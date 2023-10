Urlaub wie "Gott in Frankreich": Ein Stadtbummel und dazu genüsslich einen Crêpe vernaschen, eine Champagnerprobe auf einem Weingut, Ferien auf dem Bauernhof oder einfach nur die Ruhe genießen. Diese Träume können Sie sich auf unseren Top-Stellplätzen in Frankreich erfüllen.

Die Community unserer Stellplatz-Radar-App ist äußerst aktiv und bewertet und kommentiert fleißig alle aufgelisteten Stellplätze aus der Datenbank. Die App zeigt Ihnen, welche Wohnmobil-Stellplätze in der Nähe sind, was sie kosten und was sie zu bieten haben. Die App lässt sich kostenlos im App-Store oder im Google Playstore herunterladen.

In unser Ranking haben es zehn Stellplätze mit einer Bewertung von mindestens 3,5 Sternen geschafft. Neu bei der Erstellung dieses Rankings ist, dass die neuesten Bewertungen stärker berücksichtigt werden. (Stand: August 2023).

Aire du Moulin à Tan

Der Stellplatz Aire du Moulin à Tan befindet sich in ruhiger Umgebung am Ortsrand von Aix-Villemaur-Palis-Aix-en-Othe in der Region Grand Est. Idyllisch im Grünen gelegen, stehen WohnmobilistInnen direkt am Ufer des Flusses La Nosle. Die Altstadt ist fußläufig in wenigen Minuten erreichbar und lohnt einen Besuch. Eine Bewertung im Stellplatz-Radar beschreibt den Platz wie folgt: "Welch ein wundervoller Platz, idyllisch gelegen, mit viel Liebe betrieben."

Domaine des Lauribert

Der Stellplatz Domaine des Lauribert liegt mit seiner schönen Aussicht an einem Weingut in der Region Vaucluse, die für ihr Savoir-Vivre bekannt ist. Klar, dass hier eine Weinverkostung zum Pflichtprogramm gehört – diese wird jeden Abend angeboten. Wem der Tropfen gut mundet, kann dann auch gleich noch Wein kaufen. Auch eine Radtour oder eine Wanderung durch die umliegenden Wein- und Lavendelfelder lohnt sich hier – oder ein Besuch der Altstadt von Visan und Valréas bietet sich an. Visan hat ein reiches historisches Erbe – und ist eine von 16 Kommunen, die den Recht auf den Namen Côtes-du-Rhône-Dorf hat. Der Platz ist kostenlos und ganzjährig nutzbar: "Toller Stellplatz mit bester Ausstattung".

Stellplatz Terre Ferme

Der Stellplatz Terre Ferme liegt vor einem Campingplatz und an einem liebevoll angelegten Bauernhof mit Esel, Schafen und frei laufenden Hühnern. Reisemobile stehen in der Genuss-Region Bourgogne-Franche-Comté auf ebenem geschotterten Untergrund und mitten in der Natur. So manch Stellplatz-Radar-Bericht lautet wie folgt: Man wollte nur eine Nacht Zwischenstopp einlegen, ist aber länger geblieben. Hier kann man an einem kleinen Badeteich grillen und morgens den Brötchenservice in Anspruch nehmen. Das Brot wird frisch am Hof gebacken. Und: Der Bauernhofbesitzer ist Holländer und spricht Deutsch. In der Nähe gib es einen Wasserfall bei Baume-les-Messieurs und das Schloss Arly. Der idyllische Platz liegt in Nähe der Autobahn und hat ganzjährig geöffnet.

Aire de Camping-Cars in Stenay

Dieser Stellplatz befindet sich am Ortsrand einer Gemeinde im Département Meuse nahe der belgischen Grenze. In unmittelbarer Nähe gibt es einen kleinen Hafen und tolle Angelplätze sowie Spazierwege entlang des Flusses. Bei schlechtem Wetter locken zahlreiche Museen der Region, wie zum Beispiel das Europäische Biermuseum. Besonders interessant sind jedoch die historischen Bauten, wie die Kirche St. Joseph oder die Kapelle Saint-Lambert de Cervisy aus dem 12. und 13. Jahrhundert.

