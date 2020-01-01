Die Redaktion vom freenet Magazin
Schön, dass Du den Weg zu uns gefunden hast: Wir vom freenet Magazin lieben den digitalen Lifestyle nicht nur, wir leben ihn!
Unsere Mission: Wir wollen, dass Du immer über die neuesten Smartphones, angesagten Trends und die heißesten Tech-Gerüchte informiert bist. Deshalb findest Du bei uns aktuelle Handy-Bestenlisten, informative Guides und praktische Tipps rund um Software und Hardware. Wenn Du also ein neues Smartphone suchst oder wissen willst, wie Du das Beste aus Deinen Geräten herausholen kannst, bist Du hier an der richtigen Adresse,
Wir freuen uns, wenn Du hin und wieder bei uns vorbeischaust und wir unsere Begeisterung mit der digitalen Welt mit Dir teilen können.
Dein freenet Magazin Redaktionsteam
Du willst uns Deine Meinung sagen oder hast einen Themenvorschlag für uns? Fein, fein – wir freuen uns immer über Feedback. Schreib uns einfach eine Nachricht.
Unser Autorenteam
Simon
Simon hat immer die neuesten Informationen und einen Kaffee in der Hand. Bei beidem setzt der Norddeutsche auf Qualität. Richtig unkritisch ist er nur, wenn es um die Küste und Gin Tonic geht.
Maro
Maro ist ein Phänomen, denn er liebt iOS und Android gleichermaßen. Beste Voraussetzungen, um neue Smartphones fair auf Herz und Nieren zu prüfen. Privat hat Maro eine dicke Katze und viel Humor.
Daniel
Das Beste ist für Daniel gerade gut genug, und das will der gebürtige Berliner auch immer für seine Leser rausholen. Auf seiner persönlichen Tier-Bestenliste stehen übrigens Giraffen ganz oben.
Mia
Mia fragt immer als erste, was das neue Smartphone außer Telefonieren, Fotografieren und Musikabspielen noch kann. Gut so. Mehr als neue Technik und das Internet liebt Mia nur ihren kleinen Sohn.
Lisa
Lisa hat schon früher ihren kleinen Brüdern die neuesten Gadgets erklärt. Sie weiß aber nicht nur technisch viel, sondern auch, wo es in Hamburg die beste Pizza gibt.
Finja
Finja liebt gut gemachte Anwendungen und kennt (so gut wie) jede App. Wenn Sie nicht das Smartphone ihrer Freundin einrichtet, soll sie gerüchteweise auch mal in der analogen Welt unterwegs sein.