freenet DLS GmbH Geschäftsbedingungen (AGB)

1.Geltungsbereich

Dieser Dienst ist ein Angebot der freenet DLS GmbH, Hollerstraße 126, 24782 Büdelsdorf (nachfolgend "freenet"). Die nachfolgenden Nutzungsbedingungen gelten für die Nutzung aller Dienste auf der Website unter freenet.de/digitalrepublic (nachfolgend "freenet Magazin"). Mit der Inanspruchnahme der vorstehend genannten Dienste erkennt der Nutzer diese Nutzungsbedingungen an.

freenet behält sich vor, den angebotenen Dienst jederzeit zu ändern oder einzustellen.

Abweichende Geschäftsbedingungen des Nutzers gelten nicht. Sie finden auch dann keine Anwendung, wenn freenet ihnen nicht ausdrücklich widerspricht.

2.Anmeldung

Die Nutzung bzw. Inanspruchnahme von Leistungen kann vorbehaltlich gesonderter Regelungen nur erfolgen, wenn der Nutzer über 18 Jahre alt ist oder die Zustimmung seiner gesetzlichen Vertreter vorliegt und er seinen ständigen Wohnsitz in Deutschland hat, was der Nutzer mit der Nutzung bzw. Inanspruchnahme versichert.

Für die Nutzung einiger von freenet bereitgestellten Dienste ist grundsätzlich eine Anmeldung des Nutzers erforderlich.

Die Anmeldung erfolgt ausschließlich mit einem Social-Network-Account bei Facebook, Twitter, Google oder einem Account von freenet.

Sämtliche Inhalte der Internetseiten, Apps sowie der Newsletter von freenet unterliegen dem Urheberrecht von freenet bzw. deren Lizenzgebern. Der Nutzer ist lediglich berechtigt, die Inhalte in der von freenet zur Verfügung gestellten Form bestimmungsgemäß einzusehen. Im Übrigen behält sich freenet alle Rechte vor. Insbesondere dürfen Nachdruck, Aufnahme in Onlinedienste und Internet sowie Vervielfältigungen auf Datenträgern, sowie Ausdrucke nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung von freenet erfolgen; Ausnahme bei persönlichem Gebrauch. Eine Verlinkung auf die Internetseiten von freenet dergestalt, dass neben den Internetseiten noch andere Inhalte für den Benutzer auf dem Bildschirm erscheinen (z.B. durch so genannte Frames) oder der Eindruck entsteht, die Internetseiten von freenet seien einem Dritten zurechenbar, bedarf ebenfalls der vorherigen schriftlichen Zustimmung von freenet.

Die Bereitstellung sämtlicher Inhalte und Angaben auf den Internetseiten von freenet erfolgt ohne Gewähr hinsichtlich der Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität dieser Angaben.

Rechtsinhaber der dem Nutzer zur Verfügung gestellten Programme, Applikationen und Graphiken einschließlich von Logos ist freenet.

Für die Dauer des jeweiligen Vertragsverhältnisses erhält der Nutzer von freenet ein nicht ausschließliches Recht zur Nutzung der Programme, Applikationen und Graphiken (Lizenz). Das Recht zur Nutzung ist sachlich auf den vertraglich vorgesehenen Zweck beschränkt und nur in Form der in freenet zur Verfügung gestellten Form zulässig. Untersagt ist jede vertraglich nicht vereinbarte oder sich nicht aus dem Vertragszweck ergebende Nutzung, Veränderung oder Bearbeitung von Inhalten, Programmen, Applikationen und Graphiken oder Teilen davon.

3.Pflichten des Nutzers

Der Nutzer haftet dafür, dass die von ihm zur Verfügung gestellten Informationen nicht gegen Rechte Dritter verstoßen. Insbesondere darf als Avatar nicht das Bild einer anderen Person verwendet werden oder ein Bild, das Schutzrechten Dritter unterliegt, sofern diese nicht in die Nutzung des Bildes eingewilligt haben.

Der Nutzer ist nicht berechtigt, die Leistungen von freenet Dritten entgeltlich zur Nutzung zu überlassen, es sei denn, freenet hat die Überlassung vorher ausdrücklich schriftlich genehmigt. Dritte sind auch verbundene Unternehmen.

Der Nutzer versichert, im Rahmen der Benutzung die allgemeinen Rechtsvorschriften einzuhalten und insbesondere keine strafrechtlich relevanten Inhalte zu verbreiten sowie gegen sonstige Rechte Dritter (insbesondere gewerbliche Schutzrechte, das Wettbewerbsrecht und das allgemeine Persönlichkeitsrecht) zu verstoßen. Vor allem ist die Verbreitung von jugendgefährdenden, kinderpornografischen, extremistischen und rassistischen Inhalten, Virenangriffe, Kettenbriefe, die Versendung von massenweise gleich lautenden E-Mails ohne Einverständnis des jeweiligen Empfängers (Spamming), sowie die Durchführung, Bewerbung und Förderung von Network-Marketing. Auch untersagt ist der Missbrauch der Dienste von freenet für einen Eingriff in die Sicherheitsvorkehrungen eines fremden Netzwerks, Hosts oder Accounts (Cracking, Hacking, sowie Denial of Service Attacks). Der Nutzer erklärt sich mit folgenden Verhaltensregeln einverstanden: a) Der Nutzer wird keine vulgäre, missbräuchliche oder hasserfüllte Sprache verwenden. b) Meinungsverschiedenheiten sind auf einer sachlichen und nicht persönlichen Ebene auszufechten. c) Der Nutzer wird den Dialog anderer Nutzer nicht wissentlich und willentlich stören, z.B. durch wiederholtes Unterbrechen der Konversation zwischen anderen Mitgliedern, durch Belästigung oder durch die Schaffung von Feindbildern oder Feindseligkeiten. d) Nachrichten sowie persönliche Daten von Nutzern, die er im Zusammenhang mit der Nutzung vom freenet Magazin erhält, sind vertraulich zu behandeln und nicht ohne Zustimmung ihres Urhebers Dritten zugänglich zu machen. e) Der Nutzer wird, ohne Einverständnis des Autors, private Nachrichten nicht veröffentlichen. f) Die Nutzer behandeln sich gegenseitig respektvoll.

Darüber hinaus ist dem Nutzer jegliche gewerbliche oder geschäftliche Nutzung vom freenet Magazin untersagt. Gewerbliche oder geschäftliche Benutzung sind insbesondere:

das Anbieten von Waren oder Dienstleistungen gegen Geldwert,

b) die Werbung für gewerbliche Internet-Seiten, insbesondere auch die direkt oder indirekte Verlinkung auf das gewerbliche Internetportal eines anderen Betreibers,

c) die Kontaktaufnahme zum Zweck einer anschließenden Gewinnerzielung, insbesondere durch Nennung von oder Hinweise auf kostenpflichtige Servicerufnummer, Mehrwert-SMS-Nummern (Premium SMS), durch Setzen oder Nennen von Links und/oder durch Zusenden kommerzieller Werbung sowohl in den internen als auch externen Nachrichtenaustauschsystemen (Foren, Profildaten, Emails),

d) die Suche nach eventuellen Mitarbeitern, Modellen für Agenturen oder entgeltlichen Dienstleistern,

e) das Sammeln der im Rahmen des Internetportals zugänglichen Profil-Daten oder in Erfahrung bringen von Daten (z.B. Telefon-/Handynummer) einzelner Nutzer mit dem Hintergrund der kommerziellen Benutzung, Werbung oder des Weiterverkaufes an Dritte.

Verstößt der Nutzer gegen seine vertraglichen Pflichten – liegt insbesondere eine der vorgenannten Handlungen vor – ist freenet ohne Angabe von Gründen zur Entfernung von Inhalten des Nutzers aus den Internetseiten von freenet, zur Sperrung des Zugangs bzw. der Zugänge des Nutzers und – bei groben Verstößen – zur sofortigen außerordentlichen Kündigung der Vertragsverhältnisse berechtigt. Dem Nutzer bleibt der Nachweis vorbehalten, eine Sperrung sei zu Unrecht erfolgt. Der Nutzer stellt freenet von jeglichen Ansprüchen Dritter aufgrund widerrechtlicher Nutzung der Dienste durch den Nutzer frei und wird freenet unverzüglich von jeglicher Inanspruchnahme Dritter aufgrund einer widerrechtlichen Nutzung der Dienste unterrichten.

