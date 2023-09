Hobby frischt 2024 alle Wohnwagen auf. Auch die Einsteiger-Baureihe Ontour profitiert vom neuen Design. Was ist sonst noch drin?

Ein neuer Look für einen Caravan, außen wie innen, kann zwar Interesse wecken. Doch was bringt das Hobby-Update für die Ontour-Baureihe tatsächlich? Ist der Grundpreis von knapp über 20.000 Euro gerechtfertigt? Zuallererst interessiert:

Das neue Design der Hobby-Wohnwagen

Alle Caravans im Programm von Hobby bekommen eine neue Heck-Maske. Der Heckleuchtenträger verfügt über zwei Rücklichter, die automotiv wirken sollen. Die Reflektoren am Hinterteil der Wohnanhänger sind in den Diffusor eingelassen. Die Rangiergriffe vorne wie hinten sind ins gewollt stromlinienförmige Design integriert, was für mehr Harmonie sorgen soll.

Sämtliche Fenster wurden verbessert. Alle liegen nun flacher an die Außenhaut an, sind leicht getönt und doppelt verglast. Letzteres soll sie weniger anfällig gegen Spannung oder Verformung machen. Darüber hinaus, so Hobby, können die Fenster besser gegen Geräusche isolieren.

Innen noch moderner

Innen geht’s neu durchgestylt weiter. Ganz offensichtlich dient das Design des Maxia als Blaupause dafür – hier haben wir den Hobby Maxia 495 UL im Test. Der kann vor allem mit indirekten LED-Leuchtstreifen überzeugen und einer modernen, cleanen Farbpalette aus hellen Holz- und Grautönen gepaart mit weißen Heckklappen.

Die Hobby-Ontour-Baureihe nutzt fürs Modelljahr 2024 ein Holzdekor namens Eiche Moyet. Die Linienführung im Innenraum zeigt sich genauso schnittig und schnörkellos wie außen.

Drei Grundrisse für den Hobby Ontour

In puncto Modellauswahl bietet der Ontour nichts überraschend neues. Drei bewährte Layouts für drei Arten von Reisenden bleiben hier bestehen:

Hobby Ontour 360 SF : Der kompakte 360er bringt ein Querbett im Bug unter (1,97 x 1,28 Meter) und eignet sich für Familien. Im Heck steht neben einem kompakten WC-Raum eine klassische Dinetten-Sitzgruppe mit zwei Bänken. Sie lässt sich zu einer weiteren Schlafgelegenheit umbauen (1,94 x 1,35/0,93 Meter). Länge : 5,79 Meter. Schlafplätze : 4.

: Der kompakte 360er bringt ein Querbett im Bug unter (1,97 x 1,28 Meter) und eignet sich für Familien. Im Heck steht neben einem kompakten WC-Raum eine klassische Dinetten-Sitzgruppe mit zwei Bänken. Sie lässt sich zu einer weiteren Schlafgelegenheit umbauen (1,94 x 1,35/0,93 Meter). : 5,79 Meter. : 4. Hobby Ontour 460 DL : Der etwas längere 460er hat zusammenbaubare Einzelbetten im Bug und ist für Paare interessant (1,97 bzw. 1,87 x 0,77 Meter). Die kompakte Längsbank-Sitzgruppe im Bug lässt sich zu einem dritten Schlafplatz umbauen (1,93 x 1,00 Meter). Länge : 6,62 Meter. Schlafplätze : 3.

: Der etwas längere 460er hat zusammenbaubare Einzelbetten im Bug und ist für Paare interessant (1,97 bzw. 1,87 x 0,77 Meter). Die kompakte Längsbank-Sitzgruppe im Bug lässt sich zu einem dritten Schlafplatz umbauen (1,93 x 1,00 Meter). : 6,62 Meter. : 3. Hobby Ontour 470 KM: Als größter Wohnwagen der drei verfügt der 470er über einen klassischen Familien-Grundriss mit Querbett im Bug (1,97 x 1,28 Meter) und zwei Stockbetten im Heck (2,00 x 0,70/0,75 Meter). Als fünfter Schlafplatz kann die Dinnette in der Fahrzeugmitte dienen (1,85 x 0,88 Meter). Länge: 6,72 Meter. Schlafplätze: 5.

Alle drei Fahrzeuge sind mit einem zulässigen Maximalgewicht von 1,2 bis 1,35 Tonnen recht leicht. Somit spricht die günstigste Baureihe im Hobby-Kosmos nicht nur preislich, sondern auch aufgrund der Fahrerlaubnis und Gewichtsbeschränkungen für die Führerscheinklasse B eher jüngere Menschen an.

Ausstattung

Die Marke Hobby rühmt sich, dass alle Fahrzeuge "reisefertig" ausgestattet an die Kundinnen und Kunden ausgeliefert werden. Es gibt also kein großes Paket-Programm, aus dem noch Pflichtpakete dazubestellt werden müssen, um bereit für den Campingurlaub zu sein.

Im Chassis gehört eine Antischlingerkupplung mit Auslaufbremssystem dazu. Alle Caravans kommen automatisch mit einer Zulassung für Tempo 100 und einer dritten Bremsleuchte. Sie haben nicht nur Schwerlaststützen an Bord, sondern auch eine Stützlastanzeige am Laufrad.

In der Serienausstattung sind im Aufbau bereits alle Dachhauben enthalten – inklusive Verdunkelung und Moskitonetz. Für den Einstieg gibts einen Griff sowie eine Trittstufe. Die LED-Vorzeltleuchte ist ebenfalls schon enthalten.

Zur technischen Ausstattung gehören Rauchmelder, ein rollbarer Abwassertank, dimmbare Lese- und Kinderbettleuchten inklusive USB-Buchsen und eine digitale Bordtechnik-Steuerung via Bedienpanel oder Bluetooth. Eine Luft-Heizung von Truma sowie eine Therme fahren ebenfalls schon mit.