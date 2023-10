Der mindestens 37.042 Euro teure Ford Kuga 1.5 EcoBoost ST-Line X tritt zum Verbrauchs-Check an.

Ford weiß auf jeden Fall, wie man praktische Autos baut. Das beginnt bei der verschiebbaren Rücksitzbank und Zughebeln im Kofferraum zur Fernentriegelung der Lehnen (die beim Wiederaufstellen grabsteinschwer wirken), geht weiter mit Sensoren auch in den Türgriffen der Fondtüren fürs schlüssellose Öffnen und endet nicht bei dem praktischen Drehregler rechts unter dem Mitten-Monitor: Im Navigationsbetrieb regelt der den Kartenmaßstab, im Radio-Menü dient er der Senderwahl. (Digitalradio ist serienmäßig). Drehen, drücken, fertig. Das versöhnt ein wenig mit den kleinen Hauptinstrumenten und dem leicht beengten Einstieg in die zweite Reihe.

Ein feines Stück Motorenbau ist ohne Frage der sparsame Dreizylinder. Er zieht und dreht munter, klingt zuweilen etwas rau, aber dank guter Schalldämmung niemals aufdringlich und liefert ein gutes Teamwork mit dem fluffig zu schaltenden Sechsganggetriebe. Und wie sieht es mit den Kraftstoff- und Unterhaltskosten aus?

Unser Testverbrauch

Ford gibt für den Kuga 1.5 EcoBoost ST-Line X einen WLTP-Normverbrauch von 6,8 Litern Super an. Von diesem Wert entfernt er sich im Alltag; wir haben einen Durchschnittsverbrauch von 8,2 Litern ermittelt, was Spritkosten von 15,17 Euro auf 100 Kilometern verursacht. Auf der Eco-Runde verbrauchte der Ford 6,1 Liter, während er sich auf der Pendler-Strecke 8,2 Liter genehmigte. Wurde der Ford sportlich bewegt, stieg der Verbrauch auf 10,6 Liter. Die Kraftstoffkosten errechnen sich anhand des tagesaktuellen Kraftstoff-Preises auf unserem Partner-Portal mehr-tanken.de (29.09.2023 / Super: 1,85 Euro/Liter).

Monatliche Unterhaltskosten

Wer so ressourcenschonend fährt wie wir auf unserer Eco-Runde, drückt die Spritkosten für 100 Kilometer auf 11,29 Euro. Die eher heftige Gangart resultiert in einer Summe von 19,61 Euro. Die Kfz-Steuer kostet für den Ford 150 Euro pro Jahr, die Haftpflichtversicherung beträgt 426 Euro. Teil- und Vollkasko schlagen mit zusätzlichen 156 beziehungsweise 459 Euro zu Buche. Monatliche Unterhaltskosten von 251 Euro zahlt, wer den Ford 15.000 Kilometer im Jahr fährt. Beträgt die Laufleistung das Doppelte, steigt die Summe auf 441 Euro. Den Wertverlust lassen wir in dieser Rechnung außen vor.

So wird getestet

Der auto motor und sport-Testverbrauch setzt sich aus drei unterschiedlich gewichteten Verbrauchsfahrten zusammen. 70 Prozent macht der sogenannte "Pendler-Verbrauch" aus. Dabei handelt es sich um eine Fahrt vom Wohnort zum Arbeitsplatz, die im Schnitt 21 Kilometer misst. Mit 15 Prozent geht eine besonders sparsam gefahrene, ca. 275 Kilometer lange Eco-Runde in die Wertung ein. Die übrigen 15 Prozent entfallen auf die Sportfahrer-Runde. Die Länge gleicht in etwa der Eco-Runde, die Routenführung enthält aber einen größeren Autobahn-Anteil und damit im Schnitt höhere Geschwindigkeiten. Die Berechnungsgrundlage für die Kraftstoffkosten bildet immer die Preisangabe des Portals "mehr Tanken" vom Tag der Artikel-Erstellung.

Die monatlichen Unterhaltskosten enthalten Wartung, Verschleißteilkosten und Kfz-Steuern bei einer angenommenen Jahresfahrleistung von 15.000 und 30.000 Kilometern ohne Wertverlust. Grundlage der Berechnung sind der Test-Verbrauch, eine dreijährige Haltedauer, Schadenfreiheitsklasse SF12 für Haftpflicht- und Vollkaskoversicherung bei der Allianz inklusive Vergünstigungen für Garagenparker und die Beschränkung auf bestimmte Fahrer (nicht unter 21). SF12 beutet bei der Allianz einen Rabattsatz von 34 Prozent für die Haftpflicht und 28 Prozent für die Vollkasko.