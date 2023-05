Schneller als der Markt für Lithium-Eisenphosphat-Batterien – kurz LiFePO4 – wächst aktuell kaum ein Zubehörsegment der Caravaningbranche. Ständig drängen neue Anbieter auf den Markt. Klar, denn die Kapazität eines Lithium-Akkus lässt sich – im Gegensatz zur Blei-Batterie – zu annähernd 100 Prozent nutzen, sie kann höhere Ströme abgeben, lässt sich erheblich schneller laden und hat eine drei- bis fünfmal höhere Lebensdauer sowie ein merklich geringeres Gewicht.

Gegen diese Technologie sprechen die deutlich höheren Kosten, zumal für optimales Laden noch ein spezielles Ladegerät benötigt wird. Außerdem mögen sie generell keine extremen Temperaturen.

15 Hersteller folgten der promobil-Aufforderung, einen Akku für den Test einzureichen. Gefragt waren Modelle der gängigen Leistungsklasse mit 100 bis 105 Amperestunden (Ah). Anbieter Super B trat wegen kurzfristiger Lieferschwierigkeiten allerdings mit einem 150-Ah-Exemplar an, was bei manchen Testanforderungen natürlich Vorteile mit sich bringt. Deshalb lief der Super-B-Akku nur außer Konkurrenz mit. Wie die Tests im Detail aufgebaut waren, erklären wir unten.

Testergebnisse im Überblick

Die meisten Punkte holte das Carbest-Modell, 83 gab es für sie. Die Carbest LiFePO4 Battery können Sie hier direkt kaufen.

Eine ebenfalls sehr gute Bewertung gab es für Liontron. Hier können Sie die Liontron Lithium LX Smart BMS Arctic direkt kaufen.

Unterschiede der LiFePO4-Akkus

Erste Unterschiede zeigen sich schon beim Blick auf die Gehäuse. Einige sind verschraubt und lassen sich leicht öffnen, andere dagegen versiegelt und verklebt. Während die Anbieter der ersteren die Philosophie verfolgen, dass so leichter einzelne Bauteile ausgetauscht werden können, sollte es zu einem Defekt kommen, melden die anderen Bedenken bezüglich Sicherheit und Gewährleistungsfragen an, wenn Laien die Batterie öffnen. Auch wenn das nicht ganz von der Hand zu weisen ist, vergeben wir ein paar Extrapunkte für Gehäuse, die zu öffnen sind – auch im Sinne der Nachhaltigkeit.

Das Innenleben der Akkus besteht aus einzelnen Zellen in zylindrischer oder rechteckiger (prismatischer) Form. Prismatische Zellen haben den Vorteil, dass sie enger gepackt und damit in kleineren Gehäusen untergebracht werden können. Ein gutes Beispiel liefert die Powerboost-Batterie: Sie hat 105 Ah, begnügt sich aber mit einem Gehäuse, das sonst für 80-Ah-Akkus typisch ist.

Unterschiede bei Gewicht und Abmessungen im Testfeld

Berger, Büttner und Liontron setzen dagegen auf zylindrische Zellen, die zwar etwas mehr Platz brauchen, aber Vorteile beim Temperaturmanagement versprechen, weil größere Zwischenräume mehr Luftaustausch zulassen. Aber nicht nur bei den Außenabmessungen, sondern auch beim Gewicht gibt es merkliche Unterschiede von bis zu sechs Kilo. Ein Teil des Mehrgewichts ist dabei gehäusebedingt, denn die zeigen sich unterschiedlich stabil, vom einfachen Kunststoff-Einheitsgehäuse bis hin zur soliden Metallbox beim schwersten Exemplar.

Die großen Preisdifferenzen im Testfeld erklären die Hersteller meist mit Argumenten wie "Zellqualität", "Fertigungstiefe" und "Serviceaufwand". Denn während einige Anbieter nur als Vertriebsmarke agieren, die fertige Akkus in Asien bestellt und auf den Markennamen labeln lässt, setzen andere auf eigene Entwicklungsarbeit und eine Endmontage oder zumindest strenge Qualitätskontrolle in Deutschland. Die Batteriezellen selbst stammen allerdings generell aus Asien. Auch beim Kundenservice vor und nach dem Kauf engagieren sich die Anbieter unterschiedlich stark. Die Dauer der gewährten Garantie – im Testfeld zwischen zwei und sieben Jahren – kann für solche Unterschiede durchaus als Indiz dienen.

