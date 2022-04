Die erste gemeinsame Nacht

Es ist ein großer Schritt: Sie haben sich bereits ein paar Mal getroffen, finden sich sympathisch und sind auch schon miteinander intim geworden.

Nun geht es an die erste gemeinsame Übernachtung. Was im Rahmen einer Beziehung ganz selbstverständlich ist, kann am Anfang einer möglichen Partnerschaft ganz schön aufregend sein – und manchmal sogar ein wenig Angst machen.

Damit Sie perfekt vorbereitet sind und es nicht zu peinlichen Situationen kommt, verraten wir Ihnen, was Sie in Ihrer ersten gemeinsamen Nacht bedenken sollten.

So wird das Übernachtungsdate zu einem vollen Erfolg mit Wiederholungschance.

Seien Sie Sie selbst

Übernachten wir das erste Mal bei unserem – potenziellen – neuen Partner, versuchen wir uns von unserer besten Seite zu zeigen.

Wir wollen jemand sein, der möglichst nicht auf die Toilette geht und schon gar keine nächtlichen Geräusche von sich gibt. Aber: Diese Dinge sind ganz natürlich und Ihr Liebster wird Sie sicher nicht aus seiner Wohnung und seinem Leben werfen, weil Sie nachts ein wenig geschnarcht haben.

Stehen Sie zu sich selbst und Ihren alltäglichen Marotten – Diese bekommt ihr neuer Partner früher oder später sowieso mit und findet Sie bestimmt nur noch liebenswerter.

Bauen Sie Nähe auf

Es kann ganz schön seltsam sein, am Morgen neben einem – eigentlich noch fremden – Menschen aufzuwachen.

Selbst wenn Sie am Abend zuvor noch Sex hatten, kann eine gemeinsame Übernachtung noch ungewohnt und sehr intim scheinen.

Daher ist es wichtig, dass Sie Nähe zum anderen aufbauen, indem Sie zum Beispiel nachts viel kuscheln und nah beieinander schlafen.

Natürlich sollten Sie die Nacht im selben Bett verbringen, sonst bekommt die Übernachtung schnell ein rein freundschaftliches Flair.

Ebenso wichtig ist es, dass Sie nichts vergessen und sich wohl in der Wohnung Ihres Partners fühlen – oder dieser sich in Ihren vier Wänden gut fühlt.

Was Sie sonst noch während Ihrer ersten gemeinsamen Nacht bedenken sollten, verraten wir Ihnen in unserer Bildershow.