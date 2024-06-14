Smartphone-Insights
Handy der Zukunft: Was ist technisch möglich?
Digitales
14.06.2024
Du bist neugierig, wie das Handy der Zukunft aussehen könnte? Das freenet-Team wagt einen Blick auf die Zukunft der Handys.
5G-Netz – Bedeutung, Abdeckung und Geschwindigkeit
Digitales
20.03.2024
Das 5G-Netz setzt neue Maßstäbe in Sachen Geschwindigkeit. Doch was ist 5G genau und wie sieht es mit der Netz-Abdeckung in Deutschland aus?
Mit dem Handy bezahlen: So geht's
Digitales
14.03.2022
Mit dem Handy bezahlen erlaubt Flexibilität an der Kasse, ist sicher und eine echte Alternative zu Bargeld und Co.
Powerbank im Flugzeug? Das ist wichtig
Digitales
13.04.2020