Wer ein Elektroauto als Zugwagen nutzen möchte, wünscht sich einen leichten Wohnwagen, der die Reichweite nicht zu sehr verringert. Knaus geht diese Herausforderung mit der neuen Baureihe Yaseo an.

Mit dem neuen Knaus Yaseo denkt der Traditionshersteller an die Camperinnen und Camper von morgen. Er soll kompakt und leicht sein und so auch für Elektro-Zugwagen passen. "Tatsächlich beeinflussen zwei Faktoren im Wesentlichen den Energieverbrauch im Anhängerbetrieb: Der Luftwiderstandswert sowie das Gewicht des Anhängers" schreiben Knaus in ihrer Pressemitteilung. Diese beiden Komponenten finden beim Yaseo besondere Beachtung.

Trotz verringerter Stirnfläche des Yaseos (14 % weniger als die des vergleichbaren Südwinds) soll die nutzbare Wohnfläche nicht weniger, sein. Das geht dank multifunktionalem Raumkonzept. Viel Wohnfläche auf kleinstem Raum macht Knaus mit der FoldXpand-Technologie am Front- und Heckende möglich. Diese Technologie kam schon im Van TI von 2021 zum Einsatz und brachte einen Raumgewinn von etwa 10 Zentimetern.

Familiengrundriss Yaseo 500 DK

Bereits vorgestellt haben wir den 3,48 Meter kurzen 340 PX, der sich auf Paare fokussiert. Der Familiengrundriss Yaseo 500 DK indes war als fertiges Fahrzeug zum ersten Mal nun auf dem Caravan Salon zu sehen, anzufassen und auszuprobieren. Da auch der 5,28 Meter lange und 28.990 Euro teure Yaseo 500 DK nur 2,18 Meter breit ist, aber Bettenzahl- und -größe, Stauraum, Sitzkomfort sowie Badfunktionalität des 2,50Meter breiten Südwind 560 QS erreichen soll, muss er noch eine Schippe Cleverness drauflegen.

Und das tut er. Wie im 340 PX klappt das 2,0 mal 1,44 Meter große Doppelbett aus der ausgeformten Bugwand über die Längsdinette. Vorher müssen dafür die Rückenpolster links weggenommen werden. Ein überschaubarer Aufwand. Auch im 500 DK können Fahrräder quer transportiert werden, wenn der variable Sitzunterbau mit verschiebbaren Truhen für 790 Euro und die große Außenklappe samt Zurrösen für 1.090 Euro bestellt werden.

Das Kinderbett entsteht aus der Loungesitzgruppe im Heck. Mit wenig Kraft und ohne Ruckeln wird das Sofa ausgezogen, wobei die Rückenlehne abklappt und eine rund zwei mal 1,30 Meter große Liegefläche bildet. Aber auch diese Funktion lässt sich Knaus mit 490 Euro bezahlen. Optional ist auch das Klappbett darüber. Leichtgängig und schnell wird das Bad größer, indem die Badwand an Schienen geführt ausgefaltet wird. Erstaunlich!

Kompakter Yaseo 340 PX für Zwei

Als ersten Yaseo präsentieren Knaus den kompakten Grundriss 340 PX mit gerade einmal 3,48 Metern Innenlänge. Im Heck des Zwei-Personen-Modells steht eine multifunktionale Längsbank-Sitzgruppe. Praktisch unsichtbar in der Heckwand versteckt ist ein 1,6 mal 2 Meter großes Doppelbett, das sich über die Sitzgruppe herunterklappen lässt. Dank des multifunktionalen Konzepts holt Knaus mehr Nutzfläche aus weniger Grundfläche.

Verschiebt man die Sitzkorpusse nach vorn und klappt den Tisch ebenfalls hoch, entsteht eine fast wohnwagenbreite Staufläche, die beispielsweise für den Transport von E-Bikes geeignet ist. Diese werden durch die optionalen seitlichen Klappen im Aufbau eingeladen. Der Yaseo 340 PX verfügt außerdem über eine Bugküche und ein kompaktes Bad.

860 Kilogramm Leergewicht bringt der Yaseo 340 PX auf die Waage, damit ist er zwar leichter, aber dennoch kein Fliegengewicht. Hobby präsentierte vergangenes Jahr eine Studie namens Beachy Air mit einem Leergewicht von 500 Kilogramm und einem zulässigen Gesamtgewicht von 750 Kilogramm.