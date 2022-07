In der Disko stehen Sie immer an der Bar, während Ihre Kumpels die Damen anquatschen? Es gelingt Ihnen erst, ein Mädchen anzutanzen, wenn Sie ordentlich gebechert haben? Keine Sorge: Sie sind mit Ihrer Schüchternheit nicht allein.

Es gibt mehr Männer (übrigens auch Frauen), die damit kämpfen, als Sie annehmen. Dahinter steckt meist die Angst vor Ablehnung und hat in der Regel auch damit zu tun, ob man schon einmal eine schmerzliche Abfuhr bekommen hat – meist in der Pubertät . Interessant ist, dass es Männer gibt, die im Job souverän auftreten, gegenüber Frauen aber ganz still werden.

Flirten für Schüchterne – so geht’s!

So kommen Sie aus der Schüchternheits-Falle

Um vor schönen Frauen nicht im Boden zu versinken, muss der innere Kritiker zum Schweigen gebracht werden. Die Frage, ob man eine Frau anspricht oder nicht, hat nämlich etwas mit dem Selbstvertrauen zu tun.

Schüchterne Männer konzentrieren sich häufig auf ihre Schwächen , von denen sie annehmen, dass sie zu einem Korb führen würden. Werden Sie sich stattdessen Ihrer Stärken bewusst (zum Beispiel, dass sie schöne Augen haben), fällt der erste Schritt deutlich leichter.

Wie klappt die schüchterne Anmache konkret?

Ganz wichtig: Bleiben Sie authentisch! Wenn Sie innerlich unsicher sind, aber auf dicke Hose machen, spüren das Frauen. Gehen Sie stattdessen ehrlich mit Ihrer Schüchternheit um.

Sagen Sie zum Beispiel: "Hi! Ich bin eigentlich nicht so der Held im Ansprechen, aber ich kann Dich einfach nicht weitergehen lassen". Das wirkt ehrlich und authentisch. Selbstbewusste Frauen tendieren ohnehin eher zu Männern, die etwas ruhiger und ausgeglichener sind als sie selbst.

Wie geht man mit einer Abfuhr um?

Stellen Sie sich die Frage: Was wäre das Schlimmste, was passieren könnte, wenn Sie die Frau ansprechen würden? Richtig, sie könnte Ihnen einen Korb geben.

Dafür könnte sie tausend Gründe haben: Vielleicht ist sie vergeben, gerade frisch verliebt, hatte einen stressigen Tag oder will momentan einfach keinen Mann daten.

Suchen Sie die Ursache nicht in Ihrem Charakter oder Aussehen – schließlich kennt die Frau sie nicht und Geschmäcker sind extrem unterschiedlich.Wäre es nicht aber viel schlimmer, wenn Sie die Frau einfach hätten ziehen lassen? Denn womöglich hätten Sie ja sogar eine Chance bei ihr – vielleicht ist sie eine der tollen Frauen, die auf sympathische Kerle wie Sie steht. Also: Worauf warten Sie?