Erlangt freenet von einer unerlaubten Handlung des Nutzers Kenntnis oder wird freenet von einer vermeintlich unerlaubten Handlung durch Dritte in Kenntnis gesetzt, wird freenet im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen die personenbezogenen Daten an die Strafverfolgungs- und Ordnungsbehörden weitergeben. Sollte zuvor aufgrund von Rechtsvorschriften eine Überprüfung der Rechtmäßigkeit der Übermittlung oder der beanstandeten Handlung durch freenet erforderlich sein, wird freenet diese durchführen.

4.Nutzungsrechte

Mit dem Einstellen von Inhalten wird freenet das kostenlose, zeitlich, inhaltlich und räumlich unbeschränkte, nicht exklusive Recht eingeräumt, die Inhalte zusammen mit dem gewählten Benutzernamen zu nutzen. Die auf der Website eingestellten Inhalte, die der Nutzer veröffentlicht, können von freenet auch im Rahmen anderer Websites und Social-Community-Plattformen genutzt werden.

freenet ist unter Wahrung des Urheberpersönlichkeitsrechts und der Persönlichkeitsrechte berechtigt, die Inhalte im Rahmen aller Dienste (insbesondere auch im Rahmen anderer Social-Community-Plattformen) zu vervielfältigen, zu verbreiten, öffentlich zugänglich zu machen und auf Abruf zur Verfügung zu stellen (Online-, Zugriffs-, und Übertragungsrecht) sowie zu archivieren und in Datenbanken aufzunehmen.

Der Nutzer versichert, über sämtliche Rechte an den übertragenen Inhalten zu verfügen und berechtigt zu sein, die vorstehend aufgeführten Rechte zu übertragen.

5.Teilnahmebedingungen für Gewinnspiele

Veranstalter der Gewinnspiele auf dem freenet Magazin ist die freenet.

Die Teilnahme ist kostenlos und unabhängig vom Erwerb von Waren oder Dienstleistungen. Mit der Teilnahme an dem Gewinnspiel akzeptiert der Benutzer diese Teilnahmebedingungen.

Teilnahmeberechtigt sind nur volljährige Personen mit Wohnsitz in Deutschland. Mitarbeiter der freenet und verbundener Unternehmen und andere an der Konzeption und Umsetzung der Gewinnspiele beteiligte Personen sind von der Teilnahme ausgeschlossen.

Bei einem Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen behält sich freenet das Recht vor, Personen vom Gewinnspiel auszuschließen. Ausgeschlossen werden auch Personen, die sich unerlaubter Hilfsmittel bedienen oder sich anderweitig durch Manipulation Vorteile verschaffen. Gegebenenfalls können in diesen Fällen auch nachträglich Gewinne aberkannt und zurückgefordert werden.

Es werden nur die im Gewinnspiel näher beschriebenen Preise verlost. Der im Rahmen des Gewinnspiels als Preis gegebenenfalls präsentierte Gegenstand ist nicht zwingend mit dem gewonnenen Gegenstand identisch. Vielmehr können Abweichungen hinsichtlich des Modells, der Farbe o. ä. bestehen.

Die Vergabe der Preise findet nur unter den Teilnehmern statt, die eigenhändig sämtliche für die Teilnahme an dem Gewinnspiel auszufüllenden Eingabefelder vollständig, verständlich und richtig ausgefüllt haben.

Alle Gewinner werden in elektronischer Form benachrichtigt.

Die Gewinne werden nach Versendung der Gewinnbenachrichtigung über ein Versandunternehmen verschickt. Der Gewinner hat dafür Sorge zu tragen, dass die Zustellung des Gewinns an der von ihm zum Zeitpunkt des Gewinnes angegebenen Postadresse möglich ist.

Kann die Anlieferung des Gewinnes beim Gewinner nicht erfolgen und erhält freenet den Gewinn aus diesem Grund zurückgeliefert, so wird eine erneute Versendung erst wieder nach Aufforderung durch den Gewinner unternommen. Der Gewinner befindet sich im Annahmeverzug und hat die Kosten einer erneuten Versendung zu tragen.

