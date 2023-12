Die Alpen in Deutschland, Österreich und der Schweiz sind ein beliebtes Urlaubziel zu jeder Jahreszeit. Die Gastfreundschaft in den Bergen ist bekannt, für Aktiv- wie Genussurlaub gibt's hier allerhand. promobil zeigt 10 Top-Stellplätze fürs Wohnmobil.

Dunkle Tannen und grüne Wiesen im Sonnenschein – schon Heidi erzählte uns von der Schönheit der Berge. Kein Wunder, dass immer mehr Menschen die Berge zum Durchatmen und Aktivsein nutzen. Und im Campingfahrzeug können Reisende der Natur ganz nah sein. Ein weiterer Vorteil: Die Fahrzeit ist im Vergleich zu einer Reise ans Mittelmeer kürzer. Einem Camping-Kurzurlaub steht hier nichts im Wege.

Camping in den Alpen

Viele der Wohnmobil-Stellplätze sind das ganze Jahr über geöffnet. Ein Trip lohnt sich im Sommer wie im Winter: Zur kalten Jahreszeit erstrahlen die Berge als wahres Winterwunderland und laden zum Skifahren, Schneewandern oder Langlaufen ein.

Für die Planung des nächsten Kurztrips in die Alpen oder den nächsten ausführlichen Urlaub in den Bergen hat promobil für Sie die 10 besten Stellplätze herausgesucht. Die Übernachtungsplätze für Wohnmobile und Campingbusse befinden sich in Österreich, Italien und Deutschland und liegen auf einer Höhe von über 900 Meter.

Die Daten der beliebtesten Stellplätze wurden aus der promobil Stellplatz-Radar-App generiert. Dabei mussten diese über mindestens 20 Bewertungen und mindestens 4 Sterne verfügen.

1. Stellplatz Gailberghöhe – Kärnten/Österreich

Auf dem Stellplatz Gailberghöhe in Kötschach-Mauthen fehlt es den Gästen im Wohnmobil an nichts: morgens bekommen sie frische Brötchen, tagsüber bietet das Restaurant Speisen – und die sanitären Anlagen sind kostenlos. Für Kinder steht auf dem Gelände ein großer Abenteuerspielplatz zum Toben bereit. Ein besonderes Angebot gibt es im Sommer, wenn Gäste mindestens eine Woche bleiben: Zwei Erwachsene dürfen dann kostenlos einen Tag lang ins Aquarena Schwimmbad, einmal die Kegelbahn des Hotels nutzen und sich Fahrräder ausleihen. In fast jedem Kommentar zu dem Platz wird die Herzlichkeit gewürdigt: "Die Freundlichkeit des Personals ist nicht zu überbieten".

Kötschach-Mauthen liegt am Beginn des Lesachtals in der Grenzregion zu Italien und ist besonders für einen naturnahen und sanften Tourismus bekannt. Mauthen wurde erst vor wenigen Jahren zum Bergsteigerdorf ernannt und kann mit einer Vielzahl von Wanderwegen punkten, die zum Teil bis nach Italien führen. Die Gegend ist zudem für ihre Kulinarik bekannt: So findet im Ort Ende September zum wiederholten Mal das Käse-Festival statt – probieren ist Pflicht!

2. Stellplatz am Untereggerhof – Trentino-Südtirol/Italien

Tagsüber wie nachts ist das Panorama vom Stellplatz am Untereggerhof einfach phänomenal. Die Luft gilt als besonders rein und die Lichtverschmutzung ist so gering, wie selten in Europa (siehe: Sternenparks). Kein Wunder also, dass ganz in der Nähe des Stellplatzes die einzige Sternwarte Südtirols steht. Im Gasthaus am Bauernhof erwartet die Gäste eine regionale, bodenständige Küche mit großteils eigens angebauten Zutaten.

Unweit des Stellplatzes liegt die Stadt Bozen. Die Hauptstadt der autonomen Region ist für ihre Laubenstraßen bekannt. Neben ausgiebigen Shoppingtouren, einem Besuch im Südtiroler Archäologiemuseum (wo unter anderem die Mumie von Ötzi ausgestellt ist), treffen sich die Einheimischen zum Aperitivo an den Fischerbänken. Bei einem kalten Glas Aperol Spritz lässt es sich gut verweilen und das bunte Treiben beobachten. Hier gibt's ausführliche Tipps für eine Wohnmobil-Tour nach Südtirol.

3. Wohnmobilhafen am Alpencamp – Tirol/Österreich

Als "Ort zum Wohlfühlen" beschreiben die Gäste den Wohnmobilhafen Alpencamp Marienberg in Biberwier. Der Platz hat von Mitte Dezember bis Ende Oktober geöffnet und ist gefragt fürs Wintercamping. Vor Ort gibt es ein Restaurant und sehr saubere sanitäre Anlagen mit großzügigen Duschkabinen. Besonders loben die Bewertungen der Stellplatz-Radar-App die wunderschöne Lage. So gilt das Alpencamp als idealer Ausgangspunkt für Wanderungen im Sommer. Auch das nette und hilfsbereite Personal überzeugt Gäste.

