Indirektes Licht, organische Formen, freie Blickachsen – so stellt sich der Hersteller Frankia die Zukunft der Reisemobile vor. Beziehungsweise das Jetzt, denn die neue Teilintegrierten-Baureihe auf Fiat Ducato heißt "Now"

Frankia Now: Das Design-Wohnmobil von heute

Ein bisschen cooler, lässiger und sportlicher kommt der Teilintegrierte bereits von außen daher. Die Fahrzeugschnauze des Fiat Ducato ist schwarz. Am Dach und an den Flanken ziehen sich vom Fahrerhaus dicke, schwarze Design-Streifen nach hinten entlang, in die auch die Seitenfenster und das Dachhauben-Panoramafenster eingelassen sind. Orange Zierstreifen umspielen das ganze noch als Kontrast. Die Markise ist ebenfalls schwarz.

Betritt man den Innenraum, ist auch hier Schwarz bzw. Anthrazit die dominierende Farbe. Dass das Interieur dadurch nicht gedrungen wirkt, dafür sorgen indirekte Beleuchtung an Decke und Boden, weiße Wände und ein schnörkelloses Möbeldesign mit Möbelklappen in einem hellen Holzton. Senfgelbe Farbtupfer bieten Zierkissen und Rückwände von Bett und in Wandausbuchtungen.

Sämtliche Innenwände sind darüber hinaus mit Stoff verkleidet, was für Gemütlichkeit einerseits und Schallisolierung andererseits sorgen soll. Ein Materialmix bringt Spannung in das sonst sehr cleane Design: natürliches Holz trifft auf Samt und auf matte Fronten.

Grundriss und Möbel mit mehreren Funktionen

Von vorne bis hinten versteckt Frankia einige clevere Möbelbau-Ideen im sonst recht klassisch angeordneten Grundriss. Die Sitzgruppe besteht aus drehbaren Pilotensitzen und einer Sitzbank. Praktisch, aber nicht ganz so revolutionär neu: Der Tisch in der Mitte lässt sich weiter ausziehen und er ist dreh- und höhenverstellbar.

Interessanter ist da schon die Multifunktionsbox, die hinter dem Beifahrersitz steht. Mit einem Kissen wird die Box zum Hocker und ergänzt die Sitzgruppe um einen fünften Platz oder lässt die Person auf dem gedrehten Beifahrersitz die Beine bequem hochlegen. Der Stauraum darin ist im vorderen Fahrzeugteil sehr willkommen, denn hier fehlen die sonst üblichen Dachstauschränke. Lediglich offene Ablageflächen sind hier sonst zu finden.

Über der Sitzgruppe kann ein Hubbett herabgelassen werden. Das soll den Now laut Frankia familientauglich machen, da so bis zu vier Personen in dem Teilintegrierten übernachten können.

Das Badezimmer hinter der Sitzgruppe dient entweder als WC mit Waschbecken oder es lässt sich komplett in eine Duschkabine umfunktionieren.

Gegenüber vom Bad steht die Küchenzeile. Zu ihr gehört ein raumhoher Kühlschrank, der sogenannte Now-Tower. Er lässt sich sowohl vom Gang als auch vom Bett aus öffnen.

Im Heck stehen zwei Einzelbetten als Hauptbett zur Verfügung. Die Liegeflächen kann man auf Wunsch miteinander verbinden, um eine große Spielweise zu bauen. Darunter ist eine Heckgarage eingebaut mit 1,20 Metern Tiefe – das soll dafür sorgen, dass auch Fahrräder im Now mitfahren können.

Aufbau und Preis

Der Außenaufbau der Wände besteht aus Aluminiumlegierung. Das Dach ist mit hagelresistentem GFK verkleidet.

Was das ganze kosten soll und weitere technische Daten verrät Frankia aktuell nicht. Bestellbar ist der Now ab Frühjahr 2024.