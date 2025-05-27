Smartphone-Insights
Die besten iPhone-Apps 2025
Apps
27.05.2025
Du suchst die besten Apps für Dein iPhone? freenet stellt Dir die Favoriten aus verschiedenen Bereichen vor.
Spotify Alternativen für Musikstreaming auf dem Handy
Apps
30.03.2025
Du suchst nach einer Alternative für Spotify? Dann entdecke unsere Übersicht mit Spotify Alternativen für Smartphones!
Alternative zu App Store für iOS entdecken
Apps
30.03.2025
Hier erfährst Du, was es alternativ zum App-Store iOS gibt und wie Du diese App Store Alternativen beim iPhone nutzen kannst.
Play Store Alternativen: die Top 5 im freenet-Ranking
Apps
28.03.2025
Telegram löschen: So funktioniert’s
Apps
09.03.2025
WhatsApp: Kein Ton – was tun?
Apps
17.02.2025
Die besten Fitness- und Sport-Apps 2025 im Test
Apps
08.01.2025
Apps sperren bei Android und iOS
Apps
29.12.2024
Cleaner für Android: Handy aufräumen leicht gemacht
Apps
26.12.2024
Nützliche Apps für den Alltag: Top 10
Apps
22.12.2024
Apps verstecken auf dem iPhone: So geht’s
Apps
20.12.2024
Klingeltöne für WhatsApp ändern
Apps
16.12.2024
WhatsApp auf zwei Handys nutzen: So geht’s!
Apps
10.12.2024
WhatsApp Backup erstellen: So geht’s!
Apps
09.12.2024
KI fürs Handy: So wird sie eingesetzt!
Apps
28.11.2024
