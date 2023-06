Größere Belastungen am E-Bike und die Folgen

Ein E-Bike im Fuhrpark bringt viel Spaß. Gleichzeitig gilt natürlich wie bei allem: Im Laufe der Zeit stellt sich an den Bauteilen Verschleiß ein. Und der ist beim E-Bike durchaus hier und da etwas größer als bei Fahrrädern ohne elektrische Unterstützung. Das liegt zum einen daran, dass etwa der Motor selbst in niedriger Unterstützung im Dauereinsatz ist und E-Bike-Fahrer meist deutlich weitere Strecken zurücklegen als klassische Fahrradfahrer. Zum anderen sorgt beispielsweise auch das höhere Gewicht des E-Bikes dafür, dass es größeren Belastungen ausgesetzt ist. Akku, Motor oder auch der sehr viel stabilere Rahmen wiegen einfach einiges.

Wo müssen Sie also am häufigsten mit Reparaturen rechnen? Hier gibt es durchaus ein paar Standard-Baustellen. Wie lange es dann in der Praxis tatsächlich dauert, bis diese fällig werden, haben Sie aber zum Glück auch ein gutes Stück weit selbst in der Hand. Verschleiß lässt sich oft hinauszögern, indem Sie einen moderaten Fahrstil pflegen, das E-Bike regelmäßig warten lassen und von vorneherein auf eine gute Qualität der Bauteile achten.

Diese Verschleißteile beim E-Bike sind häufig betroffen: