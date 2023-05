Immer mehr CamperInnen wünschen sich, möglichst unabhängig unterwegs zu sein – und fernab von Infrastruktur zu übernachten. Im Wohnmobil ist die Stromversorgung oft ein kritischer Punkt.

Wenn Sie ohne Landstrom auskommen wollen und nach einer unabhängigen Lösung für die Energie-Versorgung suchen, sind Solarmodule ein wichtiger Bauteil. Es gibt sie in unterschiedlichen Größen, Typen und für alle Wohnmobil-Typen.

Wie unterscheiden sich Solarpaneele?

Für CamperInnen sind drei unterschiedliche Typen von Solarpanel interessant. Rahmenmodule, flexible Module und portable Solaranlagen. Hier gibt es mehr Infos zu den Typen.

Für diesen Vergleich haben wir uns Rahmenmodule und direkt aufs Dach geklebte Module angeschaut. Einen direkten Vergleich von festmontierten Modulen und tragbaren Modellen gibt es hier: Solaranlagen für Campingbusse.

Vorüberlegungen Installation einer Solaranlage

Die Herausforderung bei der Neuinstallation vieler Solaranlagen: Oft begrenzen Dachaufbauten wie Fenster und Hauben, Klima- oder Sat-Anlage die zur Verfügung stehende Fläche für die Solarmodule. Hier hilft es, ein Foto oder eine Skizze des Daches zu machen, am besten mit Maßen versehen. Das erleichtert die weitere Planung ungemein. Das Gute: Fest installierte Solarmodule gibt es in unterschiedlichsten Abmessungen, von quadratisch bis langgestreckt.

Bei den Solarmodulen kommen in der Regel Typen mit sogenannten monokristallinen Zellen zum Einsatz. Die Einzelzellen des Moduls bestehen hier aus einem zusammenhängenden Siliziumkristall. Im Vergleich zu polykristallinen Zellen, die aus mehreren Siliziumkristallen bestehen, haben sie einen höheren Wirkungsgrad, generieren also auf die Modulfläche bezogen mehr Leistung. Während der Wirkungsgrad polykristalliner Zellen bei etwa 15 Prozent liegt, kommen monokristalline Zellen auf Werte über 20 Prozent. Wegen allgemein gesunkener Modulpreise ist der Preisvorteil kaum noch ein entscheidendes Argument für polykristalline Module.

Ferner versuchen die Hersteller auf verschiedene Art, den Wirkungsgrad ihrer Solarmodule weiter zu erhöhen. So setzt etwa Green Akku auf die sogenannte Schindeltechnik. Dabei werden die Zellen überlappend angeordnet und vermeiden so "unproduktive" Anschlussstege zwischen den Zellen, erhöhen damit sowohl die effektive Zellenfläche als auch den Wirkungsgrad pro Modulfläche.

Verschattung

Ein Problem, das bei fest auf dem Dach installierten Solaranlagen auftreten kann, ist die sogenannte Verschattung. Steht ein Reisemobil auch nur teilweise unter Bäumen, kann die Leistung der Solarmodule deutlich abfallen. Grund hierfür ist, dass die Zellen in Reihe geschaltet sind. Dadurch kann die Spannung schon bei teilverschatteten Modulen so weit absinken, dass sie nicht mehr für die Batterieladung ausreicht – pro Zelle um ca. 0,5 Volt.

Zwei kleinere Solarpanele, parallel geschaltet, arbeiten deshalb oft effektiver als ein großes. Befindet sich eines der beiden Module im Schatten, so liefert das andere trotzdem noch die volle Spannung.

Ähnlich arbeiten sogenannte CDS-Module von Solarspezialist Büttner. Die 44 monokristallinen Zellen eines Moduls sind jeweils mit einer speziellen Diode verschaltet. Die Dioden sorgen dafür, dass das Modul möglichst viel Leistung abgibt – selbst, wenn sich Teile des Moduls im Schatten befinden.

Laderegler

Neben dem Solarmodul ist der Laderegler die zweite wichtige Komponente einer Solaranlage. Er sorgt dafür, dass die Ausgangsspannung des Moduls, die über der Spannung der Batterie liegt, auf die für die Ladung der Batterie passende Spannung heruntertransformiert und der optimale Ladestrom eingestellt wird. Wäre kein Laderegler zwischengeschaltet, würde das System deutlich ineffektiver arbeiten und die Batterie eventuell Schaden nehmen. Einige Markengeräte besitzen eine Umschaltfunktion und können so bei Bedarf die Starterbatterie laden.

