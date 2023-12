Das Fahrverhalten von Fiat Ducato und seinen Verwandten aus dem Stellantis-Konzern überzeugt in vielen Bereichen. Egal ob bei schnelleren Autobahn-Passagen oder bei ambitionierten Kurvengeschwindigkeiten – man fühlt sich sicher.

Aber eines kann sich der Ducato nicht auf die Fahnen schreiben: übermäßigen Fahrkomfort. Doch gerade den möchte ein Großteil der Wohnmobil- und Campingbus-Fans gerne haben. Dann hilft nur ein Gang zum Fahrwerksspezialisten.

Wie funktionieren Komfortfahrwerke?

Einen Weg zu mehr Reisevergnügen bieten Komfortdämpfer und -federn, die von verschiedenen Anbietern entweder Achsen-weise oder als Komplettpaket für vorn und hinten angeboten werden. Dabei macht übrigens der Stoßdämpfer den Löwenanteil am Fahrkomfort aus.

Entscheidende Größen für die Abstimmung eines Dämpfers sind dabei die Druck- und die Zugstufe. Die Härte der Druckstufe ist verantwortlich für das Einfedern des Dämpfers. Je härter die Druckstufe, umso langsamer federt der Dämpfer ein. Das hat zum Beispiel beim Einlenken Vorteile, aber macht das Fahrverhalten unkomfortabler, da Unebenheiten direkter an die Karosserie weitergegeben werden. Die Zugstufe steuert dagegen das Ausfedern. Je weiter das Zugstufenventil öffnet, umso schneller kehrt der Dämpfer in seine Ausgangsstellung zurück.

Komfortfahrwerke haben im Vergleich zum Serienfahrwerk eine weichere Druckstufe, um das Einfedern zu beschleunigen, somit kurze Schläge besser abzudämpfen und sanfter aufzunehmen. Gleichzeitig ist die Zugstufe straffer, um das Zurückfedern zu verlangsamen. Das sorgt insgesamt für weniger Bewegungen der Karosserie auf schlechten Straßen.

Neben den Dämpfern haben die Federn einen Einfluss auf den Komfort. In erster Linie hält die Federspannung den Dämpfer auf einem gewissen Grundniveau und bestimmt so auch die Bodenfreiheit des Fahrzeugs mit. Der Federweg legt das Maximum des Einfederns fest.

An der Hinterachse ist bei vielen eine Zusatzluftfeder der erste Gedanke, wenn es um mehr Fahrkomfort geht. Oft ist diese ein probates Mittel, um die mögliche Achslast zu erhöhen, was eine Auflastung des Fahrzeugs ermöglicht. Ein Komfortgewinn entsteht mit einer Zusatzluftfeder allerdings nicht zwangsläufig.

Deshalb ist es wichtig, dass man sich vor einem teuren Tausch von Fahrwerkskomponenten richtig beraten lässt. Je nach Einsatzzweck, persönlichen Vorlieben und nicht zuletzt nach den realen Achslasten des Wohnmobils oder Campingbus muss eine Fahrwerksoptimierung speziell abgestimmt werden.

Fahrwerk-Verbesserungen der Firma Goldschmitt

Goldschmitt hat unter dem Label Route-Comfort neben Komfortstoßdämpfern vorn eine Hinterachslösung im Programm. Letztere kombiniert eine leichte und weiche GFK-Blattfeder mit einer Zwei-Kreis-Zusatzluftfeder. Das soll den Fahrkomfort spürbar erhöhen.

Praktischer Nebeneffekt: In gewissen Grenzen kann man mit der Hinterachsluftfederung das Fahrzeug nivellieren, sprich im Stand in die Waage bringen. Im hier durchgeführten Test waren das immerhin sieben Zentimeter zwischen tiefstem und höchstem Punkt der Luftfeder.

Der Einbauvorgang

Da in Fiat Ducato und Co. verschiedene Blattfedern eingebaut sein können, kann der Einbau der sieben Kilogramm leichten GFK-Feder samt Zusatzluftfederung sogar gewichtsneutral sein. Die schwerste Variante, die Doppelblattfeder, die in manchen Light-Chassis eingebaut ist, wiegt stattliche 21 Kilogramm.

Die Testergebnisse

Und wie viel Komfortgewinn bringt die Fahrwerksoptimierung wirklich? Das möchten wir bei Goldschmitt herausfinden und bauen das Camperplus-Comfort-Paket in einen Sunlight-Kastenwagen. Das Paket für Vorder- und Hinterachse kostet zum Testzeitpunkt 2.699 Euro zuzüglich Montagekosten. Um den Unterschied zwischen Serienfahrwerk und Komfortfahrwerk sowohl objektiv wie auch subjektiv zu bewerten, fährt promobil mit beiden Konfigurationen eine rund 30 Kilometer lange Teststrecke mit verschiedensten Fahrbahnbelägen und Geschwindigkeitsfenstern.

Am Ende jeder Runde geht es noch auf die Schlechtwegestrecke von Goldschmitt mit fiesen Schlaglöchern, Querfugen, Bodenwellen und Kopfsteinpflaster. Subjektive Bewertungen erfolgen von 1–10, wobei 10 für "sehr gut" steht. Die objektiven Werte ermitteln mehrere Beschleunigungssensoren, die am Testwagen angebracht sind. In den Diagrammen auf Seite 62 unten ist zu erkennen, dass die Beschleunigungswerte, die beim Überfahren einer Kante an die Karosserie übertragen werden, mit dem umgerüsteten Fahrwerk deutlich niedriger ausfallen.

Während an der Vorderachse der Unterschied rund 0,1 g beträgt, sind es an der Hinterachse fast 0,35 g Unterschied zwischen Serien- und Komfortfahrwerk. Nur auf dem Kopfsteinpflaster der Schlechtwegestrecke fühlte sich das Serienfahrwerk etwas harmonischer an. Ansonsten hat das Umrüstfahrwerk bei allen komfortrelevanten Punkten in der subjektiven Bewertung klar besser abgeschnitten, wie man am Kreisdiagramm auf der nächsten Seite deutlich ablesen kann. Der Komfortgewinn fällt besonders auf den ersten Kilometern direkt nach dem Umbau auf, wenn die Eindrücke des Serienfahrwerks noch frisch sind.

Zusatznutzen des komfortableren Fahrwerks: Bewegt sich das Fahrzeug weniger, gibt es weniger Geräusche aus dem Aufbau, was den subjektiven Reise-Komfort nochmals erhöht.

Beschleunigungsmessung

Objektiv lässt sich der Fahrkomfort an diesen Diagrammen ablesen. Die orange Linie ist das Serienfahrwerk, die blaue zeigt den Wert des Komfortfahrwerks beim Überfahren der Kante oben. Zur besseren Lesbarkeit sind die Diagramme zeitlich etwas versetzt. Je höher der Ausschlag, umso schlechter.

Subjektivbewertung

Subjektiv wahrgenommene Fahrwerksunterschiede sind in diesem Diagramm erfasst (orange: Serienfahrwerk, blau: Komfortfahrwerk). Je weiter außen die Linie ist, umso besser ist die Bewertung. Gerade im Bereich Federungs- und Abrollkomfort sind die Unterschiede groß.

Fahrwerks-Anbieter

Umbaupartner haben die Anbieter von Fahrwerkskomponenten meist im ganzen Land. Jeweils zu finden auf deren Homepages.