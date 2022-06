Der Hund ist der beste Freund des Menschen. Kein Wunder - schließlich ähnelt er ihm in zahlreichen Charakterzügen. Nicht selten entscheiden sich Hundebesitzer und -besitzerinnen für eine Hunderasse, die ihm oder ihr ähnelt.

Dabei passen sich Mensch und Tier aber nicht immer einander an. Häufig liegen die verschiedenen Eigenschaften, die beide miteinander teilen, im Sternzeichen von Frauchen oder Herrchen begründet. Doch welcher Hund wären Sie, wenn Sie nicht als Mensch auf diese Welt gekommen wären?

Wir verraten, was das Sternzeichen über Ihr Leben als Hund verrät.

Abenteuerlustig oder ruhig und entspannt

Es gibt Hunde, die am liebsten den ganzen Tag die Welt erkunden möchten. Sie wollen Neues sehen, lernen und den Menschen an ihrer Seite von sich überzeugen. Und damit erinnern sie stark an bestimmte Sternzeichen: So ist etwa der Widder stets auf der Suche nach dem nächsten Abenteuer und ähnelt dabei dem neugierigen Deutschen Schäferhund, der auch vor den schwierigsten Aufgaben keine Angst hat.

Der Löwe steht im Mittelpunkt und zieht dabei die Aufmerksamkeit genauso auf sich wie der stolze Rottweiler. Doch natürlich gibt es auch ruhige Zeitgenossen: Der Labrador ist ein Familienhund - ebenso wie der Stier. Und wenn es ums entspannte Herumliegen geht, sprechen Bulldogge und Fische die gleiche Sprache.

Gegensätze ziehen sich an

Nun denken Sie vielleicht, dass ein Hund, der Ihnen und den Eigenschaften Ihres Sternzeichens ähnelt, am besten zu Ihnen passt. Doch Vorsicht: Nicht immer ist die Hunderasse die erste Wahl, die uns an uns selbst erinnert.

Manchmal gilt das Motto „Gegensätze ziehen sich an“. Dann braucht ein Sternzeichen, das gerne ruhig ist und alleine auf der Couch sitzt, auch mal ein Haustier, das es motiviert nach draußen zu gehen. Und Sternzeichen, die häufig stur sind, brauchen einen entspannten Gegenpart, der sie auf den Boden der Tatsachen zurückholt.

