Dass Männer und Frauen überhaupt miteinander zurechtkommen, ist schon manchmal ein kleines Wunder .

Während Sie eine beiläufige Bemerkung machen und sich dem Ausmaß Ihres Kommunikationsversuchs gar nicht bewusst sind, brodelt Ihre Liebste innerlich und überlegt insgeheim, ob sie den Mann an ihrer Seite nicht doch demnächst gegen ein pflegeleichteres Exemplar austauschen sollte.

Damit Sie nicht bald ohne Ihre Freundin dastehen, verraten wir Ihnen, welche Sätze Sie nie, nie, aber auch wirklich nie zu einer Frau sagen sollten.

Nehmen Sie Ihre Liebste ernst

Keine Frau möchte von einem Mann hören, dass sie bestimmte Dinge nicht kann, weil sie ja „nur“ eine Frau ist. Haben Sie schon einmal von der Emanzipation gehört?

Klar werden wir gerne auch mal beschützt und lieben es uns an eine starke Schulter anzulehnen. Das heißt aber noch lange nicht, dass wir es nicht hinbekommen, den Receiver anzuschließen oder den Einkauf selbst zu tragen.

Und was wir am allerschlimmsten finden, ist die Tatsache , dass einige Männer jede unserer Gefühlsregungen auf unsere Periode zurückführen.

Wir mögen keine Vergleiche mit anderen Frauen

Schön, dass die Ex etwas harmoniebedürftiger war. Und toll, dass Sie die neue Nachbarin echt scharf finden. Das alles wollen wir aber sicher nicht hören, denn merken wir, dass unser Liebster uns mit anderen Frauen vergleicht, fragen wir uns schnell, ob er uns tatsächlich treu ist, noch an der Ex hängt oder schon an der Nächsten herumgräbt.

Übrigens: Auch Kommentare über unser Aussehen sind manchmal fehl am Platz – vor allem wenn sie negativer Natur sind.

Komplimente hören wir dagegen wirklich gern, sofern sie ernst gemeint sind. Also sagen Sie Ihrem Schatz doch mal wieder, dass Sie ihre Augen lieben oder ihr Körper toll ist, statt sie auf vermeintliche Speckröllchen anzusprechen.

Diese und weitere Dinge, die Sie lieber nicht sagen sollten, haben wir in unserer Bildershow zusammengefasst.