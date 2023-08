Einzelbetten, Raumbad, Winkelküche und L-Sitzgruppe – und das alles auf nur sieben Metern Länge. Das schafft der neue Carthago C-Tourer 145 RB LE. Doch wie macht er das? Wir haben uns das neue Modell einmal genauer angesehen.

Neue Heckwand

Dank einer neuen Heckwand entsteht mehr Platz im Innenraum. Die leicht gewölbte Alu-Sandwichwand zwischen den dreidimensionalen Kunststoff-Ecksäulen bringt ganze zehn Zentimeter. Der kürzere Heckstoßfänger bietet vom Dach fallenden Regentropfen zudem kaum noch akustische Resonanzfläche.

Im Heck liegen die 1,85 Metern (links) und 1,95 Metern (rechts) langen Einzelbetten. Erklommen werden sie mithilfe von zwei Stufen dazwischen.

Raumbad mit Duschkabinen-Kniff

Davor liegt das komfortable Raumbad. Die 1,98 Meter hohe Duschkabine bietet einen cleveren Trick: Damit die Dusche den Durchgang zu den Betten nicht dauerhaft einengt, lässt sich die hintere Plexiglasfaltwand rund 15 Zentimeter einschieben.

Gegenüber liegen die Toilette sowie Waschbecken und Spiegel. Alternativ trennt die über den Gang geschwenkte Tür den Bereich vom vorderen Wohnraum ab. Eine Abtrennung zum Schlafzimmer gibt es optional.

Übrigens bleibt unter den Einzelbetten immer noch eine relativ große Heckgarage. Außerdem gibt es im Carthago C-Tourer 145 RB LE aufklappbare Kleiderschränke im Fußbereich der Einzelbetten.

Viel Küche auf wenig Raum

Die Küche ist zwar kompakt, verfügt aber immerhin über drei Gaskochstellen. Zusätzlich lässt sich die Spülenabdeckung in einer etwas erhöhten Aluschiene an der Rückseite der Sitzgruppe einhängen. Das sorgt für weitere Abstellfläche. Gegenüber der Winkelküche kommt ein 133 Liter fassender Slim-Tower-Kühlschrank zum Einsatz, inklusive 12-Liter-Eisfach.

Die Sitzgruppe besteht aus einer L-Sitzbank, einem Längs-Einzelsitz und den drehbaren Fahrersitzen. Hier finden also mehrere Personen bequem Platz.

Die Tischplatte ist bequem per Pedal entriegel- und so schnell verschiebbar. Über der Sitzgruppe hängt das serienmäßige Hubbett, was den 145 RB LE zum Vierschläfer macht.

Doppelboden und Chassis-Varianten

Ebenfalls zur Ausstattung gehört ein Doppelboden mit drei Außenzugängen. Wer den gesamten Stauraum belegt, könnte allerdings Schwierigkeiten bekommen unter 3,5 Tonnen Gesamtgewicht zu bleiben. Gut, dass es den Carthago C-Tourer als Lightweight-Variante mit 3,5 Tonnen Gesamtgewicht oder als Comfort-Variante mit 4,2 Tonnen gibt.

Außerdem gibt es den Grundriss auf Fiat Ducato oder Mercedes Sprinter sowie als Teil- oder Vollintegrierten. Die Bettenlänge variiert je nach Wahl des Basisfahrzeugs und der Aufbauform.

Carthago C-Tourer 145 RB LE