicke in den Alltag der Autotester. Eines unserer erfolgreichsten Formate ist seit Januar 2017 "Bloch erklärt". In der ersten Folge erklärt Kollege Alex Bloch, was genau es eigentlich mit dem cw-Wert auf sich hat. Weit über 200 Folgen später erklärt er noch immer all die unterschiedlichen Fragen, Themen, Irrtümer und Todsünden rund ums Auto. Prädikat: Ein Muss für Autokenner und die, die es werden wollen.

Seien Sie auf Youtube wählerisch

Angesichts der vielen liebevoll gemachten und vor allem fachlich richtigen Kanäle wird der Reiz der Videoplattform für Gebrauchtwagenfreunde immer größer. Das ist entweder gründlicher redaktioneller Vorarbeit und der gebührenden Expertise zu verdanken (wie in unserem Fall) oder jahrelanger Praxiserfahrung in Werkstatt und Co. Nicht zu verwechseln ist dies jedoch mit bunt schillernden Videoclips zur Massenunterhaltung. Sie finden sich häufig in sozialen Netzwerken und zeigen scheinbar nützliche Tipps. Hier polieren junge Frauen ihre matten Scheinwerfer mit Kartoffelhälften, dort füllt eine Satirefigur mit Fischpantoffeln Altöl in den Tank eines alten Diesel-Benz, da klöppelt ein Ostasiat einen arg gebeutelten Kotflügel wieder gerade. Das mag zur Unterhaltung genügen, stellt jedoch kein ernst zu nehmendes Ratgeberthema dar. Ein gutes Indiz für tauglichen Content ist meist eine angeregte Fachdiskussion in den Kommentaren.