Roland Garros ist der Name eines französischen Piloten, der im Ersten Weltkrieg ums Leben kam, eines weltbekannten Tennisturniers und einer Reihe von Sondermodellen bei Peugeot. Der Kleinwagen 205 zeigt sich, in Grünmetallic lackiert und mit hellen Polstern ausgestattet, von seiner edlen Seite. Das 205 Cabriolet hat als Roland Garros außerdem als Besonderheit ein helles Verdeck, das elektrisch öffnet und schließt. Mit 75 PS aus 1,4 Liter oder 90 PS aus 1,6 Liter Hubraum war der offene Viersitzer angemessen bis munter motorisiert. Zu seiner Bauzeit (1986 bis 1993) war der 205 eine beliebte Alternative zum VW Golf Cabriolet.

Fast neues 205 Cabrio für 30.000 Euro

Das französsiche Auktionshaus Aguttes versteigert am Sonntag, 15. Oktober 2023, am Peugeot-Museum in Sochaux einige Oldtimer und Youngtimer der Marken Citroën, Panhard und Peugeot. Darunter ist ein Peugeot 205 Roland Garros Cabriolet, das mit knapp 3.050 Kilometer Laufleistung praktisch fabrikfrisch daherkommt. Kein Wunder, hat das grün lackierte Sondermodell doch in 33 Jahren noch nicht einmal ansatzweise die Distanz zum ersten Ölwechsel zurückgelegt. Pro Jahr kommt eine Fahrleistung von weniger als 100 Kilometern zusammen. Das Auto ist zugelassen und stammt aus erster Hand. Ein großer Service sei erst jüngst gemacht worden, erklärt das Auktionshaus im Beschreibungstext. Zum Auto gehören die Betriebsanleitung, das Serviceheft und ein Satz Ersatzschlüssel. Den Wert schätzt Aguttes auf 30.000 bis 40.000 Euro.