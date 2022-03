Sollte man seinen Partner nach dem Sternzeichen wählen?

Wem passiert es nicht: Man stolpert über sein Horoskop und findet sich in der Persönlichkeitsbeschreibung wieder: Wassermänner sprudeln vor Ideen, Waagen lieben die Harmonie und Zwillinge brauchen Abwechslung.

Häufig sind die Beschreibungen so allgemein gehalten, dass man den Eindruck hat, sie träfen auf jede Person zu. Dennoch stellt man fest, dass die meisten Freunde im selben Zeitraum geboren sind oder entdeckt Ähnlichkeiten zu Personen, die das Sternzeichen mit einem teilen.

Einen Eindruck über die Persönlichkeit geben Horoskope also allemal, auch unterschiedliche Charaktere werden aufgezeigt und können so Hinweise auf Verhaltensweisen und Kommunikationsstruktur des Individuums geben. Auf der Suche nach einer stabilen Beziehung bietet es sich daher an, einen horoskopbasierten Liebes-Test durchzuführen.

Liebes-Test statt Bauchgefühl?

Wenn man verliebt ist, zweifelt man keine Sekunde daran, dass diese Liebe für immer hält und man endlich die Richtige oder den Richtigen gefunden hat. Schleicht sich doch in einer ruhigen Sekunde Misstrauen ein, kann ein Liebes-Horoskop für Klarheit sorgen.

Dennoch ist ein gutes Ergebnis kein Garant dafür, dass die Beziehung hält, denn Horoskope zeigen lediglich eine Richtung auf, in die sich Personen entwickeln. Neben dem Sternzeichen spielen auch Aszendent und Mond eine wichtige Rolle, andere Einflüsse auf den Charakter wie Kultur, Familie und Freunde formen die persönliche Entwicklung ebenfalls.

Welche Sternzeichen haben die Chance auf ewiges Glück?

"Gleich und gleich gesellt sich gern" heißt es im Volksmund, doch wenn zwei temperamentvolle Sternzeichen aufeinandertreffen, kann dies nicht nur zu einer leidenschaftlichen Beziehung, sondern auch zu einem Rosenkrieg führen.

Unser Liebes-Test zeigt, dass es nicht nur schwarz und weiß gibt, schließlich können Paare auf Basis ihres Horoskops auf unterschiedlichen Ebenen gut oder weniger gut zusammenpassen.

Hat man dieselben Vorlieben beim Sex, während man die Freizeit gänzlich auf andere Weise gestaltet? Im Endeffekt muss man abwägen, welche Macken seines Partners oder seiner Partnerin man aushält und welches Verhalten unentschuldbar ist.

Machen Sie jetzt den Liebes-Test!