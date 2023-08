Kennen Sie die Marke Solifer? Neben Fahrräder, Mopeds und Booten gibt es unter diesem Namen in Finnland schon seit einigen Jahren auch Wohnmobile. Ab dem Modelljahr 2024 vertreibt Solifer die Campingfahrzeuge nicht nur im eigenen Land und in Skandinavien, sondern auch in Deutschland.

Es gibt eine Teilintegrierten-Baureihe, die Emotion heißt und neun Grundrisse umfasst und eine Integrierten-Baureihe namens Finlandia mit drei Modellen. Der vergleichsweise hohe Preis für die Reisemobile erklärt sich wie folgt: Die Fahrzeuge sind bereits komplett und hochwertig ausgestattet, es gibt kaum Pakete oder Optionen. Auf dem Caravan Salon Düsseldorf 2023 hat sich promobil zwei der Wohnmobile näher angesehen.

Solifer: Finlandia-Integrierte mit viel Platz

Auf der Messe fällt direkt der Finlandia I 745 E durch seine schwungvolle Front ins Auge. Betritt man das Fahrzeug, fällt das minimalistische Design auf. Schwarze Arbeits- und Tischplatte kontrastieren mit weißen Möbelfronten und hellen Holztönen. Alles wirkt aufgeräumt und clean.

Im Inneren bietet der Integrierte eine durchgängige Stehhöhe von zwei Metern. Der I 745 E verfügt über längs angeordnete Einzelbetten im Heck. Davor ist ein Raumbad mit Duschkabine und einem Waschraum mit WC und Waschbecken angeordnet.

Hinter dem Fahrerhaus bilden eine L-Sitzgruppe und eine Längssitzbank den Wohnraum. Mit einem Hubbett entsteht hier nachts ein zweites Schlafzimmer. In der Fahrzeugmitte stehen sich die Küchenzeile mit Herd und Backofen und ein großer Kühlschrank gegenüber.

Die Wohnmobile der Finlandia-Baureihe verfügen alle über eine Rückfahrkamera und eine voll automatische TV-Sat-Antenne inklusive 22-Zoll-Fernsehbildschirm. Dank Warmwasserheizung und beheiztem Abwassertank sind die Integrierten wintertauglich. Markise und Fahrradträger sind ebenfalls schon an Bord.

Solifer Finlandia I 745 E

Basisfahrzeug : Fiat Ducato, 180 PS, Automatikgetriebe

: Fiat Ducato, 180 PS, Automatikgetriebe Länge/Breite/Höhe : 7,49 / 2,30 / 2,88 Meter

: 7,49 / 2,30 / 2,88 Meter max. Gesamtgewicht : 4,4 Tonnen

: 4,4 Tonnen Grundpreis: 129.990 Euro

Solifer Emotion: Teilintegrierte für Familien

Einen interessanten Grundriss mit französischem Bett zeigt Solifer mit dem Emotion T 720 PDB. Das Längsbett befindet sich auf der Fahrerseite im Heck, daneben ist ein Badezimmer untergebracht. Das Hubbett mit zwei weiteren Schlafplätzen macht aus dem 7,15-Meter-Mobil ein Fahrzeug für bis zu vier Personen.

Die Küchenzeile im T 720 PDB ist größenbedingt etwas schmaler als im Integrierten. Eine Nummer kleiner als im Finlandia ist nicht nur der Preis des Emotion-Teilintegrierten: Die Stehhöhe im Teilintegrierten beträgt 1,92 Meter. Die Motorisierung ist genauso etwas gedrosselt und beträgt hier nur 140 PS.

Nicht lumpen lässt sich Solifer bei den Teilintegrierten in puncto Serienausstattung. Dazu gehören Lederlenkrad, Heckgaragen-Beleuchtung und eine Außendusche, wie bei den Integrierten. Alle Solifer-Wohnmobile bekommen darüber hinaus ab Werk neben zwei Jahren Garantie auch eine Dichtigkeitsgarantie über sieben Jahre.

Solifer Emotion T 720 PDB

Basisfahrzeug : Fiat Ducato, 140 PS, Automatikgetriebe

: Fiat Ducato, 140 PS, Automatikgetriebe Länge/Breite/Höhe: 7,15 / 2,30 / 2,77 Meter

7,15 / 2,30 / 2,77 Meter max. Gesamtgewicht: 3,65 Tonnen

3,65 Tonnen Grundpreis: 99.990 Euro

Wer steckt hinter der Marke Solifer?

Solifer wurde ursprünglich in Finnland gegründet, seit einiger Zeit gehören die Markenrechte dem schwedischen Traditions-Caravan-Hersteller Polar. Die Marke Solifer war nie Hersteller von Fahrzeugen, sondern ließ Fahrzeuge bei anderen Herstellern bauen. Früher war das über eine längere Zeit, beispielsweise Hymer. Die Vereinbarung mit dem Hersteller war, dass Solifer seine Fahrzeuge nur in Skandinavien vertreibt.

Seit einiger Zeit arbeitet Solifer mit der französischen Pilote-Gruppe zusammen und bezieht von dort Fahrzeuge. Vor kurzem wurde die Vereinbarung geändert und Solifer darf die Fahrzeuge hierzulande vertreiben. Deshalb kommt Solifer 2023 neu auf den deutschen Markt. Die Marke hat wohl bereits fünf Händler in Deutschland und möchten das zügig auf etwa zehn ausbauen.

Die Fahrzeuge sind also weitgehend identisch mit Modellen aus der Pilote-Gruppe. Dort besteht mit den Marken Pilote, Bavaria und Mooveo eine breite Auswahl von Varianten mit gleicher Grundstruktur, aber unterschiedlichen Ausbaustilen. In diesem Portfolio hat sich Solifer Reisemobile herausgesucht, die sie anbieten.