Wichtig ist, dass der Laderegler auf die Leistung der Solarmodule abgestimmt ist. Zudem sollte er für den jeweiligen Batterietyp eine geeignete Ladekennlinie bereitstellen.

Neben einfachen Serien-Ladereglern gibt es sogenannte MPP- (oder MPPT-) Laderegler. Letztere arbeiten nach dem sogenannten Maximum-Power-Point-Prinzip und liefern besonders dann mehr Ertrag, wenn der Spannungsunterschied zwischen dem Solarmodul und der Batterie am größten ist, also besonders bei kaltem Modul und leerer Batterie. In diesem Fall transformieren die MPP-Regler den Spannungsüberschuss des Moduls in einen erhöhten Ladestrom für die Batterie. Dieser Ladestrom-Zugewinn sorgt für kürzere Ladezeiten.

Solaranlagen-Komplettsets

Viele Hersteller bieten Solaranlagen-Komplettsets an – bestehend aus Modul, Halterung, Laderegler, Kabel, Dachdurchführung und Klebematerial. Bei diesen Sets ist gewährleistet, dass Solarmodul, Laderegler und alle anderen Teile zueinanderpassen.

In der ersten Tabelle oben stellen wir Sets mit Rahmenmodulen , die mittels Halterungen auf dem Dach befestigt werden, vor.

, die mittels Halterungen auf dem Dach befestigt werden, vor. In der zweiten Tabelle oben geben wir einen Überblick über Sets mit Modulen, die direkt auf das Dach des Wohnmobils geklebt werden.

Alle Details finden Sie weiter unten im Artikel.

Für Reisende, die über ihre Anlage stets im Bilde sein wollen, sind zusätzliche Digitalanzeigen erhältlich. Sie zeigen Werte wie Ladeleistung und -strom, eingespeiste Batteriekapazität, also den aktuellen Ertrag, oder die Systemspannung an.

Wer sich auf die Suche nach passenden Angeboten macht, sollte übrigens wissen: Im Internet gibt es Solaranlagen mit gleicher Modulleistung zu ganz unterschiedlichen Preisen. Dabei gilt: Nicht immer sind die günstigsten Angebote am Ende die preiswertesten. Sowohl bei Modulen wie Ladereglern gibt es große Qualitätsunterschiede. Wer lange von seiner Anlage profitieren will, sollte bei Material und Montage besser nicht den letzten Cent sparen wollen.

Berechnung der nötigen Leistung

Wie viel Modulleistung benötige ich, um autark stehen zu können? Das lässt sich mit einer Bedarfsrechnung zumindest grob abschätzen. Zunächst muss der persönliche Strombedarf analysiert werden.

In unserer Themenseite Solaranlagen haben wir eine Rechnung aufgestellt. Hier finden Sie die Beispielrechnung für den Strombedarf.

Tipps für die Solarmodul-Montage

Der erste Schritt ist, die genaue Position für die Montage des Solarmoduls und der Dachdurchführung festzulegen. Bei einem mit Abstandhalter montierten Modul lässt sich die Dachdurchführung elegant verdeckt unter dem Panel platzieren.

Allerdings sollte an der entsprechenden Stelle innen im Ausbau natürlich ein Hänge- oder Kleiderschrank vorhanden sein. So lässt sich das Kabel geschickt, am besten in einem Kabelkanal, weiter nach unten führen.

Am besten installiert man den Solarladeregler in der Nähe der Bordbatterie oder des Elektroblocks, falls dieser einen entsprechenden Eingang besitzt. Vor dem Verkleben des Moduls begrenzt man die Klebestellen am besten ringsum mit Kreppband, sodass eine saubere Klebefuge gezogen werden kann.

Tipps vom Experten

promobil fragt nach bei Bernd Büttner, Gründer des Solar- und Elektronik-Spezialisten Büttner Elektronik

Worauf sollten ReisemobilistInnen achten, die ihr Wohnmobil mit einer Solaranlage ausstatten wollen?

