Der Rezvani Tank machte 2017 erstmals auf sich aufmerksam. Martialisch gestaltet und optional gepanzert setzt er auf handfeste Geländewagentechnik – Leiterrahmen, Starrachsen, Zuschaltallrad mit Geländeuntersetzung. 4,98 Meter lang und 2,13 Meter breit ist der Rezvani Tank, auch die Höhe fällt mit 2,10 Meter stattlich aus.

Über 1.000 PS und mit Wärmebildkamera

Basistriebwerk ist ein 3,6-Liter-V6 mit 285 PS und 350 Nm Drehmoment. Optional steht für den Rezvani Tank auch ein 6,4-Liter V8 mit 500 PS zur Verfügung. Leistungsfetischisten wurden bislang mit dem "Hellcat"-Motor aus dem Dodge Challenger bedient, der im Tank-X muntere 707 PS abliefert. Während der Rezvani Tank mit dem V6-Motor bei 165.000 US-Dollar startet, stehen für den Tank X mit dem Kompressor-V8 bereits 259.000 Dollar in der Preisliste. Optional lässt sich noch einiges nachrüsten, zum Beispiel ein aufwändiges Offroad-Fahrwerk, Hochleistungsbremsen oder eine Wärmebildkamera.

Als dritte Variante ist außerdem eine "Tank Military" getaufte Version im Angebot, die unter anderem über eine Vollpanzerung verfügt, mit einem Nebelwerfer aufgerüstet werden kann und wahlweise mit einem Survival-Kit inklusive Gasmasken geliefert wird. 295.000 US-Dollar Startpreis werden hierfür genannt, aber es gibt auch mehr Kilo fürs Geld: 3,1 Tonnen wiegt der mit Kevlar gepanzerte Tank Military.

Öko-Version mit Vierzylinder-PHEV

Weil genug aber offensichtlich nicht allen genügt, hat Rezvani sein Tank-Angebot zuletzt abermals aufgestockt. Mit einem deutlich leistungsgesteigerten 6,2-Liter-V8-Kompressor-Hellcat-Motor steigt der Output auf über 1.000 PS und ein maximales Drehmoment von 1.180 Nm an. Auch sonst wurde der neue Tank X in vielen Details modifiziert ohne aber die Gesamtanmutung stark zu verändern. Der Grundpreis für das neue Modell liegt bei 349.000 Dollar.

Dem entgegen steht am anderen Ende der Skala ab 2023 ein Vierzylinder-Hybrid. Ja, Sie haben richtig gelesen. Der elektrifizierte Zweiliter-Benziner, der üblicherweise den Jeep Wrangler mit 380 PS Systemleistung durchs Gelände schickt, darf künftig auch im Rezvani-Gewand wirken. Ob das zu einem solchen Fahrzeug passt, dürfen Sie selbst entscheiden. Bei aller Elektro-Feigenblättrigkeit steht jedoch zu vermuten, dass die rein elektrische Reichweite der 17-kWh-Batterie unter dem Mehrgewicht schmelzen dürfte, wie Zinn an der Lötkolben-Spitze.

Basis des Rezvani Tank ist der Jeep Wrangler

Dass Rezvani Motoren aus dem Fiat-Chrysler-Angebot verbaut, lässt sich nach einem genaueren Blick auf das Auto leicht erklären. Denn Basis der Rezvani Tank-Modelle ist der Jeep Wrangler. Die ersten Versionen nutzten die JK-Plattform, der neue Tank steht auf der JL-Basis. So kann der Umbauer auf diverse Zubehörteile wie Fahrwerke oder Motor-Umbaukits zurückgreifen, die für den Jeep Wrangler in großer Zahl auf dem Markt sind.

Am Innenraum wird dabei nur wenig modifiziert, in erster Linie sind hier optionale Änderungen bei den Sitzen (Leder in verschiedenen Farben) sowie beim Infotainment möglich. Das restliche Interieur mit Ausnahme des Lenkrad-Emblems stammt 1:1 aus dem Jeep Wrangler, selbst das Jeep-Icon oberhalb des Innenspiegels bleibt erhalten.

Die größten Umbaumaßnahmen betreffen entsprechend die Karosserie, bei der Rezvani die ursprüngliche Außenhaut des Wrangler komplett neu gestaltet. Dadurch kommt es auch zu den tiefen "Höhlen", in denen die Seitenscheiben versenkt sind. Eine ausgeformte Hutze im Dach nimmt eine LED-Leuchtleiste auf, Haupt- und Zusatzscheinwerfer sind ebenfalls mit LED-Technik bestückt. Neu ist auch die Gestaltung der hinteren Seitentüren, die beim Rezvani Tank gegenläufig öffnen.

Weil all dies offenbar noch nicht martialisch genug ist, hat der Rezvani Tank das Interesse eines Grafikdesigners geweckt, der in seinen Arbeiten bevorzugt große Reifen an Offroader appliziert. Entsprechend ist auch die Gestaltung des Rezvani Tank geraten, dem "Innov8 Design Lab" auch gleich noch ein Fahrwerk nach Monster-Truck-Vorbild spendiert.

Bei dem Computer-Rendering mit verchromten Fahrwerksteilen ist zumindest die Show-Bereifung aus der echten Welt: Montiert sind Niederquerschnittsreifen von Fury Offroad in der discotauglichen Dimension 42x15,5 Zoll auf 28-Zoll-Felgen. Mit Gelände ist da zwar Ende, aber von den Boys aus der Hood gibt es sicher Szene-Applaus.