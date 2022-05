Männer scheinen in der Regel zu wissen, was ihnen an einer Frau gefällt. Werden sie gefragt, was sie anmacht, nennen sie häufig ein sexy Outfit, schöne Brüste, eine bestimmte Haarfarbe oder dass die Frau genau weiß, was sie will.

Daneben gibt es jedoch auch eine Reihe von Verhaltensweisen oder Eigenarten, die sie unbewusst anturnen – oder ihr Interesse an uns wecken. Das können wir für uns nutzen, wenn wir einem Mann gefallen und seine Aufmerksamkeit auf uns lenken möchten.

Männer beobachten unsere Mimik und Gestik

Ganz gleich, ob sie bereits ein Auge auf uns geworfen haben oder sie uns gerade zum allerersten Mal sehen: Männer achten genau darauf, wie wir uns in ihrer Gegenwart verhalten, wie wir sie ansehen und uns bewegen.

Neben den Dingen, auf die sie bewusst Wert legen, gibt es die Dinge, die sie subtil zu manipulieren scheinen. So springt nahezu jeder Mann darauf an, wenn wir mit unseren Haaren spielen oder den Kopf etwas zur Seite neigen. Auch unser Gang hat einen Einfluss darauf, wie es mit unserem Traumpartner weitergeht. Hinzu kommt der absolute Klassiker: die rein zufällige Berührung.

Schüchternheit kommt an

Ist eine Frau schüchtern, versucht sie häufig, offener aufzutreten und ihre ruhige Art zu überspielen. Das ist aber gar nicht nötig, denn zurückhaltende Frauen kommen bei Männern richtig gut an. Sie wecken deren Beschützerinstinkt und teilen unbewusst mit, dass sie eine starke Schulter brauchen. Und schon ist der Mann zur Stelle.

Auch eine Eigenart wie das Kauen auf der Unterlippe ist in der Herrenwelt beliebt. Schauen wir noch dazu schüchtern zur Seite, bevor er uns zum ersten Mal küssen möchte, haben wir ihn ohnehin schon um den Finger gewickelt.

