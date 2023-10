In seinem Test (auto motor und sport, Ausgabe 24/2020) stach der Opel Insignia Sports Tourer 2.0 Diesel Ultimate vor allem durch sein Top-Fahrwerk hervor, das Komfort und Dynamik vereint. Die fixe Automatik erhielt ebenfalls Lob. Kritik gab es dagegen an Raumökonomie und Laufkultur sowie am Detailschliff des 174 PS und maximal 380 Newtonmeter starken Mittelklasse-Kombis. Doch wo siedeln sich die Alltagskosten des mindestens 43.651 Euro teuren Vielfahrer-Autos an?

Unser Testverbrauch

Ziemlich knausrig ist der große Opel beim Spritkonsum. Der Durchschnittsverbrauch beträgt bei 6,6 Litern auf 100 Kilometer, was freilich deutlich über der WLTP-Werksangabe (5,1 Liter) für dieses Modell liegt. Das zieht für diese Distanz Kraftstoffkosten von 11,75 Euro nach sich. Deutlich sparsamer präsentierte sich der Insignia auf der Eco-Runde: Gemessen am Verbrauch von 5,0 Litern verringern sich die Spritkosten auf 8,90 Euro. Ins andere Extrem kippt der Verbrauch bei sportlicher Fahrweise: 8,5 Liter bedeuten Kosten von 15,13 Euro. Die Kraftstoffkosten errechnen sich anhand des tagesaktuellen Kraftstoff-Preises auf unserem Partner-Portal mehr-tanken.de (12.09.2023 / Diesel: 1,78 Euro/Liter).

Monatliche Unterhaltskosten

Besitzer eines Opel Insignia Sports Tourer 2.0 Diesel Ultimate zahlen eine Kfz-Steuer von 268 Euro und für die Haftpflichtversicherung 485 Euro im Jahr. Teilkasko kostet 165 Euro zusätzlich; der Vollkasko-Aufschlag beträgt 686 Euro. Auf Grundlage aller Beträge ergeben sich monatliche Unterhaltskosten von 243 Euro für Insignia-Besitzer, die jährlich 15.000 Kilometer fahren. Steigt die Fahrleistung auf 30.000 Kilometer, steigen auch die Kosten pro Monat - und zwar auf 413 Euro. Der Wertverlust bleibt in dieser Rechnung unberücksichtigt.

So wird getestet

Der auto motor und sport-Testverbrauch setzt sich aus drei unterschiedlich gewichteten Verbrauchsfahrten zusammen. 70 Prozent macht der sogenannte "Pendler-Verbrauch" aus. Dabei handelt es sich um eine Fahrt vom Wohnort zum Arbeitsplatz, die im Schnitt 21 Kilometer misst. Mit 15 Prozent geht eine besonders sparsam gefahrene, ca. 275 Kilometer lange Eco-Runde in die Wertung ein. Die übrigen 15 Prozent entfallen auf die Sportfahrer-Runde. Die Länge gleicht in etwa der Eco-Runde, die Routenführung enthält aber einen größeren Autobahn-Anteil und damit im Schnitt höhere Geschwindigkeiten. Die Berechnungsgrundlage für die Kraftstoffkosten bildet immer die Preisangabe des Portals "mehr Tanken" vom Tag der Artikel-Erstellung.

Die monatlichen Unterhaltskosten enthalten Wartung, Verschleißteilkosten und Kfz-Steuern bei einer angenommenen Jahresfahrleistung von 15.000 und 30.000 Kilometern ohne Wertverlust. Grundlage der Berechnung sind der Test-Verbrauch, eine dreijährige Haltedauer, Schadenfreiheitsklasse SF12 für Haftpflicht- und Vollkaskoversicherung bei der Allianz inklusive Vergünstigungen für Garagenparker und die Beschränkung auf bestimmte Fahrer (nicht unter 21). SF12 beutet bei der Allianz einen Rabattsatz von 34 Prozent für die Haftpflicht und 28 Prozent für die Vollkasko.