Sollte die Übermittlung des Gewinns nicht innerhalb von vier Wochen nach der elektronischen Gewinnbenachrichtigung aus Gründen, die in der Person des Gewinners liegen, erfolgen können, kann freenet nicht gewährleisten, den ursprünglichen Gewinn noch verfügbar zu haben. Der Gewinner erhält in diesem Fall einen von freenet frei wählbaren, möglichst gleichwertigen Ersatz. Ebenfalls erhält der Gewinner einen möglichst gleichwertigen Ersatz, wenn der ursprüngliche Gewinn in der präsentierten Ausführung nicht mehr lieferbar ist (Modellwechsel, Saisonware etc.). Der Gewinner akzeptiert notwendige Änderungen des Gewinns, die durch andere außerhalb des Einflussbereichs der am Gewinnspiel beteiligten Firmen liegenden Faktoren bedingt sind.

Ist die Übermittlung des Gewinns nicht innerhalb von einem Monat nach der elektronischen Gewinnbenachrichtigung aus Gründen, die in der Person des Gewinners liegen, möglich, verfällt der Anspruch auf den Gewinn. freenet behält sich in diesem Fall das Recht vor, einen anderen Gewinner per Los zu ermitteln.

Die Zusendung erfolgt innerhalb der Bundesrepublik Deutschland frei Haus. Darüber hinaus anfallende Transportkosten und Zölle hat der Gewinner zu tragen; der Leistungsort bleibt in diesem Fall der Sitz von freenet.

Eine Barauszahlung, Auszahlung in Sachwerten oder Tausch der Gewinne ist nicht möglich. Die Gewinne sind nicht übertragbar.

Die Entscheidungen der freenet sind endgültig. Diesbezügliche Anfragen können nicht beantwortet werden.

freenet behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel ganz oder zeitweise auszusetzen, wenn Probleme auftreten, die die Integrität des Gewinnspiels gefährden.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

6.Kündigung

Der Nutzer kann sein Benutzerkonto jederzeit löschen.

freenet behält sich vor, Leistungen jederzeit einzustellen und sämtliche oder einzelne vom Nutzer eingestellte Inhalte zu löschen. freenet ist berechtigt, das Benutzerkonto und damit den Zugang zum Dienst jederzeit zu sperren. Irgendwelche Ansprüche des Nutzers ergeben sich daraus nicht.

7.Haftung

freenet kann nicht ständig die eingestellten Inhalte überprüfen oder auf diese Einfluss nehmen. freenet kann weder die Richtigkeit, Vollständigkeit noch Aktualität fremder Inhalte garantieren. freenet ist für fremde Inhalte nur dann verantwortlich, a) wenn freenet Kenntnis von den rechtswidrigen Handlungen oder den Informationen hat und im Falle von Schadensersatzansprüchen auch die Tatsachen oder Umstände kennt, aus denen die rechtswidrige Handlung oder die Information offensichtlich wird und b) wenn freenet nicht unverzüglich tätig geworden ist, um die Information zu entfernen oder den Zugang zu ihr zu sperren, sobald freenet diese Kenntnis erlangt hat.

Vorgenanntes gilt nur für die Portale von freenet. Von den Inhalten sämtlicher Seiten, auf die direkte oder indirekte Verweise (sog. „Links“) aus dem Angebot von freenet bestehen, distanziert sich freenet ausdrücklich. Für die Inhalte dieser Seiten sind die Anbieter der jeweiligen Seiten selbst verantwortlich. Dasselbe gilt für alle Inhalte der Seiten, die innerhalb des Angebotes von freenet in sog. „Frames“ unter einer freenet-Navigationsleiste dargestellt werden.

freenet haftet nicht für Beeinträchtigungen, Beschränkungen oder Leistungshindernisse, sowie Verzögerungen und Unterbrechungen der Dienstleistungen, die auf Umständen außerhalb ihres Verantwortungsbereiches beruhen. Insbesondere übernimmt freenet keine Gewähr für eine ununterbrochene Verfügbarkeit ihrer Dienstleistungen.

freenet haftet im Übrigen nur für vorsätzlich und grob fahrlässig verursachte Schäden, Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz sowie bei einer Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. Für Schäden, die auf einfacher Fahrlässigkeit von freenet oder ihrer Erfüllungsgehilfen beruhen, haftet freenet nur, wenn eine wesentliche Vertragspflicht verletzt wurde, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht, deren Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet und auf deren Einhaltung der Nutzer regelmäßig vertraut. Im letztgenannten Fall haftet freenet jedoch nicht auf nicht vorhersehbaren, nicht vertragstypischen Schaden.

