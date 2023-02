Bremen, das steht für Borgward, Mercedes und Bier. Anfang Februar trifft sich auf der Messe hinter dem Hauptbahnhof die Klassikerszene aus dem Norden. Auf dem Parkplatz stehen Autos mit Kennzeichen aus der Umgebung, Niedersachsen, Dänemark und den Niederlanden. Hamburg ist eine kurze Fahrt mit der Regionalbahn entfernt.

Preis: 1.000 Euro pro Zylinder

Dieses Jahr standen die Besucher bis zu einer Stunde in der Schlange, am Freitag musste um halb eins der Ticketverkauf eingestellt werden, weil die Hallen voll waren. Langsam ging's am Samstag voran, erst um halb fünf wurden die Besucher langsam weniger. Wer in's Parkhaus wollte, ging am besten früh dort hin – und blieb nicht lang'. Denn der Verkaufsmarkt im Parkhaus der Messe ist Kult, aber ein kalter Wind pfeift durch die offenen Seiten. Kaffee, vor Ort verkauft, hilft kurz. Das Herz wärmen die Angebote: Alltagsautos, die in erster Hand fünfstellige Kilometerstände sammelten, stehen ebenso zum Verkauf wie verlockende Luxuslimousinen mit vielen Zylindern zum kleinen Preis: "Preis pro Zylinder: 1.000 Euro" hat der Verkäufer eines BMW 750i mit dickem blauen Stift auf das Pappschild hinter der Frontscheibe der bayrischen Zwölfzylinder-Limousine geschrieben. Die lockt mit attraktiver Farbkombination, Vielspeichen-Alurädern von Fuchs und frischer Hauptuntersuchung.

Alternativen stehen bereit: Ein Mercedes 600 SEL der Baureihe W 140 beispielsweise. Oder ein Maserati Quattroporte. Freunde bürgerlicher Autos locken diverse VW Golf II, ein Steilheck-Polo 86C und in einer Ecke steht ein grauer Renault 19 Chamade, die Stufenheckversion des französischen Kompakten. Der ist inzwischen vermutlich ebenso exotisch ein Teel Type 35, der eine halbe Rampe runter zum Verkauf steht: Die Replica nahm sich in den 70er-Jahren den Bugatti Type 35 zum Vorbild und ist inzwischen selbst ein Oldtimer.

Die Bremen Classic Motorshow (3 bis 5. Februar 2023) läutet die Saison für klassische Autos und Motorräder ein. Im letzten Präsenzjahr 2020 kamen 45.000 Besucher, viele von ihnen traditionell aus Nordeuropa. Zu den Schwerpunkten 2023 zählt das von Motor Klassik mitpräsentierte Forum "Junge Klassiker", auf dem originale, vom TÜV Süd geprüfte Autos der späten 60er- bis frühen 90er-Jahre mit bis zu 100.000 Kilometern angeboten werden.

Weitere Höhepunkte: Die Sonderschau "Biedermann & Brandstifter" mit diversen Paarungen, das Motorrad-Spezial "Zweitakt oder Viertakt?" in Kooperation mit dem PS-Speicher Einbeck, die "Rote Liste der Allerweltsautos" mit Klassikern der 50er- bis 90er-Jahre sowie ein Extra mit Pick-ups der 50er- bis 80er-Jahre.

Öffnungszeiten: 3. bis 5. Februar 2023, 9 bis 18 Uhr

Anreise: Das Messegelände liegt hinter dem Hauptbahnhof und ist zu Fuß in drei Minuten erreichbar. An der Messe halten die Straßenbahnlinien 6 und 8 ("Blumenthalstraße") sowie die Buslinien 24 ("Blumenthalstraße"), 26 und 27 ("Messe-Zentrum"). Die Straßenbahnlinie 6 fährt vom Terminal 1 am Flughafen (Richtung: Universität) zur Messe.

Parken: auf der "Bürgerweide", kostet 10 Euro.

Tickets:

Tageskarte 18 Euro

Ermäßigt: 16 Euro (z.B. Schüler, Studenten, Gruppen ab zehn Personen)

Familienkarte: 38 Euro (zwei Erwachsene mit zwei Kindern von 12 bis 18 Jahren)

2-Tages-Ticket: 28 Euro

Weitere Infos: classicmotorshow.de.