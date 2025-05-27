Apps

Die besten iPhone-Apps_Headerbild - Nahmaufnahme eines iPhone Homescreens mit verschiedenen App Icons
Die besten iPhone-Apps 2025
27.05.2025
Du suchst die besten Apps für Dein iPhone? freenet stellt Dir die Favoriten aus verschiedenen Bereichen vor.
Bildschirm mit Spotify Logo
Spotify Alternativen für Musikstreaming auf dem Handy
30.03.2025
Du suchst nach einer Alternative für Spotify? Dann entdecke unsere Übersicht mit Spotify Alternativen für Smartphones!
Headerbild Alternativen zum App Store
Alternative zu App Store für iOS entdecken
30.03.2025
Hier erfährst Du, was es alternativ zum App-Store iOS gibt und wie Du diese App Store Alternativen beim iPhone nutzen kannst.
Nahaufnahme eines Android Handys
Play Store Alternativen: die Top 5 im freenet-Ranking
28.03.2025
Auf einem Smartphone ist die App Telegram geöffnet.
Telegram löschen: So funktioniert’s
09.03.2025
Whatsapp kein Ton - Headerbild Quelle by Heiko from Pixabay
WhatsApp: Kein Ton – was tun?
17.02.2025
Die besten Fitness Apps_ Frau macht Crunches
Die besten Fitness- und Sport-Apps 2025 im Test
08.01.2025
Apps sperren
Apps sperren bei Android und iOS
29.12.2024
Cleaner Apps für Android
Cleaner für Android: Handy aufräumen leicht gemacht
26.12.2024
Handy mit Apps
Nützliche Apps für den Alltag: Top 10
22.12.2024
Apps verstecken auf dem iPhone
Apps verstecken auf dem iPhone: So geht’s
20.12.2024
Headerbild: Klingeltöne für Whatsapp ändern
Klingeltöne für WhatsApp ändern
16.12.2024
WhatsApp auf zwei Geräten nutzen
WhatsApp auf zwei Handys nutzen: So geht’s!
10.12.2024
An einem Smartphone werden Einstellungen in WhatsApp vorgenommen.
WhatsApp Backup erstellen: So geht’s!
09.12.2024
KI fürs Handy Headerbild (ChatGPT & StarryAI)
KI fürs Handy: So wird sie eingesetzt!
28.11.2024