Im Vorfeld sollte man sich Gedanken machen, welche Anforderungen an ein Solarsystem gestellt werden. Welche Verbraucher sind an Bord, die ausgeglichen werden sollen? Wie ist mein Reiseverhalten? Stehe ich nur drei bis vier Tage und fahre dann in der Regel weiter? Oder soll die Anlage meine Verbraucher noch länger bzw. komplett autark versorgen? Darum ist es sehr schwierig, hier eine allgemeingültige Aussage zur Leistung der Anlage zu treffen.

Kann ich eine Anlage selbst installieren, oder sollte ich zu einem Fachbetrieb gehen?

Technisch ist eine Solaranlage eigentlich relativ simpel aufgebaut und könnte von jedem versierten Heimwerker installiert werden. Schwieriger ist die optimale Einbindung in die vorhandene elektrische Anlage. Was noch schwerer wiegt, ist gerade bei Neufahrzeugen die Garantie, sollte es doch zu einer Undichtigkeit kommen. Deshalb würde ich den Einbau beim Fachhändler grundsätzlich empfehlen.

Haben sich Module mit monokristallinen Zellen durchgesetzt?

Grundsätzlich spielt es keine Rolle, ob 100 Watt aus einem mono- oder polykristallinen Solarmodul kommen. Die Leistung ist gleich. Der Wirkungsgrad monokristalliner Zellen ist aber etwas höher, und somit sind diese in den Abmessungen kompakter. Gerade im Reisemobil, wo der Platz auf dem Fahrzeugdach sowieso sehr eingeschränkt zur Verfügung steht, ist dies das Argument für diese Zelltechnologie schlechthin.

Was ist von anderen Zell-Typen zu erwarten?

Ich beschäftige mich seit 35 Jahren mit Solartechnik. In dieser Zeit gab es immer wieder tolle Leistungsversprechen aus diversen Forschungseinrichtungen. Eine Zelle mit hohem Wirkungsgrad im Labor ist eine Sache – diese in Serie zu fertigen eine ganz andere. Vor 30 Jahren waren wir bei ca. 17 Prozent Wirkungsgrad. Heutzutage sind wir bei Serienfertigung bei den besten Zellen bei ca. 24 Prozent. Das Helmholtz-Institut ist mit Perowskit-Aufbau bei 29 Prozent, und Fraunhofer hat einen Durchbruch mit einer Tandemsolarzelle mit 47,6 Prozent angekündigt. Aber wie gesagt: Das sind Laborwerte ohne praktischen Wert.

Wie werden sich Solarmodule in Zukunft entwickeln?

Sie werden kleiner, günstiger und höhere Wirkungsgrade haben. Nur wann dies kommt, kann keiner mit Sicherheit beantworten. Ich befürchte aber, dass dies erst dann soweit ist, wenn Verbrenner ohnehin nicht mehr gebaut werden und sowieso Strom zur Fortbewegung extern zugeführt werden muss.

Beim Kauf von Solaranlagen für Häuser ist die Mehrwertsteuer abgeschafft worden. Könnte das bei Anlagen für Reisemobile auch kommen?

Kann ich mir nur schwer vorstellen, dass dies für mobile Anlagen kommt. Vielleicht gäbe es aber eine Chance, wenn in Standzeiten, in denen das Mobil nicht genutzt wird, der erzeugte Strom wie bei einer Balkonanlage ins Netz eingespeist wird. Technisch ist das relativ einfach umzusetzen.