Laden bei tiefen Temperaturen

Verschiedene Philosophien verfolgen die Anbieter auch bei einem besonders kritischen Punkt für Lithium-Batterien: dem Laden bei tiefen Temperaturen. Nach allgemeiner Auffassung sollten LiFePO4-Batterien spätestens ab – 5° C nicht mehr geladen werden, weil sonst die Zellen geschädigt werden. Bei einigen Batterien unterbindet das Batteriemanagement-System (BMS) darum konsequent die Ladefunktion, wenn Minusgrade im Gehäuse gemessen werden. Andere setzen auf spezielle Ladestrategien, wieder andere auf Heizmatten im Gehäuse, um nach einer gewissen Anwärmphase das Laden zuzulassen. Dass die Schutzfunktionen im Test nicht immer funktionierten, sei an dieser Stelle schon verraten.

Um die Akkus auf einheitlichen Startzustand zu bringen, wurden sie zunächst vollgeladen und dann einem kompletten Entlade-/Ladezyklus unterworfen, damit sich das BMS mit den Zellen abgleichen kann. Bis das BMS über die häufig vorhandene App eine korrekte Kapazitätsangabe ausgibt, kann es übrigens fünf bis zehn volle Zyklen dauern. Im Test wurden die Spannungs-, Strom- und Kapazitätswerte ausschließlich mit externen Messgeräten ermittelt.

Geladen wurden alle Kandidaten stets mit konstant 50 A, was bei 100-Ah-Akkus 0,5 C entspricht, einem gängigen Ansatz für Tests. Die Kapazitätsbestimmung erfolgte in zwei Durchgängen mit 0,5 und mit 1 C Entladestrom. Wenn die ermittelte Kapazität den versprochenen Wert erreicht oder übertrifft, gibt es die volle Punktzahl, liegt sie darunter, gibt es entsprechend weniger. Lediglich eine Batterie geriet bei 1-C-Entladung ins Straucheln – ließ nur einen Entladestrom von 90 A zu. Auf Nachfrage bei Anbieter Teleco wurde zugesagt, die Abschaltgrenze künftig etwas anzuheben. Eine eigene Strategie verfolgt hier außerdem Mastervolt, die nur eine Entnahme von 80 Ah zulassen, was der Lebensdauer zugute kommen soll.

Praxisnaher Härtetest

Ein praxisnaher Härtetest soll zeigen, was die Testakkus wirklich leisten können. Das Zubereiten eines Kaffees durch eine 230-Volt-Padmaschine an einem Wechselrichter sollte aus unserer Sicht möglich sein – sonst braucht man eigentlich keine hochpreisige Lithium-Batterie. Die kurzzeitigen Lastspitzen von bis zu 155 A sind allerdings nicht ohne, und so stiegen fünf der 15 Kandidaten bei diesem Test bereits aus.

Hier sind die Schutzfunktionen des BMS offenbar sehr rigide eingestellt – einige Anbieter geben den kurzzeitigen Maximalentladestrom für ihren Akku entsprechend auch nur mit 100 A an. Um herauszubekommen, wie weit man gehen kann, wurden die verbliebenen zehn Akkus anschließend für maximal fünf Minuten mit einem 2.000-W-Heizlüfter gestresst – und wenn das noch nicht zum Abschalten reichte, auch noch mit einem 500-W-Föhn zusätzlich gefoltert. Nur eine Batterie machte das bis zum Ende mit (Efoy).

Schön, wenn man weiß, dass man bei Bedarf kurzfristig mal höhere Ströme entnehmen kann, etwa zum Föhnen. Allerdings müssen dafür auch alle beteiligten Komponenten und die Installationstechnik entsprechend ausgelegt sein.