8.Schlussbestimmungen

freenet behält sich das Recht vor, diese AGB zur Wiederherstellung der Ausgewogenheit des Vertragsverhältnisses zu ändern. Sollte eine solche Änderung den Nutzer schlechter stellen, als er bei Vertragsschluss stand, ist die Änderung nur dann zulässig, sofern sie aufgrund technischer, regulatorischer oder rechtlicher Veränderungen, die nach Vertragsschluss eingetreten sind und zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses nicht sicher vorhersehbar waren, erforderlich wird, die freenet nicht selbst veranlasst und auf die freenet keinen Einfluss hat. Für Änderungen wesentlicher Regelungen des Vertrages, insbesondere solche über Art und Umfang der vereinbarten Leistungen, der Laufzeit und Regelungen zur Kündigung, ist die Zustimmung des Nutzers erforderlich. Diese sind nur dann zulässig, wenn sie unter Abwägung der beiderseitigen Interessen der Parteien für den Nutzer zumutbar sind, aufgrund technischer, regulatorischer oder kalkulatorischer Veränderungen der Marktverhältnisse nach Vertragsschluss oder dadurch erforderlich geworden sind, dass Dritte, von denen freenet notwendige Vorleistungen bezieht, ihr Leistungsangebot oder ihre Preise ändern. Eine Preisänderung ist auf den Umfang der Kostenänderung begrenzt.

Die Zustimmung des Nutzers nach Ziffer 1.42 gilt als erteilt, wenn freenet dem Nutzer die Änderung in geeigneter Form (schriftlich oder elektronisch) unter Einhaltung einer angemessenen Frist mitteilt und der Nutzer der Änderung nicht innerhalb der in der Mitteilung gesetzten Frist widerspricht. freenet verpflichtet sich, den Nutzer in der Änderungsmitteilung auf die Folgen eines unterlassenen Widerspruchs hinzuweisen.

Die Übertragung der Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag durch eine Partei ist nur mit vorheriger Zustimmung der jeweils anderen Partei zulässig. Ungeachtet des vorstehenden Übertragungsverbots ist es freenet gestattet, diesen Vertrag an ein mit freenet iSd §§ 15 ff. AktG verbundenes Unternehmen zu übertragen.

Willenserklärungen dürfen von beiden Vertragsparteien in elektronischer Form abgegeben werden und gelten damit als schriftlich abgegeben, soweit nicht ein gesetzliches Schriftformerfordernis besteht oder die vorliegenden AGB die elektronische Form ausschließen.

Diese Vereinbarung unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Geltung des einheitlichen internationalen Kaufrechts (CISG-Abkommen) wird ausgeschlossen.

Für Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit der Nutzung der oben beschriebenen Dienste von freenet oder aus diesen Geschäftsbedingungen sind die Gerichte in Hamburg ausschließlich zuständig, sofern der Nutzer Kaufmann ist oder keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort nach Wirksamwerden dieser Bedingungen ins Ausland verlegt hat oder wenn sein Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthaltsort zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist. freenet ist berechtigt, den Nutzer auch an jedem anderen gesetzlichen Gerichtsstand zu verklagen.

Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser Vereinbarung unwirksam sein oder werden, so wird die Wirksamkeit der Vereinbarung im Übrigen nicht davon berührt.

Bestimmungen zum Datenschutz

9.Registrierte User

Um Interaktion wie zum Beispiel das Kommentieren von Beiträgen auf der Plattform vorzunehmen, müssen die User sich registrieren. Dabei werden folgende Daten erhoben:

Pflichtdaten:

Benutzername

E-Mailadresse

Passwort

Optionale Angaben:

Anrede

Vorname

Nachname

Straße

Hausnummer

PLZ

Ort

freenet Rufnummer

Eine Weitergabe der Daten an Dritte erfolgt nicht.