Alle Details: Rahmen-Solaranlagen

Alden High Power Modul Easy-Mount 2

Nennleistung: 120 Wp

Zelltyp: monokristallin

Zellenzahl: 39

Abmessung (L x B x H):1150 x 540 x 38 mm

Gewicht: 9,8 kg

Weitere Leistungsstufen: 240 Wp

Solarladeregler: Alden SPS 220

Reglertyp: Serien-Regler

Maximale Modulleistung: 220 Wp

Geeigneter Batterietyp: Gel/AGM/Lithium

Setpreis: ab 501,90 Euro

Büttner Elektronik Black Line MT 110 MC

Nennleistung: 110 Wp

Zelltyp: monokristallin

Zellenzahl: 72

Abmessung (L x B x H): 1215 x 530 x 35 mm

Gewicht: 7,6 kg

Weitere Leistungsstufen: 75–340 Wp

Solarladeregler: Büttner MT 150 PP

Reglertyp: Serien-Regler

Maximale Modulleistung: 150 Wp

Geeigneter Batterietyp: Gel/AGM/Lithium

Setpreis: 754 Euro

Büttner Elektronik Power Line MT 130

Nennleistung: 130 Wp

Zelltyp: monokristallin

Zellenzahl: 40

Abmessung (L x B x H): 1329 x 530 x 33 mm

Gewicht: 8,5 kg

Weitere Leistungsstufen: 90–420 Wp

Solarladeregler: Büttner MT MPP 170

Reglertyp: MPP

Maximale Modulleistung: 170 Wp

Geeigneter Batterietyp: Gel/AGM/Lithium

Setpreis: 959 Euro

Carbest CDS Power Line MT 130 CDS

Nennleistung: 130 Wp

Zelltyp:monokristallin

Zellenzahl: 44

Abmessung (L x B x H): 1329 x 530 x 35 mm

Gewicht: 8,5 kg

Weitere Leistungsstufen: 210–420 Wp

Solarladeregler: Büttner MT MPP 170

Reglertyp: MPP

Maximale Modulleistung: 170 Wp

Geeigneter Batterietyp: Gel/AGM/Lithium

Setpreis: 1.129 Euro

DC Solar E480M32

Nennleistung: 120 Wp

Zelltyp: monokristallin

Zellenzahl: 32

Abmessung (L x B x H): 1037 x 527 x 35 mm

Gewicht: 7,4 kg

Weitere Leistungsstufen: 220 Wp

Solarladeregler: Victron MPPT 100/20

Reglertyp: MPP

Maximale Modulleistung: 290 Wp

Geeigneter Batterietyp: Gel/AGM/Lithium

Setpreis: 659 Euro

Emergoplus Power XS 115W Mono

Nennleistung: 115 Wp

Zelltyp: monokristallin

Zellenzahl: 36

Abmessung (L x B x H): 1200 x 540 x 30 mm

Gewicht: 8 kg

Weitere Leistungsstufen: 140-280 Wp

Solarladeregler: Power-Xtreme XS20s

Reglertyp: MPP

Maximale Modulleistung: 260 Wp

Geeigneter Batterietyp: Gel/AGM/Lithium

Setpreis: 407 Euro

Greenakku Light Air EFTE 120

Nennleistung: 120 Wp

Zelltyp: monokristallin – Schindeltechnik

Zellenzahl: 120

Abmessung (L x B x H): 1200 x 510 x 25 mm

Gewicht: 4,2 kg

Weitere Leistungsstufen: 60-160 Wp

Solarladeregler: Victron MPPT 75/10

Reglertyp: MPP

Maximale Modulleistung: 145 Wp

Geeigneter Batterietyp: Gel/AGM/Lithium

Setpreis: 371 Euro

Prevent Solarmodul 150 W

Nennleistung: 150 Wp

Zelltyp: monokristallin

Zellenzahl: 72

Abmessung (L x B x H): 1120 x 670 x 35 mm

Gewicht: 9 kg

Weitere Leistungsstufen: 30-220 Wp

Solarladeregler: Victron MPPT 100/15

Reglertyp: MPP

Maximale Modulleistung: 220 Wp

Geeigneter Batterietyp: Gel/AGM/Lithium

Setpreis: 429 Euro

Solara S480M45

Nennleistung: 102 Wp

Zelltyp: mono- und polykristallin

Zellenzahl: 45

Abmessung (L x B x H): 1250 x 550 x 35 mm

Gewicht: 6,6 kg

Weitere Leistungsstufen: 95–190 Wp

Solarladeregler: Solara SR 340E

Reglertyp: Serie

Maximale Modulleistung: 340 Wp

Geeigneter Batterietyp: Gel/AGM/Lithium

Setpreis: 439 Euro

Solara S555M36

Nennleistung: 125 Wp

