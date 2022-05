Abschiedsworte als Trailer für das, was kommt

Selbst wenn das erste Date eigentlich gut lief, zerbrechen wir uns oft endlos den Kopf über die berühmten letzten Worte. Genau – das, was der andere sagt, bevor er oder sie am Ende des Abends entschwindet. Verbunden mit der Frage: War das jetzt ein Abschied nur für heute – oder gleich für immer? Auch wenn man Worte grundsätzlich nicht überbewerten sollte, ist der Abschiedsmoment doch oft eine Art Trailer für das, was noch kommen könnte. Oder eben nicht.

"Man sieht sich" und der berühmte Kaffee

Wenn es beidseitig total gefunkt hat und Sie bereits romantisch herumgeknutscht haben, ist die Frage, ob es ein Wiedersehen gibt, vermutlich noch relativ leicht zu beantworten. Aber was, wenn Sie noch nicht recht wissen, ob der andere den Abend nun wirklich gut oder nur ganz nett fand? Was, wenn Ihr Date bei der Verabschiedung so seltsam unverbindlich, kumpelhaft oder einfach nur neutral klingt? Dann müssen Sie ein wenig zwischen den Zeilen lesen.

Fakt ist, dass die Story etwa bei einem "Man sieht sich" in den allermeisten Fällen ebenso blöd endet wie der Satz klingt. Jemand, der sofort Termine vorschiebt, um sich nicht allzu schnell melden zu müssen, hat wohl ebenfalls kein echtes Interesse. Sonst findet man die Zeit. Immer. Und der Klassiker "Trinken wir noch einen Kaffee bei dir?" hat selten was mit Kaffee und dafür in 99 Prozent aller Fälle etwas mit Sex zu tun.

Das versteckte Interesse erkennen

Gleichzeitig gibt es auch noch einige Floskeln, die subtil Interesse zeigen – zum Beispiel, wenn der andere sagt, Sie sollen kurz Bescheid geben, wenn Sie gut zu Hause angekommen sind. Und nicht zuletzt sind da noch die Sätze, die sehr viel Interpretations-Spielraum lassen wie ein simples "Ciao". Oder ein "Danke für den schönen Abend". In letzteren Fällen gilt dann das, was selbst bei der besten Analyse von Abschiedsworten dennoch unersetzlich bleibt: die Taten nach dem Date zählen, nicht die Worte.