Nur hundert Meter entfernt liegt die Seilbahn des Marienbergs. Dort fahren das ganze Jahr über die Sessellifte täglich. Vor Ort laden mehrere Hütten mit Tiroler Spezialitäten oder leckerem Kaffee zum Verweilen ein. An der Talstation kann man Roller leihen. Ein tolles Erlebnis ist die Sommerrodelbahn, die nicht nur Kindern Spaß macht. Im Winter ist der Marienberg ein eher kleines Skigebiet, das sich vor allem für Wintersport-Neulinge und Familien anbietet. Hier ist vergleichsweise wenig los. Mit dem Skipass kann man zusätzlich die Skigebiete und Liftanlagen in Lermoos und in Ehrwald nutzen.

4. Stellplatz am Alpen-Caravanpark – Bayern/Deutschland

Am Blick aus dem Wohnmobil-Fenster kann man sich hier kaum satt sehen: Der Stellplatz am Alpen-Caravanpark in Krün ermöglicht einen Ausblick aufs Karwendel- und Wettersteingebirge. 37 Campingfahrzeuge können hier von Mitte Dezember bis Ende Oktober auf voll ausgestatteten Stellplätzen stehen. Neben Strom-, Frischwasser- und Abwasseranschluss gibt's eine Versorgung mit WLAN und Telefonanschluss. Ansonsten bietet der Caravanpark einen Brötchenservice, einen Shop mit Lebensmitteln, Getränken und Campingartikeln, ein Restaurant, einen Fahrradverleih, einen Badesee und eine freundliche Betreiberfamilie. Eine Bewertung in der Stellplatz-Radar-App fasst zusammen: "Dieser Stellplatz ist jeden Cent wert".

Krün und seine Nachbarorte Mittenwald und Wallgau gehören zur Alpenwelt Karwendel, einer Gebirgsgruppe in Deutschland und Österreich. Die Gruppe verläuft entlang der Isar und besitzt ein einmaliges Alpenpanorama mit Blick auf die Zugspitze. Ein beliebtes Ausflugsziel ist der Barmsee, der inmitten unberührter Natur zum Baden einlädt. Empfehlenswert: Die Fahrt mit der Karwendelbahn.

5. Panoramastellplatz Friedburg – Salzburger Land/Österreich

Einen atemberaubenden Blick über das Salzachtal bietet der Panoramastellplatz Friedburg im Oberpinzgau. Der Stellplatz für 14 Wohnmobile liegt idyllisch oberhalb des Ortes neben einem Bauernhof und Gasthaus. Im Gasthof Friedburg können Gäste nicht nur lokale Gerichte am Abend ausprobieren, sondern bereits morgens das Frühstücksangebot wahrnehmen. Für Gäste, die lieber im eigenen Wohnmobil frühstücken, wird ein Brötchenservice angeboten. Eine User-Bewertung beschreibt den Platz als "sehr guten Stellplatz in einzigartiger Lage".

Der Ort Neukirchen liegt in der Urlaubsregion Oberpinzgau und am Großvenediger. Wandern ist eine der beliebtesten Aktivitäten vor Ort. Auf dem Wildkogel stehen verschiedenste Wanderwege zur Verfügung: Eine tolle Aussicht bietet der Panoramaweg, der Rutschweg mit zehn verschiedenen Edelstahlrutschen sorgt für gute Laune. Wer mehr über den Nationalpark Hohe Tauern erfahren möchte, macht in den Sommermonaten beim am Programm "Meet a Ranger" mit: Bei einer geführten Tour bekommen Interessierte Infos zu Natur und Geschichte der Region.

6. Jausenstation Schauphof – St. Johann/Österreich

Dieser kleine Stellplatz kann bis zu 10 Campingfahrzeuge aufnehmen. Die Lage direkt neben einer bäuerlichen Jausenstation ist für hungrige Reisende nach einer langen Anreise perfekt. Neben traditionellen Gerichten gibt es ein Frühstücksangebot und einen Brötchenservice. Beliebt ist die praktische Lage nahe der Autobahn. So eignet sich der Stellplatz auch für die Durchreise. "Super Stellplatz mit ganz tollen Gastgebern. Sehr zu empfehlen", schreibt ein Camper.

Das Skigebiet Ski Amadè in Flachau mit 270 Liftanlagen und 760 Pistenkilometern ist eines der größten Wintersportareale Österreichs. Ansonsten ist Flachau ein Tourstop des FIS Ski Weltcup Damen. Auch im Sommer laden die Berge rund um Flachau zum Wandern, Radfahren, Klettern und Mountainbiken ein. Bei schlechtem Wetter lohnt sich ein Ausflug in die Erlebnistherme Amadè.

