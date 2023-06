Giottivan 60FT heißt der neue Campingbus mit Bad von Giottiline für die Saison 2024. Neben dem 54T, 60T und dem 60B, die es jeweils auf Citroën-, Fiat- oder Peugeot-Basisfahrzeug gibt, ist der 60FT der vierte Grundriss der Campervan-Familie. Als einziges Modell der Baureihe kommt er auf dem zunehmend beliebten Ford Transit.

Mehr neue Campingbusse auf Ford Transit finden Sie hier.

Grundriss und Aufbau

Den Grundriss des Giottivan 60FT gestaltet Giottiline klassisch: Die Halbdinette befindet sich hinter dem Fahrersitz, die Küchenzeile liegt direkt gegenüber. Ein Kompressor-Kühlschrank mit 90 Liter Volumen ist in die Stirnseite der Küche integriert, es gibt einen Zweiflammen-Herd mit Spüle und einer Abdeckung. Die Arbeitsfläche wirkt großzügig, die Innenraum-Gestaltung ist schlicht in Weiß, Anthrazit und heller Holzoptik gestaltet.

Besonderheit in der Nasszelle

Hinter der Dinette ist das kleine Bad positioniert. Anders als bei den weiteren Giottivan-Campingbussen gibt es beim 60FT ein spezielles Bad.

Der Sanitärraum hat keinen Duschvorhang, sondern eine Wand, die zum Duschen vor die Toilette geschwenkt werden kann. So entsteht eine abgetrennte Duschkabine. Giottline nennt dieses System "Vario System".

Im Heck befindet sich das Querbett mit den Abmessungen 1,90 auf 1,40 Meter. Für Komfort soll eine zwölf Zentimeter dicke Matratze sorgen. Über dem Fußende des vorderen Schlafplatzes befindet sich ein größerer Schrank. Rund um das Bett bieten Oberschränke weiteren Stauraum.

Stauraum im Heck

Eine kleine Heckgarage mit der Höhe 67,5 Zentimeter hat der neue Giottivan-Camper ebenfalls in petto. Campingmöbel oder sonstiges sperriges Utensil lässt sich hier verstauen. Vom Wohnraum ist die Staufläche unter dem Bett mit einem Brett abgetrennt.

Links unter dem Bett befindet sich der Gaskasten, recht gibt es eine Klappe mit einem großen Staufach. Rahmenfenster und Fenster in den Hecktüren gehören zur Ausstattung des Campervans dazu.

Zum Marktstart des Giottiline 60FT bietet Giottiline unterschiedliche Editionen an, in der Premiere Edition gibt es etwa eine Automatikschaltung, Markise und mehr.

Giottiline Giottivan 60FT: Daten und Preis

Basisfahrzeug: Ford Transit

Ford Transit Länge/Breite/Höhe: 5,98/2,06/2,84 m

5,98/2,06/2,84 m Schlaf-/Sitzplätze: 2(3)/4

2(3)/4 Preis: nn.

Baureihe Giottivan

Wir haben zum Start der Giottivan-Baureihe 2021 hier berichtet. Mehr zu sehen von den älteren Modellen ist im Video unten:

Alle drei Modelle wird es im Modelljahr 2024 mit den bekannten Grundrissen und den drei Basisfahrzeugen weiterhin geben. Lediglich am Interieur und der Ausstattung nimmt Giottiline ein paar kleinere Änderungen vor. Die Küche erhält etwa eine neue Oberfläche und die Oberschränke vorn sind mit neuer Beschichtung umgestaltet. Außerdem gibt es bei allen die Option Isofix-Punkte für Kindersitze in die Sitzbank zu integrieren. So ist für den Nachwuchs an