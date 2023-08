Wer mit dem Wohnmobil unterwegs ist, der nimmt aufgrund des begrenzten Stauraums oft nur das wirklich Notwendige mit – bei der Bekleidung. Dauert die Reise etwas länger, dann heißt es zwangsläufig irgendwann: Es ist Waschtag!

Steht man auf einem Campingplatz, dann ist das Wäschewaschen meist kein Problem; viele Plätze sind mit Waschmaschinen ausgestattet und stellen mitunter sogar das Waschmittel zur Verfügung. Am besten nimmt man aber von zu Hause gleich etwas Waschmittel mit. In der Regel kauft man sich für die Maschine eine Waschmarke oder bezahlt mit Münzgeld und hat dann den gleichen Waschkomfort wie zu Hause – vorausgesetzt, die Maschine ist nicht gerade von einem anderen in Beschlag genommen. Oft haben Campingplätze auch einen Trockner. Die Maschinenwäsche ist komfortabel, lohnt aber eigentlich erst ab einem entsprechend hohen Wäscheberg. Für diejenigen, die sich das Geld für die Maschinenwäsche sparen wollen – ein Waschgang kostet etwa fünf Euro –, stehen auf den meisten Campingplätzen auch spezielle Waschbecken für das Wäschewaschen per Hand zur Verfügung.

Auf Stellplätzen sieht es etwas anders aus; hier sind in der Regel keine Waschmaschinen vorhanden. Wer hier steht und seine Wäsche waschen muss, dem bleibt zum einen die Möglichkeit der Handwäsche.

Tipps für die Camping-Handwäsche

Füllen Sie das Waschbehältnis, z. B. eine Schüssel oder einen Eimer, mit lauwarmem Wasser. Geben Sie zum Schluss das Waschmittel hinzu. Legen Sie die Wäschestücke ins Wasser und lassen Sie diese einweichen. Anschließend werden die Wäschestücke per Hand etwa zwei bis drei Minuten lang geknetet und aneinander gerieben. Wichtig: Empfindliche Textilien, wie etwa Seide, nur sanft drücken.

Spülen Sie das Waschmittel mit klarem Wasser aus der Wäsche und wringen Sie die Wäschestücke danach aus, damit möglichst viel Feuchtigkeit aus der Wäsche entweicht. Falls sich hartnäckige Flecken in der Wäsche halten, wiederholen Sie den gesamten Vorgang. Hängen Sie nach dem Waschen die Wäsche zum Trocknen auf. Verwenden Sie für Ihre Handwäsche möglichst ein Waschmittel, das biologisch abbaubar ist.

Waschen mit der Reisewaschmaschine

Für viele ReisemobilistInnen ist die Wäsche per Hand zu aufwendig. In diesem Fall gibt es Reisewaschmaschinen, die einem das Waschen unterwegs erleichtern und einen Teil der Arbeit abnehmen. Komfort und Leistung können erfahrungsgemäß allerdings nicht mit herkömmlichen Waschmaschinen mithalten. Sie sind also eher eine Option für CamperInnen, die komplett autark sein möchten. Die Wäschemenge, die in eine Reisewaschmaschine passt, ist jedoch begrenzt.

Mestic MW-100: Camping-Waschmaschine

Die Mestic MW-100 benötigt einen 230-Volt-Anschluss. Die Waschtrommel mit ihrem durchsichtigen Gehäuse nimmt bis zu zwei Kilogramm dreckige Wäsche auf, per Timer kann eine Wasch- bzw. Spülzeit von maximal 15 Minuten eingestellt werden.

Preis : 99,95 Euro.

: 99,95 Euro. Kaufen: Die Waschmaschine gibt es bei unserem Partnershop Camping Wagner. Hier können Sie die Mestic MW-100 direkt kaufen.

Bo-Camp: Waschzentrifuge

Ohne Strom kommt die Zentrifuge von Bo-Camp aus. Die 39 Liter fassende Waschtrommel wird per Hand in Rotation versetzt, Saugnäpfe halten die Maschine auf dem Untergrund fest. Die Zentrifuge kann sowohl waschen als auch trocknen.

Preis : 89,95 Euro.

: 89,95 Euro. Kaufen: Die Waschmaschine gibt es bei unserem Partnershop Camping Wagner. Hier können Sie die Bo-Camp Waschzentrifuge direkt kaufen.

