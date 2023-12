Einmal einen Mercedes 300 SL fahren, einmal bei der Mille Miglia dabei sein: Was bisher Rennfahrern, Markenbotschaftern und Journalisten vorbehalten war, macht Mercedes-Benz Classic vom 11. bis 15. Juni 2024 für Kunden möglich: Die Teilnahme an einer der längsten und bekanntesten Oldtimer-Rallyes.

Mille Miglia im Mercedes 300 SL

Drei Startplätze in einem Flügeltürer aus der Unternehmenssammlung, ein Rennfahrer als Co-Pilot, ein Probefahrtwochenende zur Vorbereitung und der Service während der Rallye sind in einem Paket enthalten, das Mercedes erstmals seinen Kunden anbietet. Die Mercedes-Benz Heritage GmbH möchte damit "diesen Mythos einer neuen Zielgruppe ermöglichen", wie ein Sprecher auf Nachfrage erklärte. Das Angebot gibt es zum ersten Mal.

Teilnahme für 150.000 Euro

Das Gesamtpaket kostet mindestens 150.000 Euro plus Mehrwertsteuer, in Deutschland also wenigstens 178.500 Euro. Interessenten können sich bis zum 31. Januar 2024 bei Mercedes melden. Wer mit einem eigenen Flügeltürer oder Kompressor-Mercedes an der Mille Miglia teilnehmen möchte, kann beim Classic Center ein Service-Paket buchen, das 15.000 Euro kostet – 17.850 Euro inklusive 19 Prozent Mehrwertsteuer.

Die 1000 Miglia

Das Autorennen Mille Miglia fand erstmals 1927 statt. Rudolf Carraciola gewann das Rennen 1931 mit einem Mercedes-Benz SSKL (W 06) als erster nicht aus Italien stammender Fahrer. Stirling Moss und Dennis Jenkinson fuhren 1955 in einem 300 SLR eine bis heute gültige Bestzeit: In 10:07 Stunden legte das Duo mit einem Schnitt von 157,6 km/h die 1.606 Kilometer lange Strecke zurück. Seit 1977 ist die Mille Miglia eine Gleichmäßigkeits-Rallye für Oldtimer. Zugelassen sind Modelle, die zwischen 1927 und 1957 mindestens einmal bei der Mille Miglia gestartet sind.