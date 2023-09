Die Wohnwagen Marke Kabe aus Schweden ist unter anderem für ihre wintertauglichen Caravans bekannt. Für das kommende Modelljahr präsentiert Kabe mehrere neue Grundrisse, die auch tiefen Temperaturen trotzen und sich prima für winterliche Reisen eignen.

Kabe Royal 780 BGXL

Ganz neu für das kommende Modelljahr ist die Tatsache, dass es den Kabe Royal Grundriss 780 BGXL 2024 erstmals mit separater Dusche geben wird (von Kabe gekennzeichnet durch den Zusatz DXL). Der Familienwohnwagen kommt mit einem Doppelbett für die Eltern und Stockbetten für Kinder an Bord. Außerdem lässt sich die Sitzgruppe im Bug zu weiteren Schlafplätzen umbauen.

Kabe kombiniert in diesem Wohnwagen das dunkle Holzdekor namens Atlas Zeder mit hellbeigen Oberschränken und Boden. Im Eingangsbereich findet sich ein Barschrank.

Die Küche ist mit einem Thetford-Herd mit Drei-Flammkocher, Elektroplatte und Umluftofen ausgestattet. Dank der großen Arbeitsplatte lässt es sich in der Küche prima kochen. Der Dometic Kühlschrank ist mit einer doppelten Türaufhängung ausgestattet, sodass sich die Türen in beide Richtungen öffnen lassen. Gegen Aufpreis stattet Kabe den Wohnwagen auch mit einem Dometic-Kompressor-Kühlschrank aus.

Das Bad kommt, wie zuvor erwähnt, mit separater Dusche.

Der Wohnwagen ist insgesamt 940 cm lang und 250 cm breit. Das Doppelbett im Heck misst 196×140/118 cm und die Stockbetten je 196×86 Zentimeter.

Enthalten in der Serienausstattung sind eine Warmwasser-Fußbodenheizung, beheiztes Schuhfach, Auszugsplatte am Esstisch, Fenster in der Eingangstüre, Außenduschenanschluss und ein Handtuchtrockner.

Das auf der Messe präsentierte Modell kostet 88.487 Euro.

Kabe Imperial & Royal 740 CTDL

Ebenfalls neu sind die beiden Grundrisse Kabe Imperial und Royal 740 CTDL mit Winkelküche und einer großen Sitzgruppe, an der zahlreiche Personen bequem einen Platz finden. Außerdem lässt sich der Fernseher in der Rückenlehne der Sitzgruppe versenken.

Ein weiteres Highlight ist das Badezimmer im Heck, das über die gesamte Breite des Wohnwagens reicht. Das Badezimmer hat neben Toilette und Waschtisch auch eine separate Duschkabine zu bieten.

Beide Grundrisse sind dank der sogenannten Flexline in vier verschiedenen Ausführungen zu haben. Zur Wahl steht ein Doppelbett quer oder längs im Heck, ein Modell mit Doppelbett und Stockbetten und ein Modell mit Längseinzelbetten. Beide Modelle haben eine Gesamtlänge von 880 cm, sind 250 cm breit und rollen auf einer Doppelachse auf die Straße.

Was ist noch neu?

Alle Edelstein-, Imperial- und Royal-Wohnwagen stattet Kabe mit neuen Oberschränken mit einer integrierten Beleuchtung aus. Die Oberschränke in den Estate-Modellen bekommen ein graue Folierung mit Holzleistenkante und schwarzem Rand. Beim neuen Lancaster Bezug handelt es sich um Kunstleder mit PU Oberfläche und einer Rückseite aus recyceltem Leder.

Neu präsentiert Kabe auch ein einachsiges Fahrwerk für ein Gesamtgewicht von 2.300 kg. Dieses hat Kabe zusammen mit Knott entwickelt und soll das Erste ihrer Art für den Wohnwagen sein. Das Fahrwerk wird in Längen von 6,00 bis 6,30 Metern für die Baureihen Edelstein, Royal und Imperial angeboten.