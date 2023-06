Im Modelljahr 2024 bringt Westfalia den bereits bekannten Meridian als Meridian 600 D. Es bleibt beim Basisfahrzeug Ford Transit (s.u.), der Campingbus bekommt neu ein großzügiges Aufstelldach, das zwei Personen Platz bietet.

Außerdem gibt es eine neue Küche und mehr Stauraum. Wer das optionale Aufstelldach ordert, bekommt im Paket Steckdosen und Beleuchtung für das Oberstübchen – besonders ist am Dach auch die hohe Hubhöhe. Noch mehr Campingbusse auf Ford Transit gibt es hier.

Neues Aufstelldach für den Transit-Campingbus

Laut Westfalia werden die Meridian-Modelle weiter als Limited Edition bestellbar sein. Es gibt für den Campervan allerdings neue Optionen, die besonders für Familien interessant sein werden. Mit einem zusätzlichen Bett im aufstellbaren Dach, können jetzt vier Reisende im Camper schlafen. Bisher gab es nur ein Querbett im Heck.

Westfalia ist in Bezug auf GFK-Kompetenz seit jeher gut aufgestellt und hat die Grenzen der Aufstellmöglichkeiten noch mal nach oben verschoben. Über eine Leiter im Wohnraum klettern Reisende in das Dach. Hier oben eröffnet sich ein echter Wohnraum mit riesigem Bett mit 2,30 m Länge und 1,20 m Breite. Die Froli-Matratze besteht aus einem Paket, in dem Federteller und Kaltschaumelemente zusammengepackt sind. Für ein Dachbett eine komfortable Lösung.

LED-Leuchten, USB-Steckdosen, Ablagen für das Telefon und ein Faltenbalg mit großer Frontöffnung sind ebenfalls im Dach vorgesehen. Zwei Trägerschienen gibt es in Serie für das Aufstelldach, ein Solarmodul kann auf Wunsch aufgeklebt werden.

Küchenzeile beim Meridian

Veränderungen wird es auch in der Küchenzeile des Campervans geben. Der Grundriss bleibt zwar gleich, in der Front des Möbels befindet sich jetzt aber ein größerer Thetford-Kühlschrank mit 90 Liter Fassungsvermögen. Laut Hersteller soll es auch ohne Erweiterungen der Oberflächen ausreichend Arbeitsfläche geben. Außerdem soll ein neuer Dachstaukasten und Schubkästen in der Küche für mehr Stauraum sorgen. Neu ist ebenfalls ein Kleiderschrank auf der Fahrerseite.

Im Heckbett sorgen GFK-Verbreiterungen für ausreichend Länge zum Querschlafen. Der ganze Bus inklusive Bad kommt mit einer Fußbodenheizung, wer lieber draußen duschen will, kann das mit einer Außendusche im Heck machen.

Weitere Ausstattungsoptionen

Basis für den Meridian ist der Ford Transit Modellgeneration 2024, der mit 170 PS an Bord kommt. Optional können Interessierte sich ein Lederpaket, sowie eine große 150-Ah-Lithium-Batterie ordern. Außerdem gibt es auf Wunsch lederbezogene Captain Chairs und eine im Stand beheizbare Rücksitzbank.

Westfalia Meridian Limited

Preis: ab 86.985 Euro

ab 86.985 Euro Basis: Ford Transit 125 kW/170 PS

Ford Transit 125 kW/170 PS Gesamtgewicht: 3,5 t

3,5 t Länge/Breite/Höhe: 6,0 /2,08/3,0 m

Westfalia Meridian Limited (2022)

Ein limitiertes Sondermodell ergänzt seit 2022 das Modellangebot von Westfalia: Meridian Limited lautet der Name. Ausbaubasis des Meridian Limited ist der knapp sechs Meter lange Ford Transit, der als Starthilfe reichlich Ausstattung mit auf den Weg bekommt, wie etwa 185-PS-Motor, Automatikgetriebe, 16"-Aluräder, Bi-Xenon-Scheinwerfer, Naviceiver und Anhängerkupplung. Bei den Assistenzsystemen setzt Westfalia auf State-of-the-Art-Technik mit Totwinkel-Assistent und Park-Assistent. Ein Reifendruckkontrollsystem ist ebenfalls an Bord.

Der Querbett-Ausbau dürfte Markenkennern irgendwie bekannt vorkommen – er erinnert stark an den von Westfalia im Lohnauftrag ausgebauten, aber von Ford vertriebenen Big Nugget. Mittlerweile hat Ford den Big Nugget vom Markt genommen, Westfalia darf sich also austoben. Schon immer setzt Westfalia beim Meridian eigene Akzente, etwa im Ausbaustil mit Holzdekor an einigen Möbeln und anthrazitfarbenem Bodenbelag sowie der markanten Kompassrose an der Badezimmerwand.

Auch im Inneren bringt der Transit-Hochdach-Campingbus eine sehr gute Ausstattung mit dank Ambientebeleuchtung, Diesel-Warmwasserheizung, Markise und Winterpaket. Ungewöhnlich: Die Außendusche wird mit Warmwasser versorgt. Die Nasszelle im Inneren verfügt über eine Spiegeltür.

Die technischen Daten sind identisch wie beim Schwestermodell Ford Big Nugget. Der Meridian Limited ist 5,98 lang, 2,06 breit und 2,70 Meter hoch. Der Preis von 69.900 Euro ist angesichts der umfangreichen Ausstattung attraktiv.

Mehr Campingbusse von Westfalia

2022 hat Westfalia die Columbus-Baureihe um ein zusätzliches Modell erweitert. Der neue Columbus 600E nutzt den Sechs-Meter-Ducato, bringt darin aber dennoch Längseinzelbetten unter. In Kürze gibt es auch hier die News für 2024.

Auch hier ist das Konzept nicht ganz ohne Vorlage, in der etwas günstigeren Amundsen-Reihe (hier haben wir den Westfalia Amundsen 600 getestet) gibt es bereits eine vergleichbare Aufteilung. Als First Edition soll auch der neue Columbus schnell in Fahrt kommen. Mit ähnlich umfangreicher Ausstattung wie beim Meridian Limited kostet er 76.990 Euro.