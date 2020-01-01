Die Redaktion vom freenet Magazin

Schön, dass Du den Weg zu uns gefunden hast: Wir vom freenet Magazin lieben den digitalen Lifestyle nicht nur, wir leben ihn!

Unsere Mission: Wir wollen, dass Du immer über die neuesten Smartphones, angesagten Trends und die heißesten Tech-Gerüchte informiert bist. Deshalb findest Du bei uns aktuelle Handy-Bestenlisten, informative Guides und praktische Tipps rund um Software und Hardware. Wenn Du also ein neues Smartphone suchst oder wissen willst, wie Du das Beste aus Deinen Geräten herausholen kannst, bist Du hier an der richtigen Adresse,

Wir freuen uns, wenn Du hin und wieder bei uns vorbeischaust und wir unsere Begeisterung mit der digitalen Welt mit Dir teilen können.

Dein freenet Magazin Redaktionsteam

Du willst uns Deine Meinung sagen oder hast einen Themenvorschlag für uns? Fein, fein – wir freuen uns immer über Feedback. Schreib uns einfach eine Nachricht.

Unser Autorenteam