7. Area Sosta Camper – Trentino/Italien

Area Sosta Camper ist ein Stellplatz für 16 Mobile oberhalb von Castelfondo. Vor Ort gibt es V/E-Anlagen sowie WC und Duschen. Lediglich WLAN ist nicht vorhanden. Die Anfahrt ist für Mobile mit Überlänge nicht zu empfehlen, da der Weg teilweise eng ist. Die neuste Bewertung lautet: "Mit Abstand einer der schönsten Stellplätze, super Aussicht hoch in den Bergen". Zudem empfiehlt die Community den Schildern zu folgen und nicht nach Navi zu fahren.

Die Gemeinde Castelfono liegt im oberen Nonstal unweit der Grenze zur Nachbarprovinz Südtirol. Zahlreiche schöne Wanderwege und strahlend blaue Bergseen zeichnen die Region aus. Eine besondere Tour führt durch den beeindruckenden Canyon Rio Sass im Nachbarort Fondo. Ein 2,5 Kilometer langer Lehrpfad führt durch die 110 Millionen Jahre alte Schlucht. In die Hauptstadt Trento sind es etwas mehr als 40 Kilometer.

8. Stellplatz Gasthof Schwabenhof – Allgäu/Deutschland

Der Ort Balderschwang ist zu jeder Jahreszeit ein lohnendes Urlaubsziel. Im Sommer haben Gäste die Wahl zwischen einer Vielzahl von Wanderwegen und Mountainbike-Trails. An heißen Tagen findet man Abkühlung in den vielen Bergseen mit klarem, frischem Wasser. Im Winter ist der Ort ein Garant für Schnee und bietet 110 km Langlaufloipen. Die bekannteste Loipe im Allgäu ist die Allgäuer-Latschenkiefer-Grenzloipe. Sie ist über 30 Kilometer lang und lässt sich so variieren, dass sowohl Neulinge als auch Profis gefordert werden. Für Wintersport-Fans gibt es 13 Skilifte, schier endlose Pistenkilometer und mehrere Hütten.

Nahezu perfekt liegt der Stellplatz Gasthof Schwabenhof in Balderschwang. 56 Parzellen stehen hier für Wohnmobile von Anfang Dezember bis Ende Oktober, wodurch der Stellplatz sich ideal fürs Wintercamping eignet. Vor Ort wird ein Brötchenservice angeboten, auch ein ÖPNV-Anschluss ist gewährleistet. Die Sonnenterrasse des Gasthofs ist im Sommer wie im Winter ein beliebter Treffpunkt. Der ruhige Platz eignet sich besonders für Wintersport: Nur wenige Meter von der Piste entfernt, erreicht man den Lift zu Fuß. Im nahegelegenen Hotel steht ein Trockenraum für Ski und Snowboards zur Verfügung. Dort sind auch die Sanitärräume für Gäste im Wohnmobil sowie ein Restaurant untergebracht.

9. Zentralalpen-Stellplatz Trins – Innsbruck-Land/Österreich

Mit einer Entfernung von lediglich 10 Kilometern zum Brenner und 30 Kilometern nach Innsbruck ist die Lage des Zentralalpen-Stellplatz Trins unschlagbar. Ob als Zwischenstopp oder einen längeren Aufenthalt – für beides ist der Stellplatz gut geeignet. Eine Anlage mit WC und Duschen ist vor Ort zu finden. Direkt neben dem Stellplatz liegt ein kleiner Fluss und eine Sportanlage. "Für eine Zwischenübernachtung absolut super! Wer wandern will im Sommer kann auch gut länger bleiben!", schreibt ein User in den Kommentaren

Für aktive Urlauberinnen und Urlauber ist das Wipptal ein attraktives Ziel. Sowohl hochalpine Bergtouren als auch für Familien geeignete Wanderungen machen den Reiz der Region aus. Das Landschaftsschutzgebiet Serles-Habicht-Zuckerhütl verzeichnet besonders viele landschaftlich schöne Touren mit über 300 Kilometern Wanderwegen. Als Winterziel ist das Wipptal vor allem für Langlauf-Ski geeignet.

10. Camping im Park – Trentino-Südtirol/Italien

Am Campingplatz der Gemeinde Glurns finden bis zu 30 Wohnmobile Platz. Der Stellplatz liegt etwas außerhalb, zu Fuß sind es etwa 500 Meter bis zum Ortseingang. Im mittelalterlichen Ortskern befinden sich verschiedene Einkaufsmöglichkeiten. Dank zahlreicher alter Bäume gibt es im Sommer am Platz einige schattige Stellflächen. Seit einiger Zeit bietet der Platz seinen Gästen gratis WLAN.

Von Glurnser Umland bis hinter die Stadt Meran finden Sie viele der charakteristischen Waalwege. Die Wanderungen zeichnen sich dadurch aus, dass sie entlang von schmalen Wasserwegen verlaufen und wenig anstrengend sind. Ursprünglich wurden die Bewässerungsanlagen für die Felder gebaut, heute zählen die Waalwege zu den beliebtesten Wanderwegen Südtirols.