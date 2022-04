Alles fühlte sich perfekt an: Sie haben sich ineinander verliebt, hatten eine tolle Zeit und keinen Gedanken daran verschwendet, dass diese Partnerschaft nicht funktionieren könnte. Nach der ersten rosaroten Verliebtheitsphase ist jedoch schnell der Alltag eingekehrt und Ihnen aufgefallen, welchem Job Ihr neuer Schatz nachgeht.

Der Beruf des Partners kann zum Problem in der Beziehung werden - etwa, wenn die Arbeitszeiten nicht mit den eigenen harmonieren oder die zweite Hälfte das Ziel zahlreicher Flirtwilliger ist. Wir verraten Ihnen, welche Berufe ein echter Beziehungskiller sein können.

Der Job als Flirt-Hotspot

Es gibt Berufe, die jede Menge Vertrauen und Toleranz vom Partner abverlangen. Dazu zählen jene, in denen Ihr Schatz täglich mit zahlreichen anderen Menschen zu tun hat. Klar, dass bei so vielen Gesichtern auch mal eines dabei sein kann, mit dem es zu einem kleinen oder großen Flirt kommt.

So ist etwa der Barkeeper ein Paradebeispiel für jemanden, der in der Partnerschaft mit Eifersucht konfrontiert wird. Schließlich schütten so einige Frauen ihr Herz bei ihm aus. Auch wer als Arzt oder PR-Berater arbeitet, hat es in der Liebe manchmal schwer. Weitere Stelle mit hohem Eifersuchts-Potenzial: ein Job im Casino.

Das Problem mit den Arbeitszeiten

Nicht jeder Job verläuft nach dem 9 to 5-Muster. Viele Berufe zeichnen sich durch Arbeitszeiten aus, die sich auch mal in die Nacht ziehen können. So ist etwa der Flugbegleiter häufig unterwegs, wenn sein Schatz zu Hause längst schlummert.

Wer mit einem Fernfahrer zusammen ist, bekommt diesen häufig tagelang nicht zu Gesicht und auch Ärzte sind oftmals dann aktiv, wenn der Partner frei hat. Ein gemeinsamer Abend oder der Ausflug am Wochenende gestalten sich dann als schwierig.

Sie möchten wissen, welcher Job zu einer Trennung führen kann? Wir haben Ihnen die zwölf häufigsten Beziehungskiller in unserer Bildershow zusammengestellt.