Aire de Camping-Car in Baeuvoir

Eine schöne und gepflegte Anlage ist Aire de Camping-Car, die an der Grenze zur Bretagne in der Normandie liegt. Der ganzjährig geöffnete Stellplatz hat eine grundlegende Infrastruktur und wird vor allem durch seine Lage am Radweg nach Mont-Saint-Michel angesteuert. Le Mont-Saint-Michel ist ein Klosterberg, der 1979 zum UNESCO-Kulturerbe der Menschheit ernannt wurde. Vom Festland aus fahren kostenlose Shuttle-Busse zum Berg, auch zu Fuß kann man die Distanz überwinden. Da die Bucht einer der Schauplätze der stärksten Gezeiten Europas ist, gibt es einige Tage im Jahr, an denen der Berg sich wieder zu einer Insel verwandelt. Bei einem Besuch ist nicht nur die Abtei des Mont-Saint-Michel ein absolutes Muss, sondern auch eine Wattwanderung in der wunderschönen und naturgewaltigen Bucht.

Aire de Camping-Cars la Bidonnière

Aire de Camping-Cars la Bidonnière liegt am Ortsrand von Ardevon und ist ein guter Ausgangspunkt für Radtouren rund um die Bucht des Klosterbergs. Denn auch dieser Platz befindet sich in unmittelbarer Nähe zum berühmten Mont-Saint-Michel: "Super Stellplatz in Radentfernung zu Mont St. Michel." Außerdem lohnt sich ein Besuch von Avrenches mit dem Sciptorial und dem Markt am Samstag.

Aire de Camping-cars Zone du Févry

Mit Blick auf einen schönen See stehen WohnmobilistInnen auf dem Aire de Camping-Cars Zone du Févry in Bulgnéville im Arrondissement Neufchâteau. Für einen günstigen Preis von 3,50 Euro genießt man hier die Ruhe und Schönheit der Umgebung, wobei die nächste Autobahn zur Weiterfahrt nicht weit entfernt liegt. Bulgnéville ist eine Stadt des ehemaligen Herzogtums Lothringen und umgeben von Wäldern, Wiesen und Seen. Eine Wanderung durch die Natur ist ein absolutes Muss. Nicht weit entfernt liegen die beiden Städte Vittel und Contrexéville, die mit Thermalbädern zum Erholen einladen.

Only Park Aire Camping-Car Colmar

Dieser barrierefreie Stellplatz in Colmar im Elsass befindet sich direkt an einem Hafen. In der Nähe laden die Altstadt zu einem Bummel und Museen zu einem Besuch. Einer der größten Pluspunkte ist: "Altstadt zu Fuss gut erreichbar!". Wer gerne Zeit in der Natur verbringt und dabei noch sportlich aktiv sein möchte, dem empfiehlt sich eine Fahrradtour. Vom Stellplatz aus führen mehrere ausgewiesene Radwege ins Umland.

Aire de Camping-Cars Port Plaisance

Aire de Camping-Cars Port Plaisance befindet sich am Ortsrand von Pont-à-Mousson. Die Stadt an der Mosel hat einen sehr schönen historischen Stadtkern mit vielen Baudenkmälern und den Kirchen Saint-Martin und Saint-Laurent. Pont-à-Mousson war die erste Stadt Lothringens, die eine Universität gründete. Der Stellplatz befindet sich zudem an einem Hafen, direkt am Ufer des Flusses, und ist ein "Top Platz für ein langes Wochenende". Tipp: Weil der Platz beliebt ist, sollte man früh anreisen.

Stellplatz am Bassin Carnot

Eine gute Kombination aus Entdeckung und Entspannung bietet die Stadt Honfleur auf der anderen Flussseite von Le Havre. An dessen Ortsrand befindet sich der Stellplatz am Bassin Carnot, ein "einfacher Wohnmobilstellplatz ohne Luxus, dafür tolle Lage". Das 6.700-Einwohner-Städtchen in der Normandie bietet ausgewiesene Fahrradwege, einen schönen Hafen und ein historisches Zentrum. Ein Spaziergang am Pier entlang führt zum Strand.