10.Anbindung an Facebook, Twitter und Google+

Es besteht die Option sich via Facebook, Twitter und Google+ zu registrieren und folgend bei Wiederkehr anzumelden. Beim Registrieren werden hierbei die bei den jeweiligen Diensten gespeicherten Userdaten übertragen. Die Zustimmung hierzu wird über den jeweiligen Dienst abgefragt. Weiterhin wird mit diesen Nutzerdaten genauso verfahren wie mit den Daten aus Ziffer 9.

11.Newsletter

User haben die Möglichkeit einen Newsletter zu abonnieren. Hierfür muss sich der User wie in Punkt 1 registrieren. Hierbei wird ein Double-Optin Verfahren angewendet. Der User aktiviert eine Checkbox und erhält eine Bestätigungsmail mit einem Link. Durch klicken des Links wird das Abo aktiviert. Er kann das Abo jederzeit kündigen über ein Single-Optout. Hierzu klickt er zum Beispiel auf einen Link im Newsletter. Die Abmeldung wird dann auf einer Landingpage innerhalb des Portals bestätigt.

12.Hinweis zur Einwilligung zur Datenverwendung

Sofern der Nutzer eingewilligt hat, nutzt freenet seine Bestands- und Verkehrsdaten zu folgenden Zwecken:

Marktforschung

Verbesserung unserer Leistung

Gestaltung von Produkten, die über reine Maildienste hinausgehen, z.B. mobiles Internet,

Kundenberatung

Werbung für Produkte.

Bestandsdaten sind Daten eines Teilnehmers, die für die Begründung, inhaltliche Ausgestaltung, Änderung oder Beendigung eines Vertragsverhältnisses über Telekommunikationsdienste erhoben werden.

Verkehrsdaten sind Daten, die bei der Erbringung eines Telekommunikationsdienstes erhoben, verarbeitet oder genutzt werden; von diesen nutzt freenet insbesondere die Information über die genutzten TK-Dienste und übermittelten/ gespeicherten Datenmengen, um z.B. den besten Tarif und das beste Produktportfolio für den Nutzer zu ermitteln. Nach der Ermittlung werden diese Verkehrsdaten unverzüglich gelöscht. Eine Weitergabe der Daten an Dritte erfolgt nicht. Der Versendung von Nachrichten kann der Nutzer jederzeit widersprechen, seine Einwilligung zur Verwendung der Daten im Rahmen dieses Abschnitts jederzeit widerrufen.

13.Erforderliche Verwendung personenbezogener Daten

freenet speichert und nutzt Ihre personenbezogenen Daten im Rahmen der geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen, also nur soweit dies für die Abwicklung des Vertrages erforderlich oder gesetzlich vorgeschrieben ist, insbesondere zur Erbringung ihrer Dienstleistung und Abwicklung von Zahlungen. Alle Daten, die sich auf freenet-Servern befinden und dort "gehostet" (also aufbewahrt) werden, sind durch Sicherheitssysteme vor dem Zugriff Unberechtigter gesichert. IT-Security-Mitarbeiter von freenet überprüfen die Wirksamkeit dieser Sicherheitssysteme täglich. Sie sind jederzeit berechtigt, über die zu Ihrer Person gespeicherten personenbezogenen Daten Auskunft zu erhalten. Des Weiteren haben Sie jederzeit das Recht, Ihre Daten löschen zu lassen, soweit diese nicht zur ordnungsgemäßen Erfüllung des freenet-Services benötigt werden. Grundsätzlich gilt, dass wir nicht mehr benötigte Daten löschen werden.

14.Hinweis zur Verwendung sog. Social Plugins ("Plugins") von Facebook und „Addthis“ Bookmarking-Dienst

