Am Anfang Ihrer Beziehung konnten Sie kaum die Finger voneinander lassen. Sie haben jede freie Minute miteinander verbracht und die Schmetterlinge haben in Ihrem Bauch Loopings geschlagen. Doch es ist ganz normal, dass irgendwann der Alltag in der Partnerschaft Einzug hält. Die Arbeit sorgt für Stress und Zeitprobleme und Sie leben immer mehr nebeneinander her.

Klar, dass Sie die ersten schönen Wochen und Monate zurückholen möchten. Damit Sie sich wieder näher kommen, können Kommunikation und Offenheit Ihnen helfen. Wir verraten Ihnen Fragen, die das Gespräch in Gang und Sie wieder näher zueinander bringen können.

Verstehen Sie, was in dem Anderen vorgeht

Notieren Sie sich Fragen, die Ihnen Aufschluss über den jeweils Anderen geben. Sie können sich nun gezielt zusammen hinsetzen und die einzelnen Fragen miteinander durchgehen. Alternativ lassen Sie einfach die eine oder andere Frage in das morgendliche Gespräch am Frühstückstisch oder bei der langen Autofahrt einfließen.

Tipp: Spielerisch wird es, wenn Sie Ihre Fragen auf kleine Zettel oder Kärtchen schreiben. Abwechselnd ziehen Sie eine Karte und stellen Ihrem Gegenüber dann die jeweilige Frage. Die Antwort kann kurz und knapp oder aber der Einstieg in ein tieferes Gespräch sein, in dem Sie über Ihre Gefühle reden.

Inspiration für die Beziehung

Wenn Sie wissen, was sich Ihr Partner oder Ihre Partnerin wünscht, können Sie das zum Anlass nehmen, um etwas an Ihrer Beziehung zu ändern. Möchte der Andere etwa lieber etwas ländlicher leben, können Sie gemeinsam nach einem Haus oder einer neuen Wohnung suchen.

Und wissen Sie, was er oder sie sich im Bett wünscht, können Sie aktiv Abwechslung ins Liebesspiel bringen. Die Gedanken, die dem Anderen durch den Kopf gehen, können Ihnen zeigen, wie Sie am besten mit ihm umgehen. Wann hat er etwa Angst und Sie müssen für ihn da sein? Und was können Sie tun, damit Sie sich beide noch wohler fühlen?

Wir stellen Ihnen in unserer Bildershow zwölf Fragen vor, die für noch mehr Nähe in der Beziehung sorgen können.