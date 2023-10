Mit dem Wohnmobil in eine Großstadt und dann noch sogar in die Hauptstadt Berlin reisen? Ergibt das Sinn? Wir sagen ja: Denn es gibt zahlreiche Stellplätze für Campingbusse und Reisemobile, von denen aus Sie die Metropole an der Spree erkunden können.

Die Highlights von Berlin

Sie sind zum ersten Mal in Berlin? Dann beginnen Sie Ihren Tag am Brandenburger Tor, einem ikonischen Wahrzeichen der Stadt, und bewundern Sie die faszinierende Architektur des Reichstagsgebäudes. Am Abend können Sie das beeindruckende Lichtspiel im Sony Center am Potsdamer Platz genießen.

Auch beim zweiten, dritten oder zwanzigsten Besuch kann Berlin etwas bieten. Die Museumsinsel ist ein Paradies für Kunst- und Kulturfreunde. Besuchen Sie das Pergamonmuseum, das Neue Museum und die Antikensammlung im Alten Museum. Wenn Sie sich für Street-Art interessieren, erkunden Sie die bunte Welt der EastSide Gallery und die Wandgemälde in Kreuzberg.

Natur und Wasser in Berlin

Berlin ist eine grüne Stadt, und der Große Tiergarten, der Tegeler Forst und der Volkspark Hasenheide bieten erholsame Oasen inmitten des Großstadttrubels. Entdecken Sie das Tempelhofer Feld, das einst ein Flughafen war und heute ein einzigartiges Urban-Gardening-Projekt beherbergt.

Wenn Sie die Natur erkunden möchten, begeben Sie sich entlang der Havel, einem Fluss, der die westliche Umgebung von Berlin prägt. Sie können die Glienicker Brücke besichtigen, die einst die Grenze zwischen West-Berlin und der DDR markierte, und die Mauer-Route entlang radeln, um die Geschichte hautnah zu erleben.

Das zentrale Gewässer Berlins ist die Spree, die beliebt ist für Spaziergänge entlang der Ufer oder Kreuzfahrten. Rund um das besiedelte Stadtgebiet locken zahlreiche Seen. Der Wannsee ist der bekannteste und ideal zum Schwimmen. Der Müggelsee ist der größte, umgeben von grünen Wäldern. Der Schlachtensee ist ein idyllischer Ort für Spaziergänge. Der Plötzensee ist ein städtischer Badesee.

Ausflüge in der Umgebung

Die Nähe zu Potsdam ermöglicht Ausflüge zu Schloss Sanssouci und dem Holländischen Viertel. Und nach einem Tag im Grünen kehren Sie in die lebhafte Stadt zurück, um das aufregende Berliner Nachtleben zu genießen.

Für alle, die nach ein paar Tagen Großstadtleben noch mehr Ruhe und Erholung in der Umgebung suchen, bietet sich das Havelland in Brandenburg an. In Brandenburg bietet sich eine Tour entlang der Route der Industriekultur als weiterführenden Roadtrip im Wohnmobil an – oder es geht Richtung Oder über die Märkische Schweiz bis nach Schorfheide.

Stellplatz-Tipps in Berlin

Diese Stell und Campingplätze in der Hauptstadt eignen sich für Reisemobile und Campingbusse.

Wohnmobil-Oase-Berlin

Gebührenpflichtiger Stellplatz für 95 Mobile in Berlin-Mitte. Überwiegend eben, teilweise schattig, befestigter Untergrund, beleuchtet. ÖPNV-Anschluss am Stellplatz. In den Bewertungen der Stellplatz-Radar-App wird das freundliche Personal gelobt, die sanitären Anlagen als etwas veraltet bezeichnet.

Am Platz: Platzwart, Stellplatz-Reservierung, Gasflaschenservice. In der Nähe: Botanischer Garten, Tierpark, ausgewiesene Fahrrad- und Wanderwege, Spielplatz.

Wohnmobilstellplatz der Marina Lanke Berlin

Gebührenpflichtiger Stellplatz für 15 Mobile am Ortsrand an einer Marina für Fahrzeuge bis 7,5 Meter Länge. Überwiegend eben, kein Schatten, betoniert, barrierefrei. ÖPNV-Anschluss in der Nähe.

Am Platz: Restaurant, Imbiss. In der Nähe: Luftwaffenmuseum Gatow, Zitadelle Spandau, Badestelle.

Stellplatz Bootsstände Angermann

Gebührenpflichtiger Stellplatz für 15 Mobile am Ortsrand an einer Marina. Überwiegend eben, teilweise schattig, befestigter Untergrund, beleuchtet. Zentrum zu Fuß erreichbar. ÖPNV-Anschluss in der Nähe. In der Stellplatz-Radar App werden in der jüngsten Bewertung die sanitären Anlagen kritisch beschrieben, die Lage soll ruhig sein und die Betreibenden sehr nett.

Am Platz: Stellplatz-Reservierung, Restaurant, E-Bike-Verleih. In der Nähe: Botanischer Garten, Tierpark, Badesee, ausgewiesene Fahrrad- und Wanderwege.

RZB – Reisemobil-Zentrum-Berlin

Gebührenpflichtiger Stellplatz für 110 Mobile. Überwiegend eben, teilweise schattig, geschottert und Rasen. Brandenburger Tor mit Öffentlichen in ca. 40 Minuten erreichbar. ÖPNV-Anschluss am Stellplatz. Eine der neueren Bewertungen schreibt: "Alles da, völlig unkompliziert, sauber, nette Platzwartin, die stets fröhlich und hilfsbereit war. Die Lage ist genial. Trotz Großstadt ruhig im Grünen."