Zelltyp: monokristallin

Zellenzahl: 36

Abmessung (L x B x H): 1250 x 550 x 35 mm

Gewicht: 6,6 kg

Weitere Leistungsstufen: 160–320 Wp

Solarladeregler: Victron 15A

Reglertyp: MPP

Maximale Modulleistung: 440 Wp

Geeigneter Batterietyp: Gel/AGM/Lithium

Setpreis: 939 Euro

Solar Swiss Rahmen-Solarmodul 100 W

Nennleistung: 100 Wp

Zelltyp: monokristallin

Zellenzahl: 35

Abmessung (L x B x H): 1065 x 536 x 40 mm

Gewicht: 7 kg

Weitere Leistungsstufen: 55–220 Wp

Solarladeregler: Victron 75/10

Reglertyp: MPP

Maximale Modulleistung: 145 Wp

Geeigneter Batterietyp: Gel/AGM/Lithium

Nur Modul: 284,41 Euro

Alle Details: Auf dem Dach verklebte Solarmodule

Büttner Elektronik Flat Light MT 120 FL

Nennleistung: 120 Wp

Zelltyp: monokristallin

Zellenzahl: 32

Abmessung (L x B x H): 1120 x 540 x 24 mm

Gewicht: 3 kg

Weitere Leistungsstufen: 150-300 Wp

Solarladeregler: Büttner MT 150 PP

Reglertyp: Serien-Regler

Maximale Modulleistung: 150 Wp

Geeigneter Batterietyp: Gel/AGM/Lithium

Setpreis: 1.090 Euro

Büttner Elektronik Flat Light Q MT 170 FLQ

Nennleistung: 170 Wp

Zelltyp: monokristallin

Zellenzahl: 42

Abmessung (L x B x H): 980 x 980 x 24 mm

Gewicht: 4,9 kg

Weitere Leistungsstufen: 340 Wp

Solarladeregler: Büttner MT MPP 170

Reglertyp: MPP

Maximale Modulleistung: 170 Wp

Geeigneter Batterietyp: Gel/AGM/Lithium

Setpreis: 1.340 Euro

Carbest Flex 12 V / 110 W

Nennleistung: 110 Wp

Zelltyp: monokristallin

Zellenzahl: 32

Abmessung (L x B x H): 1100 x 540 x 2,5 mm

Gewicht: 4 kg

Weitere Leistungsstufen: 80-160Wp

Solarladeregler: Carbest MPPT-Regler 12 A

Reglertyp: MPP

Maximale Modulleistung: 165 Wp

Geeigneter Batterietyp: Gel/AGM/Lithium

Setpreis: 379 Euro

Green Akku Sphere GA-F110T

Nennleistung: 110 Wp

Zelltyp: monokristallin

Zellenzahl: 36

Abmessung (L x B x H): 1080 x 540 x 2 mm

Gewicht: 2,1 kg

Weitere Leistungsstufen: 70-200 Wp

Solarladeregler: Victron MPPT 75/10

Reglertyp: MPP

Maximale Modulleistung: 145 Wp

Geeigneter Batterietyp: Gel/AGM/Lithium

Setpreis: 350 Euro

Green Akku Neptun GA-F130E

Nennleistung: 130 Wp

Zelltyp: monokristallin

Zellenzahl: 36

Abmessung (L x B x H): 1090 x 680 x 4 mm

Gewicht: 3,8 kg

Weitere Leistungsstufen: 30-195 Wp

Solarladeregler: Victron MPPT 75/10

Reglertyp: MPP

Maximale Modulleistung: 145 Wp

Geeigneter Batterietyp: Gel/AGM/Lithium

Setpreis: 370 Euro

Solar Swiss Superflach 120 W

Nennleistung: 120 Wp

Zelltyp: monokristallin

Zellenzahl: 42

Abmessung (L x B x H): 1190 x 530 x 4,5 mm

Gewicht: 6 kg

Weitere Leistungsstufen: 110-220 Wp

Solarladeregler: Victron MPPT 75/10

Reglertyp: MPP

Maximale Modulleistung: 145 Wp

Geeigneter Batterietyp: Gel/AGM/Lithium

Preis nur Modul: 405,31 Euro

Die beliebtesten Solarmodul-Hersteller

Jedes Jahr wählen die promobil-LeserInnen ihre Lieblingsmarken in Sachen Reisemobil-Zubehör. Bei den Solaranlagen ergab sich bei der Wahl 2023 folgende Reihenfolge:

1. Büttner Elektronik mit 46,82 %

2. Alden mit 18,33 %

3. Greenakku mit 13,94 %

4. Solar Swiss 6,45 %

5. PowerXtreme 5,26 %

6. Solara 5,07 %

7. Carbest 4,38 %

8. Telair 3,29 %

9. Goal Zero 1,01 %

10. Kronings 0,8 %