Auf einigen Webseiten der freenet DLS GmbH werden sog. Social Plugins ("Plugins") der Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook") verwendet. Die Plugins sind mit einem Facebook-Logo oder dem Zusatz "Soziales Plug-in von Facebook" gekennzeichnet. Wenn Sie eine Seite unseres Webauftritts aufrufen, die ein solches Plugin enthält, baut Ihr Browser eine direkte Verbindung mit den Servern von Facebook auf. Der Inhalt des Plugins wird von Facebook direkt an Ihren Browser übermittelt und von diesem in die Webseite eingebunden. Durch die Einbindung der Plugins erhält Facebook die Information, dass Sie die entspr. Seite unseres Webauftritts aufgerufen haben. Sind Sie bei Facebook eingeloggt, kann Facebook den Besuch Ihrem Facebook-Konto direkt zuordnen. Wenn Sie mit den Plugins interagieren, zum Beispiel den "Gefällt mir"-Button betätigen, wird die entspr. Info von Ihrem Browser direkt an Facebook übermittelt und gespeichert. Für die Kommentarfunktion wird ein „Social Plugin“ von Facebook zur Verfügung gestellt. Schreibt der Nutzer einen Kommentar, so wird dieser an Facebook übertragen. Wir können unterbinden, dass Beiträge von Nutzern auf unserer Seite angezeigt werden. Der Kommentar wird jedoch nicht gelöscht und wird nach wie vor auf dem Facebook-Profil des Nutzers angezeigt. Wenn Sie nicht möchten, dass Facebook diese Daten Ihrem Facebook-Konto zuordnet, müssen Sie sich vor einem Besuch auf unserer Website bei Facebook ausloggen. Weiteres entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen von Facebook, http://www.facebook.com/policy.php.

Einige Webseiten der freenet DLS GmbH enthalten „Add This“-Plugins, die Ihnen das Setzen von Bookmarks bzw. das gemeinsame Nutzen interessanter Website-Inhalte ermöglichen. Hierzu wird ein Cookie gesetzt, der die erzeugten Daten (wie z.B. Nutzungszeitpunkt oder Browser-Sprache) an die Add This LLC zur Verarbeitung in den USA überträgt. Näheres entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen der Add This LLC unter www.addthis.com/privacy. Sie können der Nutzung Ihrer Daten jederzeit durch Einsatz eines „Opt Out Cookies“ widersprechen. Näheres entnehmen Sie bitte der Seite: http://www.addthis.com/privacy/opt-out.

15.Cookies / Datenanalyse

Unsere Website nutzt das „Skalierbare Zentrale Messverfahren“ (SZM) der Fa. INFOnline für die Ermittlung statistischer Kennwerte zur Nutzung unserer Angebote. Dabei werden anonyme Messwerte erhoben. Die SZM- Reichweitenmessung verwendet zur Wiedererkennung von Computersystemen alternativ entweder einen Cookie mit der Kennung „ivwbox.de“ oder eine Signatur, die aus verschiedenen automatisch übertragenen Informationen Ihres Computers erstellt wird. IP-Adressen werden in dem Verfahren nicht gespeichert und nur in anonymisierter Form verarbeitet. Ziel der Reichweitenmessung ist es, die Nutzungsintensität und die Anzahl der Nutzer einer Website statistisch zu bestimmen. Weitere Informationen zum SZM-Verfahren finden Sie auf der Website der INFOnline GmbH (https://www.infonline.de), die das SZM-Verfahren betreibt. Sie können der Datenverarbeitung durch das SZM unter folgendem Link widersprechen: http://optout.ivwbox.de.

Diese Website benutzt Google Analytics mit der Erweiterung „_anonymizeIp()“, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Bei Google Analytics mit der Erweiterung „_anonymizeIp()“ wird Ihre IP-Adresse von Google innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website (einschließlich Ihrer gekürzten IP-Adresse) werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte gekürzte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt. Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen können. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem sie das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Um Ihnen eine erneute Anmeldung bei einem Besuch unseres Web-Auftrittes zu ersparen und für eine nicht personenbezogene Analyse des Verhaltens auf der Website werden sog. "Cookies" (kleine Textdateien) für einen begrenzten Zeitraum auf Ihrem Rechner gespeichert. So können wir z.B. erkennen, von welcher Seite aus Sie auf diese Website gekommen sind und welche Seiten Sie sich dann auf unseren Seiten wie lange angesehen haben. Sie können Ihren Webbrowser so einstellen, dass die Speicherung von "Cookies" unterdrückt wird. In Einzelfällen kann dies aber dazu führen, dass persönliche Online-Angebote/Dienste nicht mehr genutzt werden können. Bei Fragen oder Anmerkungen besuchen Sie bitte unsere Kundenkontaktseite unter: https://www.freenet.de/kontakt/.