Am Platz: Platzwart, Brötchenservice, Gasflaschenservice. In der Nähe: Tegel, Tegeler See.

DCC-Campingplatz Berlin-Kladow

Ruhiger Campingplatz an der ehemaligen Berliner Mauer zwischen dem Groß Glienicker und Sacrower See, umgeben von einem Waldstück. Neues, modernes Sanitärgebäude. Guter Ausgangspunkt für eine Tour auf dem Mauerradweg. Ebenes Wiesengelände mit hohen Laubbäumen, gegliederte Stellplätze. Berlin Zoologischer Garten mit dem Bus in 45 erreichbar. "Ein sehr schöner und ruhiger Platz."

Am Platz: Kinderspielplatz. Tolles neues Waschhaus. In der Nähe: Wanderweg Westliches Havelufer, Badestelle Breitehorn.

Hotel & City Camping Nord

Gepflegter Campingplatz zwischen Hohenzollernkanal und altem Berlin-Spandauer Schifffahrtskanal. Schmale Landzunge mit hohen Laubbäumen. Altstadt Spandau in 30 Minuten mit dem Bus zu erreichen, Berlin-Charlottenburg mit Bus und U-Bahn in 40 Minuten.

Am Platz: Kinderspielplatz, Biergarten.In der Nähe: Volkspark Jungfernheide, Jungfernheide Forst.

Stellplatz-Tipps im Umland

Rund um Berlin gibt es zahlreiche Camping- und Stellplätze. Hier ein paar Highlights.

Potsdam: Stellplatz am Krongut

Gebührenpflichtiger Stellplatz für 65 Mobile auf einem Parkplatz. Überwiegend eben, teilweise schattig, barrierefrei, beleuchtet. ÖPNV-Anschluss in der Nähe. Eignet sich gut für Ausflüge zum Schloss Sanssoucis: "Top SP direkt am Schloss Sanssouci. Ver- und Entsorgung vorhanden. Strom leider nicht überall. "

Am Platz: Video-Überwachung, Restaurant, Imbiss. In der Nähe: Schloss und Neues Palais, Neuer Garten.

Potsdam: Park Sanssouci P1 Historische Mühle

Gebührenpflichtiger Stellplatz für 30 Mobile am Ortsrand auf einem Parkplatz. Überwiegend eben, teilweise schattig, teils befestigt, beleuchtet. "Ob die Lage den hohen Preis wirklich rechtfertigt muss jeder für sich beurteilen. Wir haben die absolute Nähe zum Schlossgelände und der City jedenfalls geschätzt."

Am Platz: Video-Überwachung, Biergarten, Imbiss. In der Nähe: Brandenburger Tor Potsdam, Holländisches Viertel.

Potsdam: Parkplatz Am Lustgartenwall

Gebührenpflichtiger Stellplatz für 8 Mobile auf einem Parkplatz. Überwiegend eben, kein Schatten, teils befestigt, gepflastert und asphaltiert. Zentrum zu Fuß erreichbar. ÖPNV-Anschluss in der Nähe.

Am Platz: Hunde erlaubt, Kassenautomat:In der Nähe: Altstadt, Museen, Naturschutzgebiet.

Potsdam: Stellplatz am Templiner See

Gebührenpflichtiger Stellplatz für 12 Mobile an einem Hotel. Überwiegend eben, betoniert, beleuchtet. "Die Lage ist wirklich gut, mit dem Fahrrad ist man in ca. 15 Minuten in der Innenstadt. Der Stellplatz gleicht insgesamt eher einem ausgemusterten Parkplatz oder Ähnliches."

Am Platz: Stellplatz-Reservierung, Restaurant, Fahrradverleih. In der Nähe: Rad- & Wanderweg R1, Tretbootverleih, Stand-Up-Paddling, Outdoor-Tischtennis und -Kicker. Wassertaxi vor Ort.

Potsdam: Campingpark Sanssouci

Gepflegter Campingplatz am Templiner See. Ebenes Gelände im lichten Laubwald. Bahnlinie in Hörweite, aber nachts ruhig

Am Platz: SUP-, Katamaran-, Surf-, Segel- und Motorbootkurse. Geführte Radtouren und Kanutouren, Bootsslip, Fahrradverleih, Kinderspielplatz. In der Nähe: Westliche Vorstadt, Beachbaar, Havelsauna Saunafloß.

Kleinmanchow: Hotel & City Camping Süd

Gepflegter Campingplatz direkt am Ufer des Teltowkanals. Langer, ebener Wiesenstreifen entlang des Kanals mit Bäumen. Autobahn in Hörweite. Ist gut an Berlin und Potsdam angebunden: "Wer ein Fahrrad dabei hat ist hier gut untergebracht."

Am Platz: Kinderspielplatz, Tischtennis.In der Nähe: Großer Wannsee, Havel.

Werder (Havel): Blütencamping Riegelspitze

Komfortabler Campingplatz am Glindower See, auf einer naturbelassenen Halbinsel. Eigener Strand und Abenteuer-Spielplatz. Mehrfach gestuftes Wiesengelände: " Ja, der Preis ist hoch, aber dafür wird auch einiges geboten. Duschen ohne Begrenzung, alles sauber und gepflegt, zentrale Lage – für uns so, wie wir uns Urlaub wünschen."

Am Platz: Bootsverleih, Fahrradverleih. In der Nähe: Schloss Petzow, Insel Werder.