Welche Auswirkungen derartige Hochstromentnahmen auf die Akku-Lebensdauer haben, bleibt allerdings fraglich. Antworten könnte hier nur ein Langzeittest bringen, der bei einer Lebenserwartung von bis zu 5.000 Zyklen jeden Zeitrahmen sprengen würde. Deshalb ist das rechtzeitige Aussteigen als durchaus sinnvolle BMS-Schutzfunktion einzuschätzen, und Batterien mit klarer Abschaltstrategie erhalten deshalb im Test ebenfalls Punkte. Wenn die Steuerung allerdings in kurzer Folge unschlüssig zwischen Ab- und Anschalten hin- und herpendelt, wurden keine Punkte vergeben.

Mit dem Kältetest werden zwei Dinge überprüft: Blockiert das BMS das Aufladen bei Minusgraden konsequent, um die Zellen zu schonen? Und: Arbeiten die Aufheizfunktionen der Akkus, die damit ausgestattet sind, wirkungsvoll? Die Bandbreite der Ergebnisse überrascht: Fünf Testakkus lehnen die Annahme eines Ladestroms strikt ab. Nicht konsequent in der Abschaltung ist der Berger-Akku, der sich in einer Endlosschleife aus Anladen (22 A) und Abbruch verheddert.

Von den fünf Kandidaten mit Heizung startet nur der Liontron-Akku direkt mit der Aufheizung und wechselt nach etwa 40 Minuten in den vollen Lademodus. Ähnlich gut und sogar noch schneller funktioniert es bei der Super B, allerdings erst, als die Heizeinstellung in der App angepasst wurde. Ective, Wattstunde und Efoy bleiben dagegen im Startvorgang hängen und schaffen es – zumindest mit der bereitgestellten Ladetechnik – nicht, in den geregelten Heiz- und Ladevorgang zu kommen.

Eine ganz eigene Strategie verfolgen die Anbieter Mastervolt und TKA. Sie beginnen die Ladung mit niedrigen Strömen von 10–15 A, die offenbar für eine innere Aufheizung der Zellen sorgen. Nach und nach steigern sie kontinuierlich den Ladestrom bis zu voller Stärke. Das dauert allerdings etwas länger als bei den Heizmatten-Kollegen, scheint aber auch ein gangbarer Weg zu sein.

Völlig ungedrosselt lassen dagegen die BMS von Relion und Teleco den vollen Ladestrom von 50 A auf ihre unterkühlten Zellen los. Welche Auswirkungen das auf die Lebensdauer der Akkus hat, kann man zwar nur vermuten – positive aber sicher nicht.

Steuerung per App

Neben den Leistungswerten spielt auch die Ausstattung der Akkus eine Rolle bei der Bewertung. So bieten rund die Hälfte der versammelten Anbieter eine Smartphone-App zu ihren Produkten an, die sich via Bluetooth-Verbindung mit dem Akku koppelt. Damit lassen sich bequem am Handy Werte wie der Ladungszustand, der aktuelle Stromfluss oder auch die Temperatur in der Batterie ablesen.

Während einige Hersteller sich dabei aber offenbar nur simple Standard-Apps ein bisschen anpassen lassen, können andere deutlich mehr, geben Warnmeldungen aus oder lassen per App sogar Änderungen an den Einstellungen zu, wie Begrenzung der maximalen Lade-/Entladeströme und Kapazitätsentnahme. Anbieter ohne App verweisen dagegen oft auf Sicherheitslücken dieser Technik und tatsächlich ist keine der Apps mit einem Passwortschutz ausgestattet, andere Schutzfunktionen gibt es teils schon. In einem Fall kann die Batterie aber sogar mit einer Fremd-App ab- und angeschaltet werden – ein Update ist hier in Arbeit.

Bewertet werden schließlich die Maße und die Machart des Gehäuses, zusätzliche Anzeigen direkt am Akku, Schalter zum Abschalten der Pole als Kurzschluss-Schutz sowie Anschlüsse zur Verbindung mit einem Batteriecomputer. Preis und Garantiedauer gehen am Ende natürlich auch noch in die Benotung mit ein.