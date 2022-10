Im Herbst die letzten Sonnenstrahlen tanken – Wenn die Sonne im Spätsommer nochmal scheint und sich die Blätter langsam rot färben, ist die perfekte Zeit für einen Wanderausflug. promobil zeigt sechs Orte in Deutschland und Österreich, die neben tollen Wanderwegen ganz besondere Erlebnisse bieten:

1. Safari in der Lüneburger Heide

Die Heideblüte neigt sich im Lauf des Septembers ihrem Ende zu, aber auch im Nachklang, wenn sich Bäume und Büsche bunt einfärben, locken zahlreiche Wander- und Fahrradwege in diese ganz besondere Landschaft. Gute Ausgangspunkte für Touren oder auch Kutschfahrten sind neben vielen anderen die Heideorte Döhle, Ober- und Niederhaverbeck und Undeloh. Wer aktuell wissen möchte, wo die Heide noch blüht, sucht auf der Homepage www.lueneburger-heide.de das täglich aktualisierte "Heideblütenbarometer". Wandertipps finden sich ebenso auf dieser Internetseite.

Ein tolles Erlebnis für Tierfreunde – besonders für Familien – bietet der Serengeti-Park Hodenhagen, der seinen Gästen auch einen bestens ausgestatteten Reisemobilstellplatz offeriert. Auf einer Fläche von etwa 300 Fußballfeldern kann man in dem Park rund 1.500 Tiere beobachten und sich mit mehr als 40 Fahrgeschäften vergnügen. Wer an all den interessanten Safaris, Shows und Attraktionen teilhaben will, wird das kaum an einem Tag schaffen. Der Park ist 2022 bis zum 31. Oktober geöffnet. www.serengeti-park.de

Stellplatz-Tipp:

2. Wellness im Harz

Warum nicht bei einem herbstlichen Kurzurlaub das Angenehme mit dem noch Angenehmeren verknüpfen? Im Harz gelingt das mitten in der Natur. Wer Entspannung und ein bisschen Pflege für Körper, Geist und Seele benötigt, findet in Bad Harzburg eine Wohlfühloase samt gut beleumundetem Reisemobilstellplatz. Mit wohltuenden Bädern in der Sole-Therme, Trink- oder Ayurveda-Kuren sowie gemütlichen Wanderungen durch die herbstlichen Harzer Wälder werden alle Sinne verwöhnt.

Die Stadt am Rand des Nationalparks Harz kann auf eine mehr als 100-jährige Geschichte als anerkanntes Heilbad zurückblicken und verfügt über renommierte medizinische Einrichtungen für Kur und Reha. Das Wasser der Sole-Therme soll wirksam sein unter anderem bei Rheuma, Haltungsschäden, Asthma und Bronchitis sowie nach Unfällen und Operationen.

Zahllose Wandervorschläge, ein interaktiver Tourenplaner, Ausflugs- und Erlebnisziele, Hinweise zu Wellness und Gesundheit sowie Tipps zu Sport, Freizeit und Kultur finden sich auf der Homepage bad-harzburg.de

Stellplatz-Tipp:

3. Weltnaturerbe im Naturpark Hainich

Etwas verwirrend mag es sein, dass es sowohl einen Nationalpark Hainich gibt als auch einen fast gleichnamigen Naturpark. Der Nationalpark ist Unesco-Weltnaturerbe; er umschließt die größte sich selbst überlassene Laubwaldfläche Deutschlands. nationalpark-hainich.de So wie hier mag vor 2000 Jahren der mitteleuropäische Urwald ausgesehen haben. Ausgangspunkt für die Erkundung wäre hier das Nationalparkzentrum in Schönstedt, wo auch ein Baumkronenpfad auf Schwindelfreie wartet: baumkronen-pfad.de

Der Naturpark Hainich-Werratal umfasst eine wesentlich größere Fläche und schließt den Nationalpark mit ein. Auch der Naturpark verfügt über ein besuchenswertes Zentrum, und zwar in Fürstenhagen. Wandern lässt sich hier überall trefflich, und wer die Tipps der beiden Institutionen wahrnimmt, kann dabei eine Menge erleben und auch lernen. naturpark-ehw.de

Direkt im Nationalpark gibt es keinen Stellplatz, in Eisenach jedoch mehrere, einer davon ist besonders beliebt.

Stellplatz-Tipp:

4. Baumwipfelpfad Saar-Hunsrück

Hier kann man wahrlich auszechichnet wandern: Der Saar-Hunsrück-Steig wurde 2017 vom Deutschen Wanderinstitut zu "Deutschlands schönstem Wanderweg" gekürt. [http://www.saar-hunsrueck-steig.de]saar-hunsrueck-steig.de

Eine der spektakulärsten Etappen dieses Wanderwegs ist diejenige, die hinaufführt zum Aussichtspunkt Cloef im Mettlacher Ortsteil Orscholz. Von hier aus genießt man den Blick auf die Große Saarschleife, das Wahrzeichen des Saarlandes.

Eilige Besucher gelangen vom Stellplatz am Cloef-Atrium auf einem kurzen Fußweg dorthin. Die Nachtruhe dort wird allerdings vor allem den Sommer über durch Veranstaltungen gestört. Andererseits besticht die Lage auch durch die Nähe zum erst vor Jahresfrist eröffneten "Baumwipfelpfad Saarschleife" oberhalb des Aussichtspunkts. baumwipfelpfad-saarschleife.de

Auf dem von der Saarschleife umflossenen Bergrücken liegt die in den 1990er Jahren restaurierte Ruine der Burg Montclair. burg-montclair.de

Stellplatz-Tipp:

5. Whisky, Fisch und Büllefest am Bodensee

Ein sommerliches Stellplatzparadies ist der Bodensee nicht. Doch wenn die Hauptsaison abklingt, entspannt sich die Situation, und rund um den See finden sich passable Übernachtungsmöglichkeiten. Gerade auch in kulinarischer Hinsicht bieten sich dort im Herbst verlockende Möglichkeiten. Zwei Beispiele:

Anfang Oktober sticht das Bodensee-Genuss-Schiff in See. Mit Whisky- oder Gin-Tasting, Drei-Gänge-Menü und musikalischer Untermalung ist die Rundfahrt ein Genusserlebnis. konstanz-tourismus.de

Bei den Wilden Wochen vom 10. Oktober bis Ende November 2022 bieten 15 Restaurants am Untersee kreative Menüs an. Außerdem gibt es in diesem Rahmen gleich zwei Schiffe, die zu besonderem Wild-Buffets einladen, und unter anderem eine Wild-Safari im Hirsch-Gehege. Preise und Daten finden Sie hier: www.bodenseewest.eu/erleben/kulinarik/wildewochen

Stellplatz-Tipp:

6. Lama-Trekking am Katschberg/Österreich

Eine nicht alltägliche Trekking-Tour in der Bergwelt des Katschbergs in Begleitung von Lamas kann man jeden Mittwoch unternehmen. Die zweistündige Lama-Trekking-Tour ist alles andere als eine klassische Wanderung. Die Tiere sorgen für Abwechslung, und das nicht nur für Familien mit Kindern. Es gibt keine Mindestteilnehmerzahl für die Touren. Treffpunkt der abenteuerlichen Wanderung ist das Tourismusbüro Rennweg. Weitere Informationen unter lamaland.at