Scrubba: Waschsack

Der Wash Bag von Scrubba ist ein 150 Gramm leichter Helfer bei der Handwäsche. Und so funktioniert er: den Waschsack mit der dreckigen Wäsche, Wasser und Waschmittel füllen, per Ventil die Luft ablassen und anschließend kräftig rubbeln. Noppen an der Innenseite des Sacks sollen dafür sorgen, dass die Wäsche sauber wird.

Preis : 52,95 Euro.

: 52,95 Euro. Kaufen: Den Sack gibt es bei Amazon. Hier können Sie den Scrubba Waschsack direkt kaufen.

Eine weitere, auch eher etwas umständliche, im Notfall aber erwägenswerte Möglichkeit, auf Reisen seine Wäsche zu waschen, ist ein Besuch im Waschsalon. Dort kann die Wäsche anschließend auch gleich in den Trockner gesteckt werden. Waschsalons sind in fast jeder größeren Stadt vorhanden, was uns aber gleich zu einem wesentlichen Nachteil bringt: Oft befinden sich die Reinigungsbuden in Innenstädten, wo das Parken von Reisemobilen üblicherweise problematisch ist.

Wesentlich verkehrsgünstiger, nämlich direkt an der Autobahn, liegen Autohöfe. Sie bieten zudem genug Parkraum und sind zumindest in Deutschland oft mit Waschmaschinen und Trocknern ausgestattet. Ein Zwischenstopp lässt sich hier meist gut mit Wäsche waschen und trocknen verbinden.

Möglichkeiten beim Camping Wäsche zu trocknen

Wer länger an einem Ort steht, kann sich den Trockner sparen und die Wäsche stattdessen aufhängen. Dafür gibt es verschiedene Hilfsmittel – allen voran die klassische Wäscheleine. Ihr Vorteil: Sie beansprucht nur wenig Platz im Reisegepäck und lässt sich leicht zwischen zwei Bäumen spannen. Ist nur ein Baum vorhanden, kann auch der Außenspiegel oder der Heckträger des Reisemobils zum Spannen herhalten. Wichtig: Allzu voll sollte die Wäscheleine dann nicht gehängt werden, damit keine Schäden am Fahrzeug entstehen. Ebenfalls beliebt bei Campern sind Wäscheständer zum Aufhängen, oft auch als Wäscheräder bezeichnet. Diese kompakten Ständer sind mit Klammern ausgestattet, an denen T-Shirts, Socken und Co. getrocknet werden können.

Daneben gibt es Wäscheständer, die in den Fensterrahmen des Wohnmobils eingehängt, per Saugnapf an der Außenwand befestigt oder am Fahrradträger montiert werden. Und nicht zuletzt sind freistehende Wäscheständer und -spinnen erhältlich. Sie ähneln den Ständern und Spinnen, die man von zu Hause kennt, sind meistens aber etwas kleiner und damit platzsparender.

Leinen, Ständer und Co. fürs Wohnmobil

Coghlan’s Relags 8512: Aufrollbare Wäscheleine

Eine Wäscheleine hat den großen Vorteil, dass sie im Reisegepäck fast keinen Platz beansprucht. Die gut sechs Meter lange Nylon-Leine von Camping- und Outdoor-Experte Coghlan’s lässt sich zudem per Minikurbel in einer Kunststoffbox aufrollen und wiegt laut Hersteller nur etwa 70 Gramm.

Preis : 8,95 Euro.

: 8,95 Euro. Kaufen: Die Leine gibt es bei Amazon. Hier können Sie den Coghlan Relags 8512 direkt kaufen.

Tchibo: Leine ohne Klammern

Wer die Camping-Wäscheleine von Tchibo mit dabeihat, kann auf Wäscheklammern getrost verzichten. In die Leine aus gezwirbelten Gummiseilen wird die Wäsche einfach eingeklemmt. Die Leine hat eine Länge von zwei Metern und besitzt an beiden Enden einen Haken zum Spannen an Ästen oder Stangen.

Preis : 5,99 Euro.

: 5,99 Euro. Kaufen: Den Ständer gibt es bei unserem Partnershop Camping Wagner. Hier können Sie die Tchibo Wäscheleine direkt kaufen.

Fiamma: Ständer für den Radträger

Warum den Wäscheständer nicht am Fahrradträger montieren? Der Fiamma Easy Dry wird einfach an die Rohre des Carry-Bike-Radträgers, ebenfalls von Fiamma, oder andere Träger mit 35-mm-Rohrdurchmesser geschraubt. Der Wäscheständer kann laut Hersteller während der Fahrt sogar montiert bleiben.

Preis : 114 Euro.

: 114 Euro. Kaufen: Den Ständer gibt es bei unserem Partnershop Camping Wagner. Hier können Sie den Fiamma Carry Bike Easy Drive direkt kaufen.

Fritz Berger: Spinne mit Stativ-Funktion

Die Wäschespinne mit Alugestell von Fritz Berger kommt auf eine Leinenlänge von über 15 Metern. Die drei mitgelieferten Erdnägel sollen für einen sicheren Stand sorgen. Das Dreibein der Spinne dient auch als Stativ für eine Sat-Schüssel.

Preis: 34,99 Euro.

34,99 Euro. Kaufen: Gibt es direkt bei Fritz Berger. Hier können Sie die Berger Wäschespinne kaufen.

Frankana: Buntes Wäscherad

Wäscheräder gibt es in zahlreichen Größen. Mit 76 Zentimetern Durchmesser zählt das Modell "Wäschespinne Maxi" von Frankana zu den größeren seiner Art. Die bunten Klammern an den insgesamt 18 Armen bringen beim Wäscheaufhängen Farbe ins Spiel. Kann beim Transport zusammengeklappt werden.

Preis : 12,95 Euro.

: 12,95 Euro. Kaufen: Das Wäschrad gibt es bei unserem Partnershop Camping Wagner. Hier können Sie die das Frankana Wäscherad direkt kaufen.

Multianker: Trockner für die Mobil-Wand

Die Saugnäpfe von Multianker dienen nicht nur als Aufnahmepunkte für Markisenstangen an der Wohnmobilwand. Als Zubehör ist unter anderem ein Wäschetrockner erhältlich. Er besteht aus Metall und kommt mit vier Stäben, die jeweils 80 Zentimeter lang sind.

Preis für den Wäschetrockner (ohne Saugnäpfe): 49,95 Euro.

Kaufen: Gibt es bei Fritz Berger. Hier den Multianker direkt kaufen.

Peggy Peg: UniversalklemmeFür den praktischen Crocodile Peggy von Schraubheringspezialist Peggy Peg gibt es viele Einsatzmöglichkeiten. Unter anderem kann die Schnellspannklemme zum Aufhängen von Wäsche genutzt werden. Mit dem dazu passenden Croc-Adapter wird die Klemme in eine Kederschiene eingezogen.

Preis : Schnellspannklemme 4er-Set für 16 Euro, Croc-Adapter 4er-Set für 7,50 Euro.

: Schnellspannklemme 4er-Set für 16 Euro, Croc-Adapter 4er-Set für 7,50 Euro. Kaufen: Die Klammer gibt es bei unserem Partnershop Camping Wagner. Hier können Sie die Peggy Peg Crocodile Peggy direkt kaufen.

Koziol: Haifisch-Wäscheklammer

Die packt richtig zu! Nicht umsonst trägt die Wäscheklammer in Haifischform von Koziol den Namen Sharky. Die Kunststoffklammer kommt ohne Metallfeder aus, dadurch kann Sharky nicht rosten und eventuell die Wäsche verschmutzen.

Preis : 20er-Set für 15,95 Euro.

: 20er-Set für 15,95 Euro. Kaufen: Die Klammern gibt es bei Amazon. Hier können Sie den Koziol Klammer Shark direkt kaufen.

Grundsätzlich sollte die Wäsche zum Trocknen im Freien aufgehängt werden; nur wenn es gar nicht anders geht, dient der Innenraum des Mobils als Ausweichquartier. Dann hängt man die Wäsche am besten in der Dusche auf, hier richtet eventuell herabtropfendes Wasser keinen Schaden an. Während des Trocknens sollte das Badfenster leicht geöffnet bleiben, damit die Feuchtigkeit aus dem Fahrzeug entweichen kann. Und: Sobald der Regen aufgehört hat, das Fahrzeug gut lüften, damit keine Restfeuchte zurückbleibt und kein Schimmel entsteht.