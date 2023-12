© Getty Images



"Danke für den schönen Abend."

Klingt nett und höflich. Ist es auch, immerhin bringt der andere so seine Wertschätzung zum Ausdruck und signalisiert: Ich mochte die Zeit mit dir. Ob das allerdings bedeutet, dass man sich wiedersehen will, ist bei dieser Verabschiedung offen. Allzu persönlich ist sie nämlich nicht. Vielleicht will der andere aber auch einfach erst mal sacken lassen und sagt deshalb noch nicht zu viel. Jetzt kommt es darauf an, ob das Date sich bald von selbst per Chat meldet und den Faden des schönen Abends aufgreift. Möglich ist das auf jeden Fall an dieser Stelle noch.