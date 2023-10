"Another one", sagt DJ Khaled in jedem seiner Songs, die fast monatlich in die Musikcharts schießen. Und "Another one" (D: noch einen) bringt 2024 Hymer auf den Markt. Mit dem Hymer Free S Campus präsentieren sie das dritte auf Sprinter basierende Campingfahrzeug für die Modellsaison 2024.

Wie die beiden anderen, Hymer ML-T und Grand Canyon S, ist auch der Hymer Free S ein alter Bekannter, der für die neue Saison aufgehübscht wurde. Ins Auge fällt direkt die neue Außenfarbe blaugrau. Dazu kommen Sonderbeklebungen am Heck und an der Seitenwand, die den Look ergänzen.

Moderner Innenraum

Updates und neue Farben bietet auch der Innenraum. Zum silbergrauem Möbeldekor kommt die neue Stoffkombination "Jandia" in hellgrau hinzu. Damit das Querdoppelbett im Heck immerhin auf eine Länge von 1,95 Metern kommt, gibt es Verbreiterungselemente an den Seiten der Sprinter-Karosserie. Die Liegeflächen-Breit beträgt 1,35 Meter.

Im neuen Aufstelldach aus GFK mit Schaumkern-Isolierung steht Reisenden eine Schlaffläche von 2,00 mal 1,22 Metern zur Verfügung, ebenso 12V-Stromanschluss und eine LED-Leseleuchte mit USB-Anschluss. Bis zu vier Personen können im Free S Campus schlafen. Im Editionsmodell gehört Isofix zu Serienausstattung.

Top Ausstattung

Apropos Ausstattung, der Mercedes-Benz Sprinter ist überhaupt top ausgestattet. Das Basismodell fährt als Fronttriebler mit 170 PS und 9-Gang-Automatikgetriebe vor. Ansonsten verfügt er über Parkbremse, Rückfahrkamera und zahlreichen Fahrassistenzsysteme. Zum Editionsmodell gehört das MBUX-Multimediasystem von Mercedes-Benz serienmäßig.

Ansonsten ist der Free S Campus ein typischer Campingbus. Vor dem Querdoppelbett im Heck liegen Küche und Bad. Der Sanitärraum auf der Fahrerseite ist mit Waschbecken, Toilette und Dusche ausgestattet. Letztere lässt sich dank praktischem Saugnapf genauso außen nutzen, wenn die Duschbrause durchs Fenster gefädelt wird.

Die Küche ist mit einem Zweiflammen-Gaskocher und einem Spülbecken ausgestattet. Die Arbeitsfläche ist erweiterbar, dazu wird ein Brett in den Raum von Ein- und Ausstieg geklappt. Der 90 Liter große Kompressorkühlschrank ist zwischen Küchenzeile und Bett unter einem Schrankfach angebracht. Frischwasser kommt aus einem 110 Liter fassendem Tank.

Durchdachter Aufbau

Unter dem Heckbett steht für Zubehör Stauraum zur Verfügung. Größere Dinge können durchgeladen und mit den Ösen im Boden verzurrt werden. Damit man trotzdem komfortabel in das erhöhte Bett kommt, gibt es einen ausziehbaren Betten-Einstieg.

Der Fußboden sowie die Aluminium-Rahmenfenster sind isoliert, ebenso der Abwassertank des Editionsmodells, dieser ist darüber hinaus noch beheizt. Somit kann der Campingbus niedrigeren Temperaturen trotzen.

Mit 5,93 Metern Länge ist der Free S Campus ebenso lang wie der Hymer-Campingbus Grand Canyon S. Er hat ein zulässiges Gesamtgewicht von 3,5 Tonnen und kostet ab 89.900 Euro.

Hymer Free S Campus im Überblick