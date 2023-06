Den Erfolg mit ihrem Campingbus Innovan feiert die LMC, indem noch mehr Varianten auf den Markt kommen: einmal der neue Grundriss LMC Innovan 592, ein Sondermodell Active und mit dem Citroën Jumper ein weiteres Basisfahrzeug für die Modelle 600 und 640.

LMC Innovan 592

Bereits Anfang 2023 stellte LMC den Campingbus Innovan 590 auf Ford-Transit-Basis vor. Fürs kommende Modelljahr legt die Marke direkt noch ein weiteres Modell auf dem Transit obendrauf: Der Innovan mit der Kennzahl 592 unterscheidet sich vom Schwesternmodell vor allem in puncto Bett.

Der Kastenwagen hat zwei Längseinzelbetten im Heck. Diese sind einzeln 2,02 bzw. 1,85 x 1,92 Meter groß. Zusammengebaut ergibt sich eine entsprechend große Liegefläche.

Die Außenmaße bleiben gleich zum Schwesternmodell: Der Bus ist 5,98 Meter lang, 2,06 Meter breit und 2,79 Meter hoch. In Innenraum ergibt sich dadurch eine Stehhöhe von 2,08 Metern. Das Maximalgewicht beträgt 3,5 Tonnen. Das Fahrzeug lässt sich am besten zu zweit nutzen.

Preis LMC Innovan 592: ab 59.900 Euro

LMC Innovan Active

Das auf 150 Stück limitierte Sondermodell Active erhält einen "sportiven" Look. Dazu gehören ein Dachgepäckträger in matt-schwarzem Design, auf dem vier Strahler prangen. Nachts können CamperInnen so die Wildnis ausleuchten oder auf dem Stellplatz bei später Ankunft nach der Dämmerung noch eine gute, ebene Parzelle aufspüren.

Im selben schwarzen Design wie der Gepäckträger sind die Leiter und der Frontschutzbügel gestaltet. Den Kühlergrill ziert ein ausgelaserter Schriftzug, eine Sonderbeklebung in 3D-Optik bringt der Bus ebenfalls mit. Die Außenfarbe des Chassis nennt sich "grey matter".

Im Inneren prangt der Innovan-Schriftzug an der Küchenrückwand. Das Granit-farbene Polster ziert eine Stickerei mit Innovan-Schriftzug. Ansonsten ist das Fahrzeuginnere baugleich zum bereits bekannten Modell LMC Innovan 590.

Einen Unterschied gibt's noch: Der Innovan Active hat ein Sicherheitspaket und ein Baureihen-Paket schon im Preis inbegriffen. Die Standard-Motorisierung beträgt 130 PS. Das Sondermodell kostet 20.000 Euro mehr als das Basismodell.

Preis Innovan Active: ab 76.900 Euro

LMC Innovan auf Citroën

Zwei Versionen des Innovan kommen im Modelljahr 2024 auf Basis des Citroën Jumper. Die Grundrisse und die Ausstattung sind gleich zu den Modellen auf Fiat Ducato. Anders ist vor allem der Preis: Der Innovan 600 und der Innovan 640 auf Jumper kosten jeweils 1.500 Euro weniger als die Fahrzeuge auf Ducato.

Preis Innovan 600 auf Citroën: ab 59.900 Euro

Info und Preis: LMC-Innovan-Baureihe 2024

Auf folgenden Basisfahrzeuge kommt der Innovan im nächsten Modelljahr